Tavs horoskops šodienai. Sestdiena, 16. septembris

AUNS

Tavus plānus diktēs ģimene un tikai pēc tam paša vēlmes un vajadzības. Esi atjautīgs, un tev izdosies atrisināt gandrīz visas problēmsituācijas.



VĒRSIS

Veiksmīgi būs nelieli braucieni, tikšanās ar draugiem, radiem. Par savu taisnību un idejām sāc cīnīties tad, kad esi atbrīvojies no maldīgiem priekšstatiem un bez svārstīšanās zini, ko gribi sasniegt.



DVĪŅI

Traku ideju īstenošanā naudu nesteidzies ieguldīt. Pirms sper izšķirošu soli, visu pārdomā. Tikai tad, kad iecere kļuvusi par pārdomātu, aprēķinos balstītu projektu, vari plānot finansiālu līdzdalību tajā.



VĒZIS

Cik vien iespējams, norobežo privāto no profesionālās jomas. Atslābinies – darbs un karjera nekur neaizbēgs, bet brīvdienas gan paskries. Atlicini laiku sirsnīgām sarunām ar mīļoto.



LAUVA

Esot kopā ar tuviniekiem, atļaujies būt bezrūpīgs, pavadi laiku aktīvi – sporto, dodies nelielos ceļojumos, iesaisties pasākumu rīkošanā. Tas būs labs gribasspēka treniņš.



JAUNAVA

Velti uzmanību ģimenes un dzimtas saliedēšanai. Brīvdiena tam ir ideāls laiks. Atļaujies nelielu risku. Lai kāds būtu iznākums, tu būsi ieguvējs.



SVARI

Lēmumu pieņemšanā liela nozīme būs arī draugiem un paziņām. Ja kāds lūdz palīdzību vai padomu, sniedz atbalstu. Kāds patīkams notikums ģimenē būtiski uzlabos tavu omu.



SKORPIONS

Nebaidies no neprognozējamām situācijām, izaicini likteni, riskē, un tu iegūsi jaunus draugus, lielisku pieredzi un ticību sev. Ja rodas iespēja doties ceļojumā, izmanto to!



STRĒLNIEKS

Grūtību un neskaidrību netrūks, taču tev viss izdosies. Mēģini izprast cilvēku vājības un rīcības motīvus, tā tu izvairīsies no kļūdīšanās. Nesatraucies par to, ko nevari ietekmēt. Brīvos brīžus velti sev – mierīgi atpūties un sakārto domas.



MEŽĀZIS

Erudītu cilvēku sabiedrībā izvingrināsi arī savu prātu. Veiksmīgas būs aktivitātes, kas saistītas ar tradīciju, kultūras, senču gudrību glabāšanu un nodošanu tālāk.



ŪDENSVĪRS

Saskaņo savas vēlmes ar citu cilvēku interesēm. Esi gādīgs un viesmīlīgs pret ciemiņiem, pat ja viņi par savu ierašanos paziņo pēdējā brīdī.



ZIVIS

Šodien pievērsies sadzīves labiekārtošanai. Veicot ārējus uzlabojumus mājoklī, uzlabosies arī pašsajūta. Uzņemies atbildību!



Citi šobrīd lasa Oficiāli nosaukts mazā Ivana Berladina nāves iemesls Pārtikas nozarē dramatiski trūkst darbinieku - ražotājiem par tiem jau jācīnās Fantastisku dienu piedzīvojis 11 gadu vecs puika, kurš... vienkārši saņēmās uzrakstīt Trampam