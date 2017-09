Savu stāstu Pride.lv Cihanoviča sāk pozitīvi - viņas dzīvē Lielbritānijā viss ir labi kā profesionāli, tā arī privāti. Latvijā iecienītā psiholoģe emigrācijā jūtas labi un teic, ka viņas stāsts patiesībā ir pozitīvs.

2015.gada decembrī Cihanoviča ar savu mīļoto sievieti (viņa ir trešās valsts pilsone) pieņēma lēmumu Latviju pamest pavisam. Šeit nevarēja apprecēties un arī kopējā jušanās pēc tā dēvētās iznākšanas no skapja nav bijusi laba. Neciešama birokrātija, liegums laulāties homoseksuāliem cilvēkiem, vispārējā "domāšana kā viduslaikos", cilvēku verdzība naudai un mašīnai - tas viss licis pieņemt lēmumu braukt uz Londonu.

Atbrauc prezidents Vējonis, aicina atpakaļ, bet...

Cita starpā intervijā Cihanoviča min gadījumu, kad viesos pie aizbraucējiem ieradies Latvijas prezidents Raimonds Vējonis un aicinājis cilvēkus atgriezties mājās. Kad Jolanta izstāstījusi savu stāstu un vaicājusi, vai arī viņa kopā ar sievu tiek gaidīta atpakaļ Jolantas dzimtenē, Vējoņa atbilde Cihanoviču sarūgtinājusi. "Prezidents atbildē bija izvairīgs. Viņš teica, ka Latvijā ir tādi likumi. Viņš pat neteica vārdu 'diemžēl', viņš vienkārši teica, ka varu viena pati atgriezties," raksta portāls Pride.lv.

Cihanoviča sapratusi, ka Latvijā joprojām nav īsti gaidīta: "Dzīvot man labāk ir citur. Domāju - tāda neesmu vienīgā," viņa saka.

Kasjauns.lv jau rakstīja, ka psiholoģes mīļotā sieviete Latvijā bija nodzīvojusi 5 gadus - studēja, integrējās, apguva valodu. Kļūt par pilntiesīgu Latvijas pilsoni viņai traucēja trulā birokrātija, bet pierādīt valstij savu cenšanos, sākot visu procesu no gala, bijis pārāk apgrūtinoši, turklāt abas dāmas ļoti vēlējušās apprecēties. Kā zināms, valsts likumi to neļauj. "Mēs gribējām apprecēties un informēt par to valsti, nevis prasīt valstij atļauju un taisnoties, kāpēc esmu tāda, kāda esmu. Šāda prakse Latvijā ir palikusi no padomju gadiem [..]. Palieciet ar saviem viduslaikiem savos viduslaikos," skaidro Cihanoviča.

Neesmu lesbiete, esmu panseksuāla

Psiholoģe nenoliedz, ka ne tikai vairumā sabiedrības, bet pat geju, lesbiešu un biseksuāļu vidē viņa tiek uzskatīta par lesbieti, taču tas tā neesot. "Jūtu sevi kā panseksuālu cilvēku, jo veidoju attiecības ar personību. Tas paliek nesaprotami, tad man saka - nē, tu esi lesbiete, tikai pati to noliedz," teic Cihanoviča.

Viņa arī atklāj, ka Latvijā piedzīvojusi situācijas, kad viņas mīlas dzīves dēļ izbeidzas draudzīgas attiecības ar citiem cilvēkiem. Bijuši draugi, kas teikuši, ka viņiem ir grūti redzēt Cihanoviču pārī ar dāmu, labāk lai viņa uz pasākumu braucot viena...

"Apprecēties ir forši!"

Jolantas Cihanovičas kāzas bijušas mazas un intīmas. 'Jā' vārda teikšana - tikai pašām. Pats fakts pāra attiecībās gan neko daudz nemainot, taču dod sajūtu par ģimeni, kas attiecīgi nozīmē drošības sajūtu un garantiju. Ceremonija bijusi nelielam skaitam radu, un pēc tam abas laulenes devušās ceļojumos.

Runājot par atgriešanos uz dzīvi atpakaļ Latvijā, iecienītā psiholoģe skaidro, ka "pašlaik bumbiņa ir Latvijas rokās". Kamēr nebūs pieņemts likums par viendzimuma laulībām, mēs neatgriezīsimies, viņa skaidro.

Cihanoviča mīl savu valsti, lepojas ar valodu un no sirds vēl Latvijai visu labāko, kā arī nevēlas ar savu zemi zaudēt saikni pavisam. Patlaban viņa uz Latviju apciemo darba darīšanās, piemēram, sniedzot biznesa konsultācijas.

