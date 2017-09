Bet viltus lāsta noņemšanas vietā blēde upuri apvārdo un nohipnotizē, no viņas izkrāpjot naudu. Uzrunātā, apzinoties, ka viņai klāsta muļķības, tomēr hipnotizētāju uzklausa, jo „Zilākalna Martas meita” taču runā par viņai visdārgāko – miesīgo bērnu. Blēde upuri suģestē pat tiktāl, ka sievietes dodas uz bankomātu, lai izņemtu naudu, ar kuru samaksāt par zīlnieces pakalpojumu. Zīlniece arī stingri aizliedz kādam par tikšanos stāstīt, citādi atkal tikšot uzlikts lāsts.

Jāteic, ka Rudevica jau ir tiesāta. 2009. gadā Rudevicai tiesa piesprieda sešus gadus cietumā – no 13 cietušajām bija izmānīti gandrīz 14 545 lati (20 700 eiro) un arī dārglietas.

Krāpniece - policijas redzeslokā

Apgāda „Zvaigznes ABC” vadītāja Vija Kilbloka „Facebook” nesen atklāja, ka bija pierunājusi savu krāpnieces apkrāpto draudzeni uzrakstīt iesniegumu policijai, bet Centra rajona iecirknī iestāstīts, ka labāk atteikties no prasības ierosināt kriminālprocesu, un draudzene, baidīdamās no solītajām klapatām, parakstījusi atteikumu.

Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska portālam Kasjauns.lv pavēstīja: „Šajā gadījumā laikam notikusi komunikācijas problēma, sieviete kaut ko nav sapratusi. Viņa vispirms uzrakstīja iesniegumu, bet uzreiz pēc tam - atteikumu. Tomēr policijā ir uzsākta pārbaude”.

Sīkākus faktus par blēdi policija neatklāja, bet te vietā atgādināt, ka jau vairāk nekā pirms trijiem mēnešiem policija izplatīja brīdinājumu, kas, pēc visa spriežot, varētu attiekties uz „Zilākalna Martas meitu”:

„Nevajadzētu būt īpaši pieklājīgam”

Psihoterapeite Marija Ābeltiņa portālam Kasjauns.lv pastāstīja, kā izvairīties no „mistiskām” apvārdotājam uz ielas: „Labākā aizsardzība ir sapratne par ieroci, ko izmanto šādi krāpnieki. Viņu izmantotie paņēmieni ir diezgan šabloniski:

1) pievērst uzmanību, izraisot pozitīvas emocijas, piemēram, sakot: „Cik skaisti jūs izskatāties”;

2) spiest uz bailēm, stāstot par nelaimi, kas piemeklēs bērnu, slimībām, problēmām ģimenē;

3) izraisot negaidītu pārsteigumu, daudz un nesakarīgi runājot, atslēdzot cilvēku no realitātes.

Šādos gadījumos svarīgi ir pārāk nepļāpāt, bet gan negaidot uzdot kādu pretjautājumu. Vai iet projām, sakot, ka nav laika un tamlīdzīgi. Nevajadzētu būt īpaši pieklājīgam.

Ja tomēr uzsākat sarunu, tad nevajag steigties un pieņemt nepārdomātus lēmumus. Vajadzētu censties atrast palīdzību, piemēram, kādam piezvanot. Un galvenais arī ir atgriezties sajūtā „šeit un tagad”, atbildēt uz jautājumiem: uz kurieni eju, kas šis ir par cilvēku, ar kuru runāju, ko es daru, kas man jādara? Šādi ielu krāpnieki bieži vien uzrunā cilvēkus, kas uz ielas ir aizdomājušies, „atslēgušies no realitātes”, kas ir noguruši, pārņemti ar kādām problēmām.

Vienlaikus jāteic, ka šādu cilvēku spējās kādu apvārdot nav nekas mistisks vai pārdabisks. Galvenais ir to visu nemistificēt. Tas ir tāpat kā ar triku meistariem cirkā, kuri cilvēkam nemanāmi no rokas noņem pulksteni, novēršot mūsu uzmanību uz kaut ko citu. Šādus trikus mēs taču atbalstām un nenosodām, jo cirkā to pulksteni triku meistars mums beigu beigās atdod, bet šajā gadījumā – ne”.

„Valsts policija šobrīd pārbauda informāciju par sievieti, kura Rīgas centrā, iespējams, no iedzīvotājiem ar suģestijas un hipnozes palīdzību izvilina naudu. Policisti aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un neticēt svešiniekiem, kuri ar maģijas palīdzību sola novērst it kā draudošas nelaimes. Tāpat tiek aicināts atsaukties ikviens, kurš ir cietis no šāda veida noziegumiem. Informēt policiju iespējams vēršoties tuvākajā iecirknī vai zvanot pa tālruni 67086265, 67086200 vai 110.

Policijas rīcībā ir nonākusi informācija, ka Vecrīgā vai tās apkārtnē, iespējams, pie garāmgājējiem pienāk sieviete un uzsāk sarunu, stāstot par it kā pastāvošām briesmām radiniekiem, piemēram, paziņo, ka drīzumā mirs uzrunātā bērns. Pēc tam ļaundare pret šoka stāvoklī esošo upuri izmanto suģestiju un hipnozi, un pieprasa no cietušā naudu, lai veiktu maģiskus rituālus, kas novērstu it kā draudošo nelaimi.

Arī iepriekš policijas rīcībā bijusi informācija par šāda veida krāpšanām. Šādi noziegumi var tikt īstenoti pēc dažādām shēmām: noziedznieki hipnozes varā esošajam upurim var prasīt atdot makā esošo naudu vai arī pievest pie bankomāta, lai tiktu izņemta nauda, un pat prasīt doties uz banku pēc tās”.

Vienlaikus Valsts policijā atzīst, ka šajā gadījumā krāpšana ir grūti pierādāma, jo teorētiski cilvēks naudu dod labprātīgi.