Tas tomēr notiek

12,21% jauno tēvu nomāc pēcdzemdību depresija - rāda Medical Research Council (MRC) pētījums. Vīrieši par depresiju, ko ietekmē bērniņa ienākšana ģimenē, sūdzas retāk nekā jaunās māmiņas, taču tas nenozīmē, ka viņus tā neskar. Tas ir tādēļ, ka vīrieši retāk meklē palīdzību šādā situācijā. „Jaunās māmiņas paļaujas, ka bērna tētis ļoti aktīvi iesaistīties bērna auklēšanā un audzināšanā, taču vairums aptauju rāda, ka daudz vīriešu tam nemaz nav gatavi, kā sievietes to vēlētos,” norāda psihoterapeits, grāmatas „Dying to Be Men” autors Vils Kourtenejs. „Depresija var piemeklēt, satsopoties ar dažnedažādākām dzīves krīzēm un netiekot ar tām galā. Arī bērniņa ienākšana ģimenē ir nezibēgamas pārmaiņas, kurās ne tikai mazuļa mamma, bet arī tēvs var sastapties ar savas personības attīstības krīzi vai savstarpējo attiecību krīzi,” norāda psihoterapeite Antra Sloka - Jakovļeva.

Iemesli ir vairāki

Grūtniecības laikā un pēc dzemdībām sievietes hormoni trako, taču, ņemot vērā jauno situāciju, kā lielāka atbildība, pārmaiņas dzīvē, arī vīrieša hormoni šajā laika periodā ir nestabili. „Testosteronu līmenis samazinās, savukārt estrogēna līmenis (tā saucamais sieviešu hormons) paaaugstinās. Šīs hormonālās izmaiņas padara vīrieti jutīgāku pret depresiju,” informē amerikāņu psihoterapeite Kristina Hiberte. Turklāt viena no problēmām, ar ko saskaras jaunie vecāki, ir bezmiegs, un hormonu svārstības kopā ar neiroķirurģiskām izmaiņām smadzenēs, kas rodas ilgstoša miega trūkuma dēļ, arī var iekustināt depresiju. Tās cēloņi var būt arī citi - jāņem vērā vīrieša slimību vēsture, attiecības ar partneri, finanisālā situācija, stresa līmenis un mazuļa labsajūta un veselības stāvoklis, vai to moka jaundzimušo kolikas, varbūt bērniņš dzimis priekšlaicīgi, jo tas var veicināt tēvos satraukumu.

Uzņemties atbildību

Pēc psihoterapeites Antras Slokas - Jakovļevas domām, tēva depresijas iemesls var būt arī personības vājums un brieduma trūkums, ka nespēj pieņemt pārmaiņas, ko atnes bērna piedzimšana. „Cilvēkam katrā vecuma posmā, lai pieaugtu un sasniegtu briedumu, jāsastopas ar noteiktiem dzīves uzdevumiem, kas pakāpeniski māca mums būt atbildīgiem pašiem par sevi un savu dzīvi. Ja nevēlamies šo atbildību apzināties un mācīties, tad maz ticams, ka varam dzīvē justies laimīgi un apmierināti,” teic psihoterapeite. „Depresija visbiežāk ir sekas nespējai uzņemties atbildību. Ja jaunais tēvs neapzinās un nav gatavs risināt grūtības, ko viņa dzīvē ienes mazulis, tad, diemžēl, depresija vai kāda cita slimība ir ceļš, kā vīrietis cenšas izbēgt no dzīves uzdevumu risināšanas.”

Depresija nepāriet

Tāpat kā tiek runāts par māmiņu depresiju, arī jaunajiem tēviem jāpievērš uzmanība - tam, kā viņi jūtas pēc bērna piedzimšanas. Ja tā nav jūtama bērna pirmajos dzīves mēnešos, ir iespējams, ka depresija piemeklē vēlāk. Pētījumi rāda, ka jaunie tēti izjūt satraukumu par jauno situāciju līdz bērna divu gadu vecumam. Būtiski saprast, ka depresija nav vienkārši jaunā tēta satraukums un bailes, ko piedzīvo daudzi vīrieši. Tās pāriet, ja vīrietis vairāk paguļ, aiziet uz sporta zāli vai satiekas ar saviem draugiem. Svaukārt depresijas gadījumā pat šīs aktivitātes nespēj nomierināt. Stresam un bezmiegam pievienojas arī tādi nopietni simptomi kā nervozitāte, bezspēks, emocionāli mainīgs noskaņojums, nomāktība, var pat zust apetīta un ķermeņa svars, savukārt uzvedība kļūst impulsīva. Tas viss var kaitēt ne vien attiecībām ar partneri, bet arī bērniņam. Jo mazulim nepieciešams miers un drošības sajūta, ko tēvs, sirgstot ar depresīvu noskaņojumu, nav spējīgs sniegt. „Svarīgi, ka depresijas pazīmes tiek laicīgi ievērotas un tiek meklēta speciālistu palīdzība,” norāda psihoterapeite Antra Sloka-Jakovļeva.

Kā var palīdzēt?

No depresijas palīdz izvairīties un to var mēģināt atrisināt, ja vīrietis pirms kļūšanas par tēvu vai arī tad, kad mazulis ir piedzimis, uzdod sev šādus psihoterapeites ieteiktus jautājumus. „Laicīgi uzdoti jautājumi palīdz risināt problēmas,” norāda Antra Sloka - Jakovļeva. Vai es būšu labs tētis? Kāds ir labs tētis? Kādam jābūt labam tēvam? Kāds tēvs patiktu tev? Kā tu pats vari kļūt par tādu, kā vēlies? Kas tev jādara? No kā jāatsakās? Ko jaunu tev savā dzīvē jāievieš? Kas neapmierina? Kas satrauc? Kas biedē? Kas iepriecinātu? Kā vajadzētu būt? Kā reāli ir? Kā uzlabot situāciju? Ko vēlies? Ko gribi? Kas vajadzīgs? Atbildi uz tiem un rīkojies!

