Tavs horoskops šodienai. Trešdiena, 27. septembris

AUNS

Esi rezervētāks, neapspried privātās lietas, nerunā par saviem nākotnes plāniem. Vairies no cilvēkiem, kuri par tevi grib daudz zināt.



VĒRSIS

Nedaudz pieklusini savu dedzību un vērīgāk palūkojies apkārt. Var gadīties, ka idejas un atziņas, ko tu tik dāsni kaisi apkārt, nevienam nav vajadzīgas.



DVĪŅI

Būsi lieliskā noskaņojumā, jo labi zināsi, kā pietuvoties savu vēlmju piepildījumam. Diemžēl tava labklājība būs atkarīga arī no partneru rīcības, un tas var sagādāt nelielu spriedzi.



VĒZIS

Nolaidies uz zemes: nekļūsti iedomīgs un nediktē noteikumus cilvēkiem, ar kuriem vēl tāls ceļš kopā ejams. Būs labāk, ja ambīcijas nedaudz pieklusināsi un būsi gatavs kompromisiem.



LAUVA

Padomā, vai, būdams nemitīgi aizņemts ar savu interešu apmierināšanu, neesi atstājis novārtā attiecības ar tuviniekiem. Ieteicams būt piesardzīgam it visā, kas saistīts ar naudu un īpašumu.



JAUNAVA

Esi pacietīgs, noskaņojies nopietnam darbam. Necenties izdomāt neko jaunu, paļaujies uz pārbaudītām darba metodēm, un tev nevajadzēs uztraukties par velti iztērēto laiku.



SVARI

Par apņēmības un enerģijas trūkumu sūdzēties nevarēsi. Svarīgus lēmumus gan šodien nepieņem, tie var būt tuvredzīgi un ne visai labi pārdomāti.



SKORPIONS

Esi pārliecināts par sevi, un tu gūsi panākumus, un citi tevi apskaudīs. Ja kam ķeries klāt, dari to rūpīgi un sistemātiski – pabeidz vienu un tikai tad sāc nākamo.



STRĒLNIEKS

Daudz spraigu pavērsienu gan privātajā dzīvē, gan darbā. Taupi nervus, nesteidzini notikumu gaitu. Ieklausies padomos, pat ja tos dod cilvēki no malas.



MEŽĀZIS

Nebūvē smilšu pilis, izmanto pavērušos iespēju. Pat ja tā nešķiet daudzsološa, izrādīties, ka tā nemaz nav zemē metama. Rīkojies lēnām, apdomīgi, un tu izdarīsi patiesi daudz.



ŪDENSVĪRS

Vadies arī pēc prāta apsvērumiem, ne vien intuīcijas. Tas palīdzēs neapmaldīties emociju biezoknī un nekļūt pārlieku sentimentālam.



ZIVIS

Radošās aktivitātes var nesniegt cerēto, jo ar tavu iniciatīvu vien nepietiks – vēl būs jāmāk pārliecināt šaubīgos un neticīgos. Rīkojies tā, lai citos nerastos šaubas par tavu godīgumu.

