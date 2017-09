Tavs horoskops šodienai. Pirmdiena, 11. septembris

AUNS

Ja esi nolēmis aktīvi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, rēķinies, ka tev var nākties upurēt kaut ko no personīgajām interesēm, jo visam laika nepietiks. Vakarpusē vari kļūt nedaudz nervozs, pat nomākts.



VĒRSIS

Ne vienmēr tas, kas ir pievilcīgs un ērts, ir arī noderīgs. Centies visu vērtēt no praktiskā labuma viedokļa. Iespējama spriedze attiecībās ar partneri.



DVĪŅI

Ja rodas domstarpības attiecībās ar mājiniekiem, nesteidzies tās uz karstām pēdām risināt. Sasteigta rīcība var radīt vēl lielāku nesaprašanos.



VĒZIS

Rūpējies par attiecībām, citādi var rasties sajūta, ka viss palaists pašplūsmā. Lai izvairītos no strīda ar mīļoto, esi atklāts un neizliecies. Atceries – viss vienkāršais ir ģeniāls.



LAUVA

Vari izdzirdēt ierosinājumu, kas var šķist neskaidrs vai pat mulsinošs, bet vienlaikus interesants. Nesteidzies ar atbildi, un tu iegūsi laiku pārdomām un skaidrības ieviešanai.



JAUNAVA

Izturies piesardzīgi pret saņemto informāciju un citu viedokli. Lai izvairītos no kļūdainiem spriedumiem, pārbaudi un precizē visu, kas rada kaut mazākās aizdomas.

SVARI

Darbā izveidosies situācija, ko viennozīmīgi novērtēt būs grūti. Kamēr nejūties pietiekami drošs un pārliecināts par savas rīcības nemaldīgumu, no ambicioziem plāniem atturies.

SKORPIONS

Sīkas sadzīviskas nebūšanas liks mainīt tavus plānus. Kad jūti, ka tavs pacietības mērs ir pilns, ļauj iejaukties tuviniekiem vai draugiem. Esot kopā ar kādu, būs vieglāk saglabāt optimismu.



STRĒLNIEKS

Būs grūti sevi piespiest rīkoties. Iespēja mierīgi sakārtot savas domas noderēs vairāk nekā apņēmīga, enerģiska rīcība. Ieklausies sevī, noskaidro, kas tev ir vairāk, kas – mazāk svarīgs.



MEŽĀZIS

Daudz laika pavadīsi sabiedrībā, komunicējot ar draugiem, domubiedriem. Mainīsies attiecības ar cilvēku, ar kuru pēdējā laikā bieži konfliktēji.

ŪDENSVĪRS

Pildot uzticētos pienākumus un solījumus, bez sarežģījumiem neiztiksi. Darbs dara darītāju, un – būs arī panākumi, vienīgi strīdos neielaidies.



ZIVIS

Spriedze attiecībās ar kolēģiem un partneriem traucēs kopīgo darbu, izjuks labi iecerēts darījums. Tavu prātu nodarbinās kāds līdz galam neatbildēts jautājums.