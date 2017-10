Tavs horoskops šodienai. Piektdiena, 13. oktobris

AUNS

Esi gatavs tam, ka jomā, kurā darbojies, var uzrasties kāds, kuram vajadzēs vairāk, kas gribēs būt labāks un veiksmīgāks par tevi. Konkurence motivēs nepadoties, aizstāvēt savu viedokli līdz galam.



VĒRSIS

Nepieļauj, ka enerģijas apsīkums ietekmē tavus plānus. Ja nepieciešams, maini apstākļus, paradumus – žēlojot sevi, grūtības nepārvarēsi!



DVĪŅI

Priekšroku dod maziem projektiem, kur nav vajadzīgi lieli ieguldījumi un kurus var pabeigt īsā laikā. Dzīvot būs vieglāk, ja, neņemot vērā straujo dzīves ritmu, ievērosi devīzi – lēnāk, toties drošāk!



VĒZIS

Lai nepaliktu pusceļā un nezaudētu sasniegto, pielāgojies apstākļiem, steidzami maini plānus, lēmumus. Neradi sev papildu problēmas, emocionāli pārdzīvojot katru notikumu, arī to, kas uz tevi tieši neattiecas.



LAUVA

Brīžos, kad izdodas apturēt savu ikdienas skrējienu, mēģini saprast – kam tev tas viss? Garās diskusijās par to, kas pareizs, kas nepareizs, neielaidies, jo pārliecināt sarunu biedru par sava viedokļa nemaldīgumu būs grūti.



JAUNAVA

Nav īstais laiks lepoties ar sasniegumiem. Atturies no dārgu preču iegādes un darījumiem, kas saistīti ar lielākiem vai mazākiem finanšu ieguldījumiem.



SVARI

Neizpildīti solījumi, līdz galam neizdarīti darbi, nemitīga plānu maiņa galu galā var izvest no pacietības. Lai rastu risinājumus, kas apmierinātu visus procesā iesaistītos, būs vajadzīgs liels gribasspēks un iecietība.



SKORPIONS

Neraujies par katru cenu būt notikumu centrā, vadīt un kontrolēt procesus. Būs labāk, ja nedaudz iepauzēsi, pārdomāsi paveikto, apkoposi rezultātus. Tas palīdzēs saprast, vai esi uz pareizā ceļa un viss notiek, kā tev gribētos.



STRĒLNIEKS

Uzsākot kādas ieceres īstenošanu, iespējama kļūdīšanās, taču neļauj uztraukumam ņemt virsroku, domā, kā novērst iespējamās sekas. Esi gatavs drosmīgai, pārliecinošai rīcībai, dari tā, lai nevienam pat prātā neienāk tevi apturēt.



MEŽĀZIS

Konstruktīvu kritiku neuztver kā mēģinājumu aizskart tavu pašlepnumu – cieni citu viedokli, noskaņojies uz draudzīgām sarunām. Ja tevi neapmierina atmosfēra ģimenē, nemeklē atpūtas iespējas ārpus tās.



ŪDENSVĪRS

Ja tev nepatīk kāds partnera lēmums, nepūlies to mainīt. Labu gribēdams, vari situāciju tikai sarežģīt. Mēģini izprast apkārtējo uzvedības motīvus, nevis nosodīt.



ZIVIS

Ne mazums pūļu un uzmanības var nākties veltīt to finansiālo problēmu risināšanai, kuras iepriekš uzskatīji par mazsvarīgām. Daži darbi sekmēsies tikai pēc vairākkārtējiem mēģinājumiem.

