Tavs horoskops šodienai. Sestdiena, 30. septembris

AUNS

Esi apdomīgs. Uzreiz nedari to, kas iešaujas prātā, nepārvērtē savas iespējas un nozīmi. Impulsīva rīcība var kļūt par iemeslu nesaskaņām attiecībās ar tuviniekiem.



VĒRSIS

Vairāk klausies, mazāk runā. Ja nespēj vienaldzīgi izturēties pret kāda cilvēka trūkumiem, izvairies sākt ar viņu kopīgas aktivitātes.



DVĪŅI

Vaļsirdība un atklātība palīdzēs nojaukt sienu attiecībās ar cilvēku, ar kuru iepriekš bijušas idejiskas nesaskaņas. Taču necenties mainīt iesakņojušās tradīcijas.



VĒZIS

Alkstot pēc romantikas un kaut kā neikdienišķa, būs grūti saskatīt pasauli un cilvēkus ap sevi tādus, kādi viņi ir patiesībā. Iespēju kļūdīties būs mazāk, ja attiecībās pirmajā vietā liksi garīgās vērtības.



LAUVA

Draugi tevi mudinās kļūt bezrūpīgākam. Un kāpēc gan ne? Tas palīdzēs izvēdināt ar galvu un gūt jaunus iespaidus. Nerunā lieku – pārāk liela atklātība var kaitēt taviem nākotnes nodomiem.



JAUNAVA

Ja gribi izvairīties no attiecību skaidrošanas ar tuviniekiem, vairāk laika pavadi ārpus mājas. Sabiedriskā rosība kliedēs domas par personīgās dzīves nebūšanām.



SVARI

Apmeklē kādus kursus, lai uzlabotu darba prasmes un paplašinātu redzesloku. Ja draugi aicina izklaidēties, neatsaki.

Nesteidzies izlemt jautājumus, kas saistīti ar naudas ieguldīšanu.



SKORPIONS

Lieliski tiksi galā ar dažādiem saimnieciskiem jautājumiem, dokumentāciju. Galvenais – saglabā sev raksturīgo secīgumu un organizētību.



STRĒLNIEKS

Būs vēlēšanās dzīvot norobežoti no citiem, apmeklēt ar leģendām apvītas vietas, pētīt un izzināt noslēpumus. Ja nav kam paprasīt padomu, ieklausies sevī – intuīcija zinās, kā pārvarēt šaubas, atliek tai sekot.



MEŽĀZIS

Pozitīvu emociju trūkumu nekompensē ar impulsīviem, dārgiem pirkumiem vai avantūristisku rīcību. Rūpīgi seko līdzi naudas plūsmai, rēķinu apmaksai, darījumiem.



ŪDENSVĪRS

Kaut arī attiecības ar apkārtējiem veidosies harmoniskas, saglabāt sirdsmieru nebūs viegli. Tevi satrauks katra visniecīgākā pārmaiņa ierastajā dzīves ritmā.



ZIVIS

Emociju iespaidā pieņemts lēmums radīs domstarpības attiecībās ar mīļoto cilvēku. Lai nebūtu jālauza galva par nesaskaņām, dari kaut ko patīkamu ārpus mājas.

