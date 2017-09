Veloceļojuma plānošana kopā ar ģimeni. Vērā ņemamas lietas un noderīgi resursi

Plānojot pirmo kopīgo velobraucienu, jāņem vērā visu iesaistīto braucēju pieredze un izturība. Atceries, ka ķēde ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms, proti, nobraukt un pievarēt varēs tieši tik lielu ceļa posmu, cik spēka pietiks vājākajam un mazākajam ģimenes loceklim.

Pirmais izbrauciens – īss un vienkāršs

Neliels uzkalniņš pieredzējušam velobraucējam ir sīkums, bet iesācējam var atņemt visus fiziskos spēkus un tā pārpūlēt kājas, ka visai velobraucēju grupai jāatgriežas mājās. Tāpēc izbraucienu, kurā piedalās mazi bērni, ieteicams plānot īsu. Iesākumam pietiks ar vienu – divām stundām pa tuvāko apkārtni.

Foto: Shutterstock

Intereses noturēšanai var izvēlēties braukt pa apvidu, kas ir interesants visiem – meža ceļu, viegli izbraucamu pļavu, nomaļu celiņu, kas aizved līdz interesantam apskates objektam, saldējuma kafejnīcai vai tuvākajam interesantajam tūrisma objektam. Lielākos bērnus vēlams iesaistīt ceļojuma maršruta plānošanā, jo, piemēram, pusaudžiem ir svarīgs ne tikai laiks kopā ar mammu un tēti, bet arī pietiekami interesants maršruts un galamērķis.

Cik garu posmu plānot pieveikt

Bērns, kas pats pārvietojas ar savu velosipēdu, ģimenes ceļojumā var pieveikt 8 – 16 kilometrus. Mazulis, kas sēž mammas vai tēta velosipēdam aizmugurē piestiprinātā velosēdeklītī, jutīsies ērti un omulīgi neatkarīgi no vecāku “nomītajiem” kilometriem. Tomēr, neraugoties uz iepriekšējo pieredzi un pasažieru izturību, rēķinieties, ka velo izbraucienos stundas laikā pieveicamais kilometru daudzums ir apmēram 8 km/h pa normālas kvalitātes ceļa segumu. Der atcerēties, ka pretvējš var būtiski samazināt plānoto pieveicamo kilometru skaitu.



Pirms izbraukt nepazīstamu maršrutu ar ģimeni, ieteicams veikt to vienam, lai pārliecinātos, ka ceļā nav negaidītu apgrūtinājumu. Ieteicams izvairīties no autoceļiem ar intensīvu satiksmi, dodot priekšroku drošiem veloceliņiem.



Ja ģimenē ir bērns, kas vēl sēž velosēdeklītī, tad to ieteicams uzstādīt izturīgākajam velobraucējam pie velosipēda.

Izturīgākais un pieredzējušākais veloceļotājs ir tas, kurš uz sava velosipēda ved smagāko bagāžu – papildu drēbes, uzkodas, ūdeni.

Foto: Shutterstock

Ieteikumi:

Kartē var atzīmēt maršrutu un ar to iepazīstināt ģimenes locekļus, izstāstot arī to, ko viņi pa ceļam redzēs. Ja brauciena laikā kādam iestājas spēku izsīkums, var parādīt kartē, cik tālu esat tikuši un ka palicis jau ir pavisam maz.



Brauciena laikā noteikti ir vērts ieplānot vairākas kārumu pauzes, līdz ar to mazākajiem braucējiem būs vieglāk saņemties līdz nākamajai atpūtas pauzei.



Atkarībā no pieredzes un spējām, katram ģimenes loceklim var būt atšķirīgs viedoklis, kas ir izdevies ceļojums, tomēr šajā situācijā galvenais kritērijs ir – lai brauciens patīk bērniem.



Velobraucienam pie priekšu brauc viens no pieaugušajiem, bet braucienu noslēdz spēcīgākais braucējs, kas seko tam, lai neviens neatpaliktu.

Ko ņemt līdzi velobraucienā ar ģimeni?

Pietiekami daudz ūdens. Uz vienu bērnus vismaz puslitru ūdens, uz pieaugušo – litru dzeramā ūdens. Paņemiet līdzi mitrās salvetes un papildus ūdens roku nomazgāšanai.

Uzkodas. Pikniks pēc ilgākas braukšanas vajadzīgs gan atpūtai, gan spēku atjaunošanai, gan arī tāpēc, ka tas vienkārši ir jauki – kopīga ēdienreize svaigā gaisā.

Papildus kārta apģērba, ja uznāk lietus, vai tieši pretēji – pēc ilgākas slodzes ir karsti un gribas uzvilkt ko plānāku. Ja ārā ir vējš vai vēss laiks, noderēs plāni cimdiņi, jo rokas ir pirmās, kas nosalst, braucot lielākus gabalus ar velosipēdu. Vēsākā laikā noderēs arī termoveļa.



Pilnībā uzlādēts mobilais telefons, kurā lejupielādēt noderīgas lietotnes.

Lietotnes un noderīgas mājas lapas velobraucējiem

Iespējams, ka mājas lapa http://velokarte.divritenis.lv/ ir viena no pilnīgākajām velomaršrutu kartēm pa Latvijas novadiem. Kad iemēģināti tuvāki maršruti, šajā lapā var saplānot ērtus ceļojumus pa interesantām vietām visa Latvijā un tās pilsētām.

Pirms doties uz kādu citu valsti, vērts izpētīt Eiropas Velobraucēju federācijas izstrādāto "EuroVelo" velomaršrutu tīklu, kas var atvieglot brauciena plānošanu.

Dodies.lv ir izstrādājuši Latvijas dabas taku un atpūtas vietu aplikāciju viedtālruņiem, kurā pieejama karte, kas attēlo vietas, kur doties pastaigās pie dabas. Tur atrodamas pārgājienu takas, piknika vietas, telts vietas, putnu torņi un velomaršruti. Kartē atzīmēti objekti ar aprakstiem.

Lietotne "e-CSDD". Velosipēda reģistrāciju var veikt e-CSDD un mobilajā aplikācijā. Darbību var veikt pilngadīga persona, kura reģistrējusies attiecīgā pakalpojuma saņemšanai. Veicot velosipēda reģistrāciju e-CSDD vai mobilajā aplikācijā, noteikti jāpievieno velosipēda kopskata un rāmja numura foto.

Tiem, kuri vēlas dedzināt kalorijas, braucot ar velosipēdu vai skrienot, noderēs bezmaksas aplikācija "Endomondo". Ar tās palīdzību varēsi kontrolēt gan braukšanas ātrumu, gan laiku, sadedzinātās kalorijas un citus parametrus.

Velosipēdu tehniskā pārbaude

Gatavojoties braucienam, uzmanību ieteicams pievērst velosipēdu tehniskajam stāvoklim – vai gana labi strādā bremzes, vai ķēde nav nodilusi, vai visas savienojumu vietas turas stingri, vai ar riepām viss ir kārtībā. Velosipēdu tehniskais stāvoklis ir svarīgs, lai tehnisku iemeslu dēļ pēkšņi brauciens nebūtu jāpārtrauc un jāmeklē cita transporta iespējas, lai nokļūtu mājās. Arī neliels remontatslēgu komplekts, kas ielikts ceļojuma somā, var būt noderīgs sīku problēmu risināšanai brauciena laikā.