Tavs horoskops šodienai. Ceturtdiena, 28. septembris

AUNS

Ar tuviniekiem var gadīties pārmīt kādu skarbāku vārdu, tomēr tas netraucēs aktīvi rosīties mājās un arī ārpus tās. Prāts lieliski darbosies vairākos virzienos vienlaikus.



VĒRSIS

Nešaubies par sevi un nevairies no atbildības – tas, ar ko netiksi galā tu, nebūs pa spēkam arī nevienam citam. Ja vēlies atrast jaunus biznesa partnerus, pacenties par sevi atstāt labu iespaidu.



DVĪŅI

Darbosies, daudz nedomādams, no kurienes tāda enerģija un apņēmība. Ar tevi būs viegli atrast kopīgu valodu un sastrādāties. Vārdu sakot - šī ir tava diena.



VĒZIS

Šodien vajadzēs palīdzēt kādam nelaimē nokļuvušam. Ar dāsnumu gan nepārspīlē, neiedomājies, ka visu vari. Nemāni pats sevi, sargies no ilūzijām – tās var uzvedināt uz aplamu rīcību.



LAUVA

Labi veiksies sadarbība ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. Piedalies publiskās diskusijās, uzņemies organizatoriskus pienākumus. Tikai nekļūsti augstprātīgs.



JAUNAVA

Piemērota diena, lai aizstāvētu savus dzīves uzskatus un intereses. Notikumi savedīs tevi kopā ar līdzīgi domājošiem, pieaugs tava autoritāte. Tad nu tagad tikai - droši uz priekšu.



SVARI

Ja esi nolēmis ieguldīt līdzekļus kādā, tavuprāt, izdevīgā darījumā, konsultējies ar speciālistiem. Rīkodamies uz savu galvu, vari pieļaut kļūdas.



SKORPIONS

Nejaušs situācijas pavērsiens var kļūt liktenīgs labā nozīmē. Ej līdzi laikam, maini ieradumus un tradīcijas, kas kavē izrauties no ikdienas vienmuļības.



STRĒLNIEKS

Ja tev ir skaidrs, kā rīkoties un ar ko sadarboties, nešaubies par savas izvēles pareizību. Droši turi stūri savās rokās, un tev nepaslīdēs garām iespēja gūt finansiālus panākumus.



MEŽĀZIS

Ja piedāvājums šķiet pietiekami interesants, uzņemies papildu pienākumus darbā vai iesaisties radošās aktivitātēs. Iegādājies jaunus darbarīkus, sadzīves tehniku.

ŪDENSVĪRS

Neraizējies, ja šodien neizdodas paveikt neko dižu un ievērības cienīgu. Galvenais, lai tu būtu savā vietā un darītu to, kas uzticēts. Atceries – lielais top no mazumiņa, un ikviens darbs reiz atmaksājas.



ZIVIS

Gari neprāto, iedvesmas brīžus izmanto lietderīgi! Ikviens padarīts darbs lai liek meklēt nākamo, kur varētu sirdi un prātu piesiet. Ja pratīsi izmanot apstākļu labvēlību, agri vai vēlu plūksi panākumu laurus.