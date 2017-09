Es izdzīvoju - nolūkoju objektus (vīriešus) un tos savācu

"Lasot te publicētos rakstus, saprotu, ka realitāte ir nežēlīga, un Latvijā nekas jauns un atšķirīgs nenotiek. Dzīve tā izveidojas, ka, ja gribas izdzīvot, jāsāpina citus. Vienkārši izdzīvošana. Normālu veču tikpat kā nav, vai ir - tikai jau precējušies. Tad tikai jānolūko objekts, jāatrod vājais punkts, un tāds ir katram vīrietim, pablisini acis un vecais laimīgs, ka noķerts.

Nav naida pret kaut kādu iepriekšējo sievu, vispār man viņa gar zemi. Es saredzēju, ka viņu laulībā iestājusies tāda kā krīzīte un izmantoju situāciju, savācu šo vīrieti sev. Lai arī - esmu gandrīz 20 gadus jaunāka. Nē, tam nav sakara ar mīlestību. Var pavest pilnīgi jebkuru vīrieti - vajag sagribēt, tad tik izdomu un neatlaidību... Nevajadzēja arī nemaz stipri nopūlēties. Tie jaunie, trūcīgie.. arī man ir dēls no kaislīgas jaunības mīlestības, pusaudzis. Gāja ļoti traki un apprecēties tā arī neizdevās. Ir bijuši mīļākie pa pāris gadiem, bet nekas tur nesanāca.

Man paveicās, ka satikos ar puisi, kura vecākiem bija laulības krīze.Tā bija mana iespēja.

Izdomāju, ko darīt - lēnām pietuvinājos un pamazām metu tēvam cilpas, uzspiedu vājajām vietām. Draugu pametu, sāku tikties ar tēvu. Sākumā bija ļoti interesanti/aizraujoši, jo viņš ir turīgs un es kopā ar viņu varēju ceļot, ko agrāk vispār atļauties nevarēju. Negāja viss tā pa vieglo - matus pārkrāsoju, pakārtojos viņa hobijiem, ievilku nadziņus, lepnumu aizmirsu, runāju maigā kaķīša balsī, ievērtēju, ka šī ir iespēja reāli sakārtot savu dzīvi, nodrošināt dēlu. Viņš uzķērās pavisam viegli. Piedodiet! Elementāra izdzīvošana.

Sirdij man ir cits. Nu tā tas velkas jau dažus gadus. Vecais vīrietis mani bieži krāpj ar citām. Problēma vienīgi, ka mans vecais mīļākais nešķiras no savas sievas un saka, ka jāgaida, lai viņa to sagrib pati, lai manta nav jādala. Tagad pielieku visas pūles, lai varētu kļūt par viņa likumīgo, tad izšķirties, saņemt naudiņu, un dzīvot kā gribu. Dzemdēju arī kopīgu bērnu....it kā...tad vēl panācu, lai bērnu atzīst. Arī to var vienkārši. Sieviešu viltības ir neizmērojamas. Sevi šādi būšu nodrošinājusi materiāli vismaz līdz tiem 18 gadiem. Tā dzīve ir iekārtojusies -es vienkārši izdzīvoju - no bērnu tēvu iedotās naudas.

Gribējās jau arī man kāzas un uz visu mūžu. Tagad par nožēlu, esmu sieviete, kam ir viens naudai un otrs baudai.Tāda liela laime nemaz nav. Un tāpēc, lai vispār izdzīvotu šajos grūtajos laikos, es mīlēšu par naudu. Tāpat kā daudzas citas," šo stāstu iesūtīja Ēmanuēla.

Nedari otram to, ko negribi saņemt pats

"Vienkārši gribu teikt, nekad nedari otram to, kas pašam nepatīk. Vienu dienu tu pats vari atrasties šajā situācijā. Ar savām domām, uzvedibu, rīcibu mēs veidojam savu nākotni. Jā, es piekriīu, dots devējam atdodas, bet ne tā, kā cilvēks to ir izplānojis, tas notiek pēc augstākajiem dabas (Dieva, Unoversa) likumiem. Mīlestiba rada mīlestibu, naids rada karu, atriebību, sāpes, bet atšķirība ir, ka mīlestiba dziedē visas brūces ar laiku, atriebība nē," raksta pikukakis.

Daudzi mētājas pa dzīvi meklējot savu vietu, domājot tikai par savu fizisko labsajūtu

"Ja cilvēks mīl un ciena sevi, ir pietiekami nobriedis un sapratis, kas viņam ir svarīgs un vajadzīgs dzīvē, tad tam ir jāuzņemas atbildība un jāciena cilvēki sev apkārt. Bet izskatās, ka daudzi mētājas pa dzīvi meklējot savu vietu, domājot tikai par savu (pārsvarā) fizisko labsajūtu un nerēķinoties ar citiem. Tas nebūtu nekas slikts vai nosodāms, katrs noteikti pats labāk zina, kas tam vajadzīgs, bet tad nevajag uzņemties lietas, attiecības, rūpes, kas patiesībā tam nav savarīgas, jo cietējs būs tas otrs. Ja divi cilvēki viens no otra gūst visu nepieciešamo savai fiziskai un grīgai labsajūtai, tad kur būtu iemesls nodarīt otram pāri. Ja negūst, tad viņiem ir iespēja pilnveidoties un pilnveidot vienam otru, ja šādas vēlmes nav, tad es nesaskatu jēgu turpināt šādu sadarbību, kur rīkojas tikai viens vai neviens no iesaistītajiem.

Biežāk jau laikam tikai viens cilvēks nejūtas līdz galam laimīgs divu cilvēku attiecībās un tad arī tam pie izdevības sanāk nogrēkoties, bet, ja tu nejūties labi šajās attiecībās, tad kāpēc tās vispār ir jāturpina, kāpēc ir jādara pāri citam, ja pašam ir slikti? Ja gadās iespēja ļauties mīlas priekiem ar citu personu, vai kāds iedomājas par sekām, par to ka varbūt nav vērts upurēt to kas tev jau ir, to ko esi gadiem cēlis un būvējis, tas viss var sabrukt pāris baudas mirkļu dēļ, turklāt nekur nav teikts, ka šajā – kreisajā pusē šī bauda būs labāka, beigās zaudētāju var būt vairāk nekā ieguvēju, un tikai maza baudas mirkļa dēļ, ko varētu gūt arī no sava patstāvīgā partnera nedaudz piestrādājot vai kaut ko pamainot ierastajās lietās.

Esmu pārliecināts ka ir laimīgi cilvēki savās attiecībās, kuru veidošana un attīstība nav bijusi viegla un viņi apzinās savu laimi un bagātību, līdz ar to, zin arī citi, un šiem cilvēkiem brīžos, kad ir iespēja "aiziet pa kreisi", atraidīt tādu iespēju, sagādā daudz lielāku baudu, nekā to pieņemt," tā mammamuntetiem.lv savas domas atklāja Didzis Počs.

Vai var pastāvēt atkarība no seksa?

Seksopatologs D.Balodis, komentējot portāla lasītājas Ēmanuēlas iesūtīto pieredzes stāstu, norādīja, ka atkarība no seksa no medicīnas viedokļa ir citāda. Šādiem ļaudīm patiešām ir vienalga, kāds ir seksuālais partneris, taču, viņaprāt, Latvijā par atkarīgo no seksa ir grūti kļūt. Ņujorkā vai Maskavā, kur dzīvo miljoniem iedzīvotāju, jā, tur var kļūt atkarīgs no seksa. Dakteris skaidro: aizej uz bāru, nocel čali, pārguli, atkal aizej uz citu bāru, atkal nocel čali un pārguli un tā bezgalīgi. Tās ir nepārvaramas dziņs, kad cilvēks nevar apstāties. Bet konkrēti šai sievietei, kura tik atklāti paziņo, ka viņas izdzīvošanas formula ir ņemt citām nost vīrus, tikai parādot, ka lasītājai ir liela deva vientulības, kā arī liels sociāls spiediens. Tev ir 40 gadu un nav stabilu attiecību? Tāpat jautājums skarot tā dēvēto bērnu jautājumu. Ja sievietes grib bērnus, tad laiks ir stipri limitēts un 40 gados tas pulksteņa ātrums paātrinās drausmīgi, secina D.Balodis.

Vienmēr vīriešu Latvijā bijuši mazāk, un tīri vēsturiski vīrieši bijuši mazāk sociāli aktīvi. "Ja tu kaut ko gribi dabūt un tu saproti, ka kaut ko nevari iegūt, tad zināmā mērā to arī izdara, jo nav izvēles iespējas, vai arī jāsamierinās, ka tev nekā nebūs. Tu esi kaut ko palaidis garām, vai kaut kas ir izjucis, un šobrīd, šajā vecumā, dabūt kaut ko ir ļoti sarežģīti," domā D.Balodis, mēģinot saprast konkrētās sievietes dzīves stāstu. Tāpat dakteris atzīmēja, ka Latvijā eksistē arī liela vecuma nobīde. Sieviete ap 40 gadiem var dabūt vai nu stipri vecākus vīriešus, vai nu stipri jaunākus. Cilvēkiem kādreiz to ir grūti pieņemt, jo tas sociālais pieņēmums neatbalsta šādas attiecības. Ja tas vīrietis būs 10 - 20 gadus vecāks - nekas, sabiedrība to akceptēs, bet, ja sieviete būs kādus 20 gadus vecāka, tad teiks, ka šīs ir perversas attiecības. Lai gan no bioloģiskā aspekta šādās attiecībās viss ir pilnīgā kārtībā, uzskata seksopatologs.

Seksopatologs uzskata, ka jebkuru atvilt nevar, varbūt ar jebkuru var pārgulēt, bet dabūt prom no attiecībām, ir daudz, daudz sarežģītāk. Viņš min, ka augsts varētu būt tas procents, ar kuriem vīriešiem varētu notikt seksuāla attiecības, pat zināmā laika periodā, bet dabūt stabilas attiecības - nē. Dakteris skaidroja, ka vīrieši parasti paliek, kur viņi ir, ja vien viņiem nav ļoti slikti. Labāk ir zināmi ļaunumi nekā nezināmi.

Cilvēki, kuri uzskata, ka var iegūt jebkuru, iziet zināmu etapu sevī no sava zemā pašvērtējuma, ielecot idealizētajā galā. Sakot, ka varu visu, tas laikam nav taisnība. Pieņemu, ka var daudz, bet ne visu, piebilda dakteris.

