Austrālijā dzimusī Džeza Eigere, kura patlaban strādā Londonā, atklāti runā par prostitūciju modeļu pasaulē. (Foto: Instagram)

Džeza neslēpj, ka ar šādu situāciju pirmo reizi saskārusies pagājušajā gadā, kad atpūtusies kādā no Londonas naktsklubiem. Jaunietei tika piesolīts turpināt ballīti uz privātas jahtas kopā ar turīgiem un ietekmīgiem vīriešiem, taču viņa atteikusies. Pēc nedēļas kāds no aģentiem skaidri un gaiši piedāvājis viņai 2000 britu mārciņu par pāris stundu garu tikšanos ar klientu – jaunu puisi no Irānas. Vakariņas, dzērieni, vieglas sarunas un dabiska intimitāte – apmēram šādi tikšanos raksturojis aģents.

Meitene atklāj, ka atteikusies no piedāvājuma, taču no aģenta saņēmusi diezgan negaidītu paskaidrojumu, ka nepareizi šo traktējot un ka uz šo piedāvājumu vajadzētu paraudzīties no cita skatpunkta: “Padomā, kāda dzīve ir šiem vīriešiem. Viņi saprot naudas vērtību un to, kāda ietekme tai ir. Jo visi taču izbauda seksu, jo īpaši – ja tavs partneris ir jauns un skaists vīrietis.

No kā tur kaunēties? Sabiedrība ir radījusi dubultus standartus, tāpēc sievietes jūtas vainīgas, ka ņem no dzīves to, ko tā viņām dod. Tu vēl esi jauna, tāpēc saprotu, ka tev tas var šķist neparasti, taču lielākā daļa modeļu slavas zenītā ir nonākušas pa līdzīgu ceļu. Iepazīsties ar ietekmīgiem cilvēkiem, kuri var pareizajā virzienā pagriezt tavu dzīvi. Bet kādā virzienā tu gribi doties – tas jāizvēlas tev,” Džezai rakstīja aģents.

Jauniete neslēpj, ka šāds piepelnīšanās veids ir diezgan populārs viņas kolēģu vidū. Modeles to darot ne vien naudas, bet arī izdevīgu kontaktu dēļ, jo šādā veidā ne vienai vien izdevies pakāpties pa karjeras kāpnēm.



Intervijā Mail Online Džeza stāsta, ka dažas zināmas modeles saņem pat 2 miljonus dolāru par vienu nakti. Šajā biznesā ir iesaistīti viņu aģenti, kuri atrod klientu un saskaņo visus finansiālos jautājumus.

Džeza vēlas, lai viņas vārdi sasniedz ne vien jaunās meitenes, kuras ir savas karjeras sākumposmā, bet arī viņu vecākus, kuriem vajadzētu vairāk uztraukties par savu meitu dzīvi.



Aizbraucot strādāt uz ārzemēm un saskaroties ar negatīvu apkārtējo cilvēku ietekmi, ir ļoti viegli ļauties kārdinājumiem. “Vai zinājāt, ka Kannās ir meitenes, kuru atalgojums par vienu nakti sasniedz 30 000 dolāru? Daudzas modeles brauc uz turieni, lai papildus nopelnītu. Ja esi uzaicināta uz bagāta vīrieša jahtu un dzer viņa dārgo šampanieti, visdrīzāk viņš gribēs kaut ko pretī. Nav svarīgi – skūpstu vai vienkārši dejot ar tevi visu nakti, taču tu šeit neesi uzaicināta tāpat vien,” pieredzē dalās jaunā austrāliete.

“Kad sāku skaļi runāt par modes pasaules aizkulisēm, daudzas meitenes man rakstīja un uzticēja savus stāstus. Skumji apzināties, ka šajos laikos tā ir ierasta lieta. Modes industrijā notiek daudz negodīgu lietu. Var vajadzēt gadu desmitus, kamēr kaut kas mainīsies. Taču ar kaut ko ir jāsāk,” saka Džeza.

