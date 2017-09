Kļūst populāras jaunas "Instagram" zvaigznes - ar sportu apsēstās grūtnieces

Pamācīt, ka ir pagājis laiks, kad liels grūtniecības vēders bija pieņemama forma un pēcdzemdību laiks – piemērots atpūtai un jaunajām rūpēm. Novērtējam viņu centienus, bet ļaujam katrai (un viņas ārstam) izvērtēt sev piemērotāko uztura un sporta režīmu.

No naida uz biznesu

Bijusī Mis Visums Austrālijas fināliste Šontela Dankāna Instagram kļuvusi slavena ar fotogrāfiju, kurā, būdama mazuļa gaidībās, tieva un izstīdzējusi pozēja blakus draudzenei – grūtniecei ar daudz, daudz lielāku vēderu. Vēdera nelielais izmērs, sports grūtniecības laikā un egoisms – apvainojumi, kas slavenu padarīja sievieti, kura tagad pelna ar sporta padomu un vingrojumu e-grāmatām.

Bijusī Mis Visums Austrālijas fināliste Šontela Dankāna (attēlos kreisajā pusē) un viņas draudzene. (Foto: Instagram)

„Ir grūti noticēt, ka komentāri var būt tik sadistiski un naidīgi. Vairākus gadus esmu pavadījusi, sekojot līdzi savai un klientu veselībai, kā arī sava vēl nedzimušā bērna veselībai stingrā ārstu uzraudzībā. Atklāti vēlējos parādīt, ka katrai ir savs ceļš ejams. Skumji, ka tik daudzi ir aprobežoti,” aizstāvas Instagram zvaigzne, kuras fanu pulciņā ir 603 tūkstoši sekotāju.

Mērķis – perfekcija

Ar rekordlielu Instagram sekotāju pūli (1,5 miljoni) var lepoties Hanna Politsa, kas sevi augumam superpiegulošā kleitā demonstrēja jau trīs mēnešus pēc dzemdībām. Slaidais augums un bērns uz vienas rokas, pēc kritiķu domām, liecinot par to, ka viņai izskats esot svarīgāks par bērna stāvokli. Un nākotnē mammas izskats radīšot bērnā vainas apziņu par uzliktiem, nereālistiskiem skaistuma standartiem.

Hanna Politsa. (Foto: Instagram)

„Cilvēki, nomierinieties! Varam būt lieliskas mammas, arī pašas nezaudējot savu identitāti. Neticu perfekcijai, bet tas nav nekas slikts, ja personai ir mērķis, ko gribas sasniegt,” skaidro sportiste, kura neskaitot kalorijas un neievērojot ātrās/neveselīgās diētas, bet uzturā lieto tikai dabiskus, svaigus un organiskus produktus. Un sporto. Daudz.

Māte – svarcēlāja

Bijusī medmāsiņa, tagad profesionāla trenere Sia Kūpere savu Instagram kontu (531 000 sekotāju) ir izveidojusi pirmās grūtniecības laikā. Tā kā Sia vienmēr ir cīnījusies ar lieko svaru, Instagram ir bijis izaicinājums saglabāt sportisko formu arī grūtniecības laikā – ievērot Paleo diētas ēšanas principus un nodarboties ar svarcelšanu. Pat grūtniecības pēdējā dienā. Pūliņi atmaksājās, viņa bija pieņēmusies svarā tikai par 14 kilogramiem un jau pēc nedēļas atkal varēja lepoties ar vēderpreses sešpaku.

Sia Kūpere. (Foto: Instagram)

„Arī es biju pārsteigta par savu izskatu pēc dzemdībām, jo nedēļu biju tikai sēdējusi dīvānā un barojusi bērnu.Tā kā grūtniecības laikā par to īpaši labi rūpējos, ķermenis zināja, ka jāatgriežas. Mums nevajag palaisties – tu to esi parādā savam augošajam mazulim,” uzmundrina divu bērnu mamma. „Dāmas, nebaidieties celt smagumus. Mani kritizēja, ka nodarbojos ar svarcelšanu. Un uzminiet! Es piedzemdēju veselīgu 3,82 kilogramus smagu puisēnu! Ieklausieties savā ķermenī – tas zina, uz ko ir spējīgs. Un, kā citos jautājumos, konsultējieties ar savu ārstu.”

Attaisnojums

Viena no oriģinālajām un pirmajām fit moms grupas dalībniecēm ir Marija Kanga, kas sociālo tīklu krustugunīs nonāca 2012. gadā ar jautājumu: „Kāds ir tavs attaisnojums?!” un demonstrēja super slaidu augumu blakus trim mazajiem dēliem.

Marija Kanga. (Foto: Instagram)

Lai gan daudzas to uztvēra kā aizvainojumu, viņas mērķis esot bijis demonstrēt, ka, ja jau aizņemtas māmiņas var sportot, tad to var arī visi pārējie – tēvi, studenti, ikviens. Šobrīd viņas reputācija ir uzlabojusies, Marija kļuvusi par iedvesmas avotu, padomdevēju un grāmatas The No More Excuses Diet autori, kurā skaidro sava veselīgā dzīvesveida principus.

„Viens no cilvēku attaisnojumiem ir tas, ka informācijas pārbagātajā pasaulē viņi nezina, ar ko sākt. Ar Paleo vai veģetārismu, cik kaloriju un vai ogļhidrāti ir labi. Tas ir mulsinoši.” Viņas princips ir vienkāršība uzturā un skaitlis 3. Trīs dienas, lai pārvarētu attaisnojumus, trīs nedēļas, lai pārmaiņas kļūtu par ieradumu, trīs mēneši transformācijai, uzturā – 30 % ogļhidrāti, 30 % proteīna, 30 % tauku un pārējie 10 % – atkarībā no individuālajām vajadzībām.

Neiznīcināmā vēderprese

Kad apakšveļas modele Sāra Steidža septītajā grūtniecības mēnesī padalījās ar savu foto, kurā pat ir redzami vēderpreses kubiciņi, līdzīgi kā daudzas, saņēma citu māmiņu nosodījumu. Sievietes attaisnojums bijušas modeles darba vajadzības un mērķis saglabāt kaut ko no iepriekšējos treniņos ieguldītā, smagā darba. No grūtniecības laikā uzņemtajiem 13 kilogramiem viņa atvadījusies, sportojot 3–5 reizes nedēļā un visas dienas garumā ēdot nelielas maltītes.

Sāra Steidža. (Foto: Instagram)

„Daudzas sievietes jautā padomu. Tā kā grūtniecības laikā ir grūti būt savā labākajā formā un sportot, ir svarīgi būt sportiskai vēl pirms bērna nākšanas pasaulē,” reālistiska ir modele, kura šobrīd ir astotajā grūtniecības mēnesī ar otro bērnu un aizvien nodarbojas ar kardio treniņiem un svarcelšanas vingrojumiem.

Reālistiskākā māmiņa

„Lai arī man jūs ir jāmotivē, uzskatu, ka mans darbs ir būt godīgai. Mūsdienu sabiedrība ir iepotējusi ideju, ka sievietei ir jāatgūst forma uzreiz pēc bērna nākšanas pasaulē. Parasti tas nav iespējams. Arī man ir tauciņi un strijas, un tas ir NORMĀLI un OK,” reālistiska ir Aleksa Džīna Brauna, kuras fit mom ceļojums ir sācies 2012. gadā. Būdama stāvoklī, viņa, garlaicības mākta, pievērsusies veselīgam uzturam un fitnesam privātā trenera vadībā.

Aleksa Džīna Brauna. (Foto: Instagram)

Jau pēc pāris mēnešiem, neapmierināta ar grūtnieču vingrojumiem, kas sastāvējuši tikai no kardio un staipīšanās, uzsāka pati savu pētniecības akciju. Izgāja fitnesa un pareiza uztura kursus un ieguva treneres sertifikātu. Viņa apzinās, cik grūti ir būt ik dienas motivētam sportot, tāpēc radījusi treniņu programmu Healthy Body guide, kas orientēta uz to, lai arī noslogoti cilvēki varētu sasniegt savus ideālus.

Aleksa Džīna Brauna. (Foto: Instagram)

Mācība

Fit māmiņa, Eat Clean, Live Green mājaslapas autore Sofija Guidolina ar savām fotogrāfijām pierāda, ka sports var izmainīt grūtniecību pilnībā.

Foto: Instagram

Pēc tam kad pirmās divas grūtniecības reizes noritējušas smagi, ir pieņēmusies svarā par 30 kilogramiem, dzimuši 4,5 kilogramus smagi bērni, draudējis diabēts un citas veselības problēmas, Sofija izlēmusi, ka ir pienācis pārmaiņu laiks.



Sakārtojusi savu ēdienkarti un sākusi nodarboties ar svarcelšanu. „Vēlos sievietes iedvesmot, ka ir iespējams mainīt dzīvesveidu. Vēlos sagraut mītus par sportu grūtniecības laikā. Vēlos izraisīt plašākas diskusijas par to, ka būt aktīvai ir mātes un mazuļa interesēs.”