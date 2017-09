Bērnu mātes atbildēja uz jautājumiem par viņu psihisko veselību, attīstību un nepieciešamajām medicīniskajām procedūrām, raksta UPI.com.



Pētījums pierādīja, ka šo bērnu vispārējais veselības stāvoklis bija tāds pats kā bērniem no kopējās populācijas. Tāpat zinātnieki konstatēja, ka mātēm, kuras dzemdējušas bērnus no spermas donoriem, labklājības līmenis ir augstāks un veselība stiprāka.



Savukārt Indijas zinātnieki nesen izkliedēja izplatīto mītu, ka ārpusķermeņa apaugļošana pazemina bērnu intelektu.



Speciālisti noskaidroja, ka to bērnu kognitīvās attīstības līmenis, kuri ieņemti ar reproduktīvo tehnoloģiju palīdzību (pie tām pieder arī ārpusķermeņa apaugļošana), neatšķiras no vienaudžiem, kas ieņemti dabiskā ceļā.

