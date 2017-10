Tavs horoskops šodienai. Trešdiena, 11. oktobris

AUNS

Lai arī pirmajā vietā liksi personīgās intereses, ar tevi būs viegli sastrādāties. Enerģijas tev netrūks, ne mirkli nespēsi nosēdēt rokas klēpī salicis.



VĒRSIS

Iepriecini tuvu cilvēku ar sen gaidītu dāvanu vai pašaizliedzīgu rīcību. Brīvajos brīžos tiecies pēc mierīgas gaisotnes tuvinieku lokā. Padomā, kā atsvaidzināt sava mājokļa interjeru.



DVĪŅI

Uz citu fona izcelsies ar erudīciju un oriģinalitāti. Izmanto to, piedaloties dažādos konkursos, skatēs, izstādēs. Atzinību izpelnīsies kāds iepriekš nenovērtēts radošs darbs vai ideja.



VĒZIS

Pēc iespējas mazāk tērējies, pārskati krājumus un tos lietderīgi izmanto. Kāds radinieks atdos parādu, kuru jau sen biji norakstījis zaudējumos.



LAUVA

Iespējamas nejaušas sagadīšanās, necerētas veiksmes. Sev par lielu pārsteigumu satiksi tieši to cilvēku, par kuru iepriekš domāji vai kādā cilvēkā atpazīsi sen nesatiku paziņu.



JAUNAVA

Augstus, tālus mērķus neizvirzi, pabeidz vienu darbu un tikai tad ķeries pie nākamā. Ja velti šķiedīsi enerģiju, kaut kas svarīgs netiks paveikts līdz galam.



SVARI

Vairāk izej uz kompromisiem, nevis cīnies par savu taisnību, sevišķi attiecībās ar enerģiskiem, straujiem cilvēkiem. Dziļdomīgi izteikumi un piesardzīga rīcība būs labs veids, kā uzturēt draudzīgas attiecības.



SKORPIONS

Par sevi atgādināt seni labvēļi, iespējamas slepenas sarunas, var tikt apspriesti konfidenciāli finanšu plāni. Tomēr nepaļaujies, ka to, kas tiks runāts zem četrām acīm, izdosies arī īstenot.



STRĒLNIEKS

Nesāc īstenot ilglaicīgus plānus vai projektus, labāk veiksmīgi pabeidz iesākto. Ieklausies pieredzes bagātāku cilvēku padomos un ņem tos arī vērā.

MEŽĀZIS

Labākus rezultātus sasniegsi viens, nevis komandā. Tevi nodarbinās slepeni plāni, viltīgas kombinācijas, taču noticēt nākotnes izredzēm traucēs domas par pagātni – šķitīs, ka tad zāle bija zaļāka un debesis zilākas.

ŪDENSVĪRS

Ja jāstājas plašākas auditorijas priekšā, iepriekš rūpīgi pārdomā, ko un kā darīsi, taču esi gatavs arī improvizēt. Var gadīties, ka tieši kāds misēklis vai neparedzētas izmaiņas palīdz gūt lieliskus panākumus.



ZIVIS

Ja kaut ko neizdodas paveikt ar pirmo piegājienu, mēģini vēlreiz – neatlaidība atmaksāsies. Kāds notikums vai pavērsiens nedēļas uzlabos tavu materiālo stāvokli.