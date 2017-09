Populāra tendence: izšķirties un pēc tam atkal saiet kopā. Kāpēc pāri tā dara?

Ja šis izklausās pazīstami, zini, ka tu tāds neesi vienīgais. Žurnālā “Social Psychological and Personality Science” pēdējā laikā publicēti pat vairāki pētījumi, kuri apliecina, ka vismaz puse cilvēku pirms šķiršanās ar partneri izjūt visdažādākās emocijas. Šādu secinājumu izdarījuši Jūtas un Toronto universitātes zinātnieki, vēstī womenshealthmag.com.

Viņi veikuši pētījumu, vispirms aptaujājot cilvēku grupu, kuriem ir partneri. Un viņiem tika uzdots jautājums: kādu iemeslu dēļ viņi vēlētos turpināt vai arī pārtraukt attiecības. Lielākā daļa respondentu vēlējās palikt kopā ar partneri, jo bija daudz investējuši attiecību veidošanā, ģimenē vai arī cerēja, ka attiecības uzlabosies vai arī partneris mainīsies. 66% procenti aptaujāto vēlējās palikt kopā ar savu dzīvesbiedru, jo jūtas tuvi ar viņu.

Tie aptaujas dalībnieki, kuri vēlējās šķirties, atzina, ka galvenais iemesls ir biežie strīdi vai arī zaudēta uzticēšanās. Patiesībā pat 47% respondentu vēlējās šķirties partnera krāpšanas dēļ vai arī tāpēc, ka vairs neuzticas partnerim. Un interesantākais, ka 49% cilvēku, kuri vēlas šķirties, tomēr pret saviem partneriem izdzīvo pretrunīgas jūtas. Viņi šaubās, vai spert izšķirošo soli, vai tomēr censties saglabāt attiecības (divējādas izjūtas parasti ir tiem, kuru partnerim ir kāda atkarība).

“Šķiroties pārdzīvot pretrunīgas jūtas ir normāla reakcija,” skaidro psiholoģijas doktore un attiecību eksperte, grāmatas “What About Me? Stop Selfishness From Ruining Your Relationship” autore Džeina Grīra. Un viņa paskaidro: “Kaut arī attiecībās ir daudz problēmu un skumdinošu lietu, mīļotajam cilvēkam ir arī daudz pozitīvu rakstura īpašību, pēc kurām partneris ilgosies. Vienmēr ir ļoti grūti pieņemt lēmumu, ka šķiršanās ir pareizā rīcība.”

Citi šobrīd lasa Pasaulē skaistākā meitenīte izaugusi un ģērbjas dizaineru drānās par 10 640 dolāriem Šoks Romā: parkā pie staba piesien un izvaro sievieti no Vācijas Ārkārtīgi greznās kāzās apprecas Armēnijas bagātākā cilvēka dēls

Un arī tad, ja esi stingri nolēmis šķirties, var rasties problēmas. Šķiroties tāpat var saglabāties šaubas, un tad būs ļoti grūti aizmirst šīs attiecības. Tieši tādēļ, kā uzsver pētījuma autori, bieži vien grūtāk ir tieši tam cilvēkam, kurš bijis šķiršanās iniciators.

Un tieši šo pretrunīgo izjūtu dēļ daudzi pāri, kas ir izšķīrušies, pēc tam atkal saiet kopā. Tad, iespējams, vēlreiz izšķiras un tad atkal salabst.

Kaut arī pretrunīgas izjūtas šķiroties ir normāla attiecību daļa, Grīra iesaka dot sev laiku pārdomām un sajust, kā uzlabosies dzīve, kad beidzot patiešām izšķirsieties. “Padomājiet, ko baidāties zaudēt šķiroties. Un tukšumu, kas būs uzradies, aizpildiet ar jaunu pieredzi,” viņa saka.

Ja šaubāties, pēc Grīras domām, ieteicams pievērst uzmanību pazīmēm, kuras signalizē, ka laiks pārtraukt šīs attiecības.

Piemēram, jūs regulāri strīdaties vai izdomājat dažādas nodarbošanās, lai tikai nevajadzētu pavadīt laiku kopā ar partneri. Ja uztraucies, kā jutīsies pēc šķiršanās, izdzēs partneri no Facebook kontaktiem un citiem sociālajiem tīkliem, izdomā sev kādu patīkamu nodarbošanos un, visbeidzot, jā – piereģistrējies Tinder vai citā iepazīšanās vietnē. Arī tas palīdzēs pāršķirt lappusi un sākt jaunu posmu dzīvē.