Tavs horoskops šodienai. Svētdiena, 3. septembris

AUNS

Laba diena, lai risinātu ģimenes problēmas un sakārtotu attiecības. Droši īsteno visu, ko esi iecerējis. Vari spert pat kādu pārgalvīgāku soli – veiksme būs tavā pusē!



VĒRSIS

Atklāti izrunājies, un tu jutīsi, ka pašapziņa un dzīvesprieks atgriežas. Tevī mīt pietiekami liela pārliecība, lai sasniegtu to, kas iecerēts. Seko tai!



DVĪŅI

Tie, kas tevi mīlēs, šodien tevi sapratīs un tavu nesavaldību piedos. Ja nebūsi viens, misēkļus pārdzīvot būs vieglāk. Piekrīti sadarboties, uzklausi, mācies, un iegūsi jaunus domubiedrus.



VĒZIS

Veidosies dažādi jauni sakari. Ar savu enerģisko rīcību nonāksi uzmanības centrā. Tikai uzmanies, lai nesareibst galva: lai aprastu ar jauno situāciju, būs vajadzīgs laiks.



LAUVA

Ja vien iespējams, sarežģītus darbus nesāc, dari to, par ko esi drošs, ka spēsi izdarīt līdz galam. Dodies ceļā, apciemo draugus, radus vai vienkārši atpūties pie dabas.



JAUNAVA

Ja vēlies kaut ko sasniegt, esi pacietīgs. Aktuālākie notikumi risināsies mājās. Būs jāuzņem kupls viesu pulks, būs negaidīti pavērsieni attiecībās ar tuviniekiem.



SVARI

Jo stabilāki būs tavi ienākumi, jo vairāk gribēsi tērēt, un tam būs arī pamatojums – kāpēc gan vaiga sviedros pūlēties un pēc tam sev liegt kāroto atpūtu un izklaides?!



SKORPIONS

Ja rodas jaunas iespējas, daudz neprāto un nestiep gumiju – izmanto tās! Iegūsi gan jaunus draugus, gan izdarīsi milzum daudz darba. Dodies netālā ceļā vai ekskursijā.



STRĒLNIEKS

Materiālajā ziņā situācija pārredzama un prognozējama, savukārt dvēseles komfortu nodrošinās tikšanās ar draugiem, nesteidzīgas sarunas un radošas aktivitātes.



MEŽĀZIS

Lielāku uzmanību velti sadzīviskiem jautājumiem. Sarīko ģenerāltīrīšanu, atbrīvojies no savu laiku nokalpojušiem sadzīves priekšmetiem, padomā par komforta uzlabošanu.



ŪDENSVĪRS

Šodienas lielākie sasniegumi būs saistīti ar bērniem, vaļasprieku vai talantiem. Radīsies jauna aizraušanās, saņemsi kādu svarīgu uzaicinājumu vai informāciju.



ZIVIS

Emocionālā amplitūda ģimenē – no priecīgas pacilātības līdz nomācošam sasprindzinājumam. Saimnieciska rosīšanās un rūpes aizslaucīs spriedzi un satraukumu.

