Stilīgas, gudras un karaliskas: 12 iedvesmojošākās mūsdienu princeses

Kā pasakā, arī reālajā dzīvē ir princeses, mīļoto sievas vai tēvu atvases, kurām, šķiet, piemīt viss – karalisks tituls, iespējas, gudrība, skaistums un gaume. OK! apskatā – iedvesmojošas moderno karaļnamu pārstāves, kuras spējušas rast līdzsvaru starp oficiālajām statusa prasībām, darbu un personisko stila izjūtu.

Modes dinamīts. Princese Elizabete von Thurn und Taxis

Trīsdesmit piecus gadus vecā Vācijas Thurn und Taxis princese Elizabete dzīvo Londonā, ar pseidonīmu TNT bijusi bloga autore par savu relatīvi “normālo” princeses dzīvi (2011. gadā izdota grāmatā The Princess Diaries) un kopš 2012. gada ir ASV modes žurnāla Vogue stila redaktore.

Aktīvā sabiedrības dāma, tagad – modes ikona, izvēlas drosmīgākās, krāsās spilgtākās modes aktualitātes, faktūrām rotātus audumus un tos kombinē ekscentriskos, kontrastējošos veidos.

Princese Elizabete von Thurn und Taxis. (Foto: Vida Press)

“Mans stils ir eklektisks, dumpiniecisks un rotaļīgs: sievišķība ar asumiņu! Mīlu nepareizas detaļas,” definē princese, kura par savām modes ikonām sauc aktrises Ketrinu Hepbērnu, Debiju Hariju un mūziķi Mariannu Feitfulu un par savu apsēstību – Instagram (@elisabethtnt).

Princese Elizabete von Thurn und Taxis. (Foto: Vida Press)

Fešionista un modes dizainere: Taizemes princese Sirivannavari

Trīsdesmit gadu vecā Sirivannavari Nariratana ir Taizemes karaļa Maha Vajiralongkorn un Sujarinee Vivacharawongse vienīgā meita, Chalalongkorn universitātes tēlotājas mākslas absolvente, sportiste – 2005. gada Dienvidaustrumāzijas spēļu zelta medaļas ieguvēja badmintonā, modes dizainere – debitējusi Parīzē 2007. gadā.

Taizemes princese Sirivannavari. (Foto: Vida Press)

Tāpat kā debijas kolekcijā Presence of the Past, kurā dizainere – princese tradicionālajiem Taizemes tērpiem piešķīrusi modernu aspektu, arī pati savā garderobē sakausē rietumu un austrumu modes elementus, eksperimentē un ir princešu garderobes stereotipu noliedzēja. “Manuprāt, stils ir luksuss. Mans hipsterīgais tēls ir luksuss. Tā ir izsmalcinātība, tā ir personība, tā ir attieksme, tās ir zināšanas, tā ir inteliģence – viss kopā.”

Taizemes princese Sirivannavari. (Foto: Vida Press)

Sportiskā garā: Monako princese Šarlēna

2011. gadā apprecoties ar Monako princi Albertu II, trīsdesmit deviņus gadus vecā bijusī peldētāja Šarlēna kļuva par princesi. Sportiskā auguma, staltās pozas, efektīgā matu sakārtojuma un uniseksa stilīgo garderobes izvēļu dēļ viņu dēvē par vienu no netipiskākajām mūsdienu princesēm.

Monako princese Šarlēna un princis Albērs II. (Foto: Vida Press)

Moderna klasika ir princeses garderobes atslēgas vārds, kuru sasniegt izdevies, ieklausoties padomdevējā – skolotājā, franču modes dizainerā Karlā Lāgerfeldā (viņš arī bija Šarlēnas kāzu kleitas autors). “Esmu bijusi olimpiskā peldētāja, esmu dzīvojusi peldkostīmā, es dzīvoju sacensībās,” savu vienaldzību pret modi deklarēja jaunā princese, kura tagad par savu mērķi izvirzījusi padarīt Monako par vienu no pasaules modes metropolēm: “Sadarbojoties ar maniem modes industrijas draugiem, būtu lieliski Monako atkal padarīt par enerģijas spridzekli. Greisa Kellija Monako piesaistīja kino pasauli, es vēlētos izveidot saikni ar modes pasauli.”

Monako princese Šarlēna. (Foto: Vida Press)

Multifunkcionālā: Grieķijas un Dānijas kroņprincese Marija Šantala

Grieķijas kroņprinča Pavlosa sieva, kroņprincese Marija Šantala (48) ir uzņēmēja (ar 1,58 miljardiem mārciņu, 2016. gadā ierindota Lielbritānijas turīgāko sieviešu topa 10. vietā), bērnu modes zīmola Marie-Chantal impērijas izveidotāja un dizainere un piecu bērnu māte.

Grieķijas un Dānijas kroņprincese Marija Šantala. (Foto: Vida Press)

Multifunkcionālā Marija Šantala nav tipiska karaliska persona – viņa atsakās no stilistu pakalpojumiem, iepērkas interneta veikalos, ir iecienījusi masu apģērbu zīmolus (Uniqlo dūnu jakas viņai esot “visās krāsās”), pati nodarbojas ar pārtikas un saimniecības preču iegādi un esot atkarīga no Netflix seriāliem.

Grieķijas un Dānijas kroņprincese Marija Šantala. (Foto: Vida Press)

Bez tā apbrīnojama ar spēju saglabāt līdzsvaru visās jomās, nepazaudēt sievišķību un harmoniski elegantu gaumes izjūtu. Un arī humoru. Kad Pavlosa 40 gadu jubilejas tēma bija eņģeļi un dēmoni, kroņprincese jūsmoja: “Man patīk pārģērbšanās. Dzīvē ir jābūt arī priekam. Mēs visi varam būt nopietni un strādāt, strādāt, bet reizi pa reizei ir nepieciešama jautrība.”

Popkultūras princese: Grieķijas un Dānijas princese Marija Olimpija

Divdesmit gadu vecā Marija Olimpija ir vecākā Grieķijas kroņprinča Pavlosa un kroņprinceses Marijas Šantalas meita.

Grieķijas un Dānijas princese Marija Olimpija. (Foto: Vida Press)

Ņujorkā dzīvojošā skaistule ir Pārsona Dizaina skolas fotogrāfijas studente, bijusi modele žurnālos Teen Vogue, Tatler, Hello! un W, kā arī defilējusi itāļu zīmola Dolce & Gabbana 2017. gada rudens/ziemas modes skatē. Par saviem draugiem dēvē modes eliti un dizaineru Olivjē Rusteinu, modes nedēļu skatītāju rindās sēž kopā ar aktrisi Emmu Vatsoni un modeli Liliju Aldridžu, bet Instagram kontā (@Olimpiagreece) demonstrē luksusu jauniešu gaumē un neformālu ielu modi.

Grieķijas un Dānijas princese Marija Olimpija. (Foto: Vida Press)

“Man patīk Parīzes, Milānas un Ņujorkas ielu mode. Es vienmēr ģērbjos tā, it kā nejauši varētu satikt kādu īpašu cilvēku,” tāds ir viņas vienmēr uzspodrināti perfektā stila skaidrojums.

Karaliskā gaume: Zviedrijas princese Madeleine

Princese Madeleine Terēza Amēlija Jozefīne (34) ir vienlaikus Zviedrijas princese (karaļa Karla XVI Gustava un karalienes Silvijas meita) un Hēlsinjlandes un Jēstriklandes hercogiene.

Zviedrijas princese Madeleine. (Foto: Vida Press)

Augusi karaļnamā, visas sabiedrības acu priekšā, princese ir pilnveidojusies par karalisku personu ar tērpiem, kuri NEKAD neatkārtojas. Klasiski oficiālos un atturīgos garderobes izstrādājumus personiskus un īpašus padara sievišķīgas detaļas vai piegriezums un princeses aizraušanās ar galvas rotām, sprādzēm un lentēm.

Zviedrijas princese Madeleine (Foto: Vida Press)

Ekscentriskākā: Saūda Arābijas princese Dīna Abdulaziza

Kalifornijā dzimusī Sultāna Fahada bin Nasera sieva, Saūda Arābijas princese Dīna Abdulaziza (42) ir modes profesionāle ar enciklopēdiskām modes vēstures zināšanām – modes koncepta veikala D’NA izveidotāja (viena no pirmajām Prabal Gurung, Jason Wu, Erdem, Mary Katrantzou atbalstītājām –popularizētājām), divus gadus ir bijusi Arābijas Vogue galvenā redaktore, un viņas vārdā Kristiāns Labutēns pat nosaucis kurpju pāri.

Saūda Arābijas princese Dīna Abdulaziza. (Foto: Vida Press)

Dzimtenē tērpjas pieklājīgā hidžabā, bet citviet – ar arābu mīlu pret krāsām un izteiksmīgiem rakstiem un siluetiem – visefektīgākajos rietumu luksusa zīmolu izstrādājumos, visdrosmīgākajos salikumos. Vienmēr pamanāma, vienmēr inovatīva, vienmēr pārsteidzoša.

Saūda Arābijas princese Dīna Abdulaziza. (Foto: Vida Press)

“Pēc iepazīšanās ar modi vairs neesmu atskatījusies atpakaļ. Kad pirmo reizi atklāju Vogue, sapratu, ka pasaulē ir vēl tādi paši cilvēki kā es. Ikvienu izdevumu izstudēju no vāka līdz vākam, biju kā badā, badā pēc ikvienas modes detaļas,” savu kaislību atklāj princese.

Ar Greisas Kellijas gēnu: Monako princeses titula kandidāte Šarlote Kaziragi

Šarlote (30) ir Monako princeses Greisas Kellijas mazmeita un, lai gan oficiāli nav titulēta kā princese, ir viena no astoņiem karaļnama pārstāvjiem rindā uz Monako troni.

Monako princeses titula kandidāte Šarlote Kaziragi. (Foto: Vida Press)

Ar aktrises, princeses Greisas Kellijas gēniem arī Šarlote var lepoties ar dabisku skaistumu, kas viņu ir padarījis par dizainera Karla Lāgerfelda mūzu, Vogue žurnālu vāku modeli un Gucci zīmola vēstnesi. Bez skaistuma Šarlotei ir arī ass prāts. Publicējusi rakstus žurnālos AnOther, The Independent, bijusi žurnāla Above redaktore un 2009. gadā ar draugiem izdevusi žurnālu Ever Manifesto par ekoloģisku modi.

Monako princeses titula kandidāte Šarlote Kaziragi. (Foto: Vida Press)

Viņai piemīt iedzimts, nepiespiests franču šiks, pie kura nevajagot pārāk daudz piedomāt: “Es nekad par to nedomāju, galvenais ir justies labi. Modi neuztveru pārāk nopietni. Līdzīgi kā jāšanai paredzētais apģērbs ir klasisks un ilgmūžīgs, man patīk savā dzīvē un garderobē iepīt komfortu un eleganci.” Viņas iecienītākie dizaineri ir Giambattista Valli, zīmols Gucci un mammas draugs, dizainers Karls Lāgerfelds: “Viņu gaumei es uzticos!”

Tradīcijas: Marokas princese Lalla Salma

Marokas princese un Marokas karzaļa Muhameda VI laulātā draudzene Lalla Salma (39) ar saviem uguns sārtajiem matiem ir viena no pamanāmākajām, bet sabiedriskās darbības dēļ (Lalla Salma Foundation) – nozīmīgākajām princesēm pasaulē.

Marokas princese Lalla Salma. (Foto: Vida Press)

Apjūsmošanas vērta ir arī princeses gaume un patriotiskais stils, kurā viņa demonstrē nevis pārmodernu rietumu modi, bet gan Marokas tradicionālos, bagātīgi dekorētos kaftānus. Un, lai gan viņai ir pieejama sava stilistu komanda, sievas garderobes noteicējs esot Marokas karalis.

Marokas princese Lalla Salma. (Foto: Vida Press)

Franču šiks: Venēcijas un Pjemontas princese Klotilde Kuro

Franču aktrise Klotilde Kuro (48) par princesi kļuvusi 2003. gadā, apprecoties ar Itālijas pēdējā karaļa mazdēlu Emanueli Filiberto.

Venēcijas un Pjemontas princese Klotilde Kuro. (Foto: Vida Press)

Tā kā Itālijas monarhija vairs neeksistē, formāli princese, realitātē aktrise Klotilde strādā, kā ierasts, un izvēlas garderobi, kas atbilst darba ampluā. Un tas ir smalks un sievišķīgs franču šiks ar vieglu jutekliskumu un kontrastā – intriģējošu lakonismu.

Venēcijas un Pjemontas princese Klotilde Kuro. (Foto: Vida Press)

Kā no žurnāla vāka: Zviedrijas princese Sofija

Sofija Kristīna Helkvista (33) pirms laulībām 2015. gadā ar princi Karlu Filipu bija modele un realitātes šovu zvaigzne un stila, izskata ziņā ir Kembridžas hercogienes lielākā konkurente.

Zviedrijas princese Sofija. (Foto: Vida Press)

Formālos pasākumos – eleganta, lakoniska un sievišķīga, brīvākos – koķeti meitenīga. Un katrs izvēlētais garderobes komplekts ar aktuālās modes elementiem un detaļām un patriotiski – lielākoties vietējo zviedru modes dizaineru radīts (kāzu kleita no Ida Sjöstedt). Viņa ir arī gudra – Ņujorkā studējusi grāmatvedību, izgājusi dažādus globālās ētikas, jauniešu un bērnu zinātnes kursus, Stokholmas universitātē apguvusi bērnu komunikāciju, veikusi brīvprātīgās darbu Dienvidāfrikā, Senegālā un Ganā.

Zviedrijas princese Sofija un princis Karls Filips. (Foto: Vida Press)

Dumpiniece sirdī: Norvēģijas kroņprincese Mete Mārita

Norvēģijas kroņprincese Mete Mārita (44), kroņprinča Hokona sieva, kādreiz bijusi dumpiniece, tagad ir mākslas un humanitāru projektu vadītāja un oficiālo vietējo un pasaules vizīšu persona.

Norvēģijas kroņprincese Mete Mārita. (Foto: Vida Press)

Neraugoties uz cienījamo statusu, viņa nebaidās izvēlēties dumpinieciskā dizainera Aleksandra Makvīna izstrādājumus, leoparda raksta kurpes un pat zīmola Valentino kniedēm rotātās laiviņas pie atturīga tēla.

Norvēģijas kroņprincese Mete Mārita. (Foto: Vida Press)

Tāpat, bez piesardzīgajiem pasteļtoņiem, Mete Mārita drosmīgi kombinē sarkano un melno krāsu. Viņai piemīt lielisks talants klasiskā formātā atspoguļot savu personību un aizraušanos ar modi.