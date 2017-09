Latviete Evija par laulību ar musulmani: "Vai es būtu gatava, ka vīrs apņem vēl kādu sievu? Nezinu"

Kāda latviešu kundze, piekritusi jau labu laiku ārzemēs dzīvojošās meitas izvēlei iziet par sievu pie musulmaņa, pēc laika aizbrauca ciemos pie znota ģimenes, kas dzīvo Marokā. Pārbraukusi mājās, viņa jau nākamajā dienā patrieca savu ilggadējo draugu, kurš pēdējā laikā to vien darīja kā gulēja gultā un kasīja vēderu, jo bija palicis bez darba. Turklāt nemaz netiecās atrast jaunu, jo bija radis, ka civilsieva tāpat visu sagādā un vēl, pārbraukusi no darba, vakariņas pagatavo. Izšķirties par šādu soli sievieti iedrošināja Marokā piedzīvotais. Redzot, kā musulmaņu jeb muslimu (muslims ir oriģinālais arābu vārds, kas nozīmē – padevīgais, padotais Dievam) vīrieši rūpējas par sievieti, gādā par bērniem, ar kādu cieņu izturas pret vecākiem, viņa vairs negribēja dzīvot pa vecam. “Ja nav vīrieša, tad nav – ķeksītim man tādu vairs nevajag!” viņa nosmēja.

Lai gan būtībā nekā smieklīga viņas teiktajā nebija. Tikai skaudra patiesība – kam mājās vajag vīrieti, ja no viņa nav nekādas jēgas.

Evija: "Kad vēlāk sāku lasīt Korānu, vīrs bija ļoti laimīgs, kādā brīdī nesavaldīja emocijas un teica: “Kāpēc velc laiku – pieņem islāmu!""

Un varbūt tieši šajā atziņā slēpjas atbilde uz jautājumu, kāpēc arvien vairāk latviešu sieviešu apprecas ar islāmticīgajiem, pieņem islāmu? Bet kāda pēc tam ir viņu sadzīve? Atbildes uz šo jautājumu tika meklētas arī 360TV iknedēļas raidījumā Sieviete. Personīgi, aicinot uz sarunu latvieti Eviju Mežaku, kura dzīvo Īrijā un ir pārgājusi islāmā. Tagad, dzīvojot mājās un audzinot divus bērnus – skolas gaitas uzsākušo Arianu un vēl maziņo Amēliju –, viņa jūtas laimīga.