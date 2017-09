AUNS

Darbus plāno tā, lai būtu gan produktīvi pastrādājis, gan pietiekami atpūties. Tiem, kas apšaubījuši tavas ieceres, būs jāatzīst, ka viņi kļūdījušies.



VĒRSIS

Akli neuzticies cilvēkiem, pat ja viņi ir tavas autoritātes. Un nesēdi uz veciem lauriem - plāno iemācīties ko jaunu, apmeklē seminārus, piedalies diskusijās.



DVĪŅI

Turies tālāk no neapmierinātiem, emocionāli uzvilktiem cilvēkiem, neiesaisties bezjēdzīgos strīdos. Rīkojies patstāvīgi, īpaši biznesā.



VĒZIS

Tiklīdz kaut kas nenotiek, kā plānots, nekļūsti ass pret citiem, nevaino viņus savās neveiksmēs. Respektē pārējo viedokli un ievēro ētikas principus.



LAUVA

Aktīva sabiedriskā rosība ļaus iegūt jaunus draugus un domubiedrus, padarīs dzīvi dinamiskāku un interesantāku. Pozitīvas emocijas sniegs ceļojums.



JAUNAVA

Labākais līdzeklis pret strīdiem būs kompromiss. Nedusmojies par niekiem, esi iecietīgs pret citu kļūdām, jo arī tev ne vienmēr visu izdodas izdarīt perfekti.



SVARI

Nezaudē optimismu! Ikvienu sarežģītu situāciju uztver kā mācību stundu. Viss notiek uz labu! Pateicoties neatlaidībai un mērķtiecībai, gūsi panākumus tur, kur citiem nolaižas rokas.



SKORPIONS

Neatlaidība un cītīgs darbs būs labākais veids, kā pārliecināt citus par savām spējām un saglabāt finansiālo stabilitāti. Nelaid garām izdevību paspīdēt ar zināšanām!



STRĒLNIEKS

Jo labāk darbosies tava iztēle, jo vieglāk atradīsi ceļu uz mīļotā cilvēka sirdi. Uz tevi paļausies, ar tavu viedokli rēķināsies. Dodies ceļojumā, iepazīsti citu tautu kultūru.



MEŽĀZIS

Cieni draugu arī tad, ja viņš domā citādi nekā tu. Jaunas vēsmas attiecībās liecinās par to, ka mainās ne vien laika apstākļi, bet arī cilvēki.



ŪDENSVĪRS

Meklē cilvēku, ar kuru vari no sirds izrunāties. Iegādājies praktiskas, saimniecībā noderīgas lietas, nevis vienkārši ļaujies savām iegribām.



ZIVIS

Situācija mudinās pārskatīt pieņemtos lēmumus, izvērtēt kādas ieceres lietderību. Nedari visu viens, izvēlies palīgus un sadali pienākumus.

