Tavs horoskops šodienai. Sestdiena, 2. septembris

AUNS

Saglabāt optimistisku skatienu uz dzīvi šodien nebūs viegli. Taču tev izdosies! Galvenais - izsakot savu viedokli, neesi neobjektīvs un nepiekāpīgs.



VĒRSIS

Iespējamas emocionāli saspringtas situācijas, jo aizņemtība darbā var izjaukt plānoto atpūtu. Nekonfliktē ar tuviem cilvēkiem.



DVĪŅI

Atļaujies izkāpt no ierastajiem attiecību rāmjiem un doties jaunu domubiedru meklējumos. Patīkamus brīžus var sagādāt tikšanās neierastos apstākļos.



VĒZIS

Situācija šodien būs nestabila. Mainīsies plāni, daudz kas notiks ne tā, kā iecerēts. Mierinājumu meklē draugu sabiedrībā vai pievērsies kādam vaļaspriekam.



LAUVA

Var nākties pārskatīt savas attiecības ar kādu tuvu cilvēku. Taču, ja vēlies dzīvē ieviest pozitīvas pārmaiņas, rēķinies, ka viegli nebūs.



JAUNAVA

Šodien neiesaisties aktivitātēs, kas prasa lielu uzdrīkstēšanos un atbildību. Stiprini sevi ar pozitīvām domām, neļaujies negatīvai ietekmei. Rodi iespēju pabūt vienatnē.



SVARI

Vari pievērsties sadzīviskiem jautājumiem. Ieviešot kārtību mazās lietās, sakārtosies arī lielās. Nebūtisks sīkums var dot impulsu jaunām nākotnes iecerēm.



SKORPIONS

Tieša, neliekuļota attieksme palīdzēs izvairīties no muļķīgiem pārpratumiem, kas var rasties, ja mēģināsi kaut ko panākt ar viltu. Esi godīgs, un tev viss izdosies!



STRĒLNIEKS

Dzīve šodien šķitīs kā viens liels neatbildams jautājums. Apspiestas vēlmes un idejas izlauzīsies uz āru visneparastākajā veidā, liekot pabrīnīties par tevī mītošajām kaprīzēm.



MEŽĀZIS

Grūtības sagādās jaunu tradīciju ieviešana ģimenē. Atsaucību negūs arī ierosinājums izdarīt izmaiņas dzīvokļa iekārtojumā. Ja laikus neapstāsies, gatavojies uz attiecību skaidrošanu.



ŪDENSVĪRS

Ja gribi saglabāt labu reputāciju, šodien īpaši piedomā, ko runā. Garastāvokli uzlabos negaidīta dāvana vai kāds cits materiāls ieguvums.



ZIVIS

Objektīva kritika tevi šodien pasargās no iedomības un augstprātības. Ieklausies tajā! Ja gribi īstenot kaut ko neprātīgu, ļaujies spontānai idejai, ceļojums var būt viena no tām.

Citi šobrīd lasa Emocijas sita augstu vilni! Tā fani Rīgā juta līdzi Latvijas basketbolistiem. FOTO Vācieši mēmi aiz pārsteiguma: atraitne no ASV ziedo 22 miljonus dolāru Ķelnes zoodārzam Nē, vīrieti Zviedrijā nesodīja par bekona ēšanu musulmaņu priekšā