Tavs horoskops šodienai. Piektdiena, 1. septembris

AUNS

Esi gatavs jauniem notikumiem un pavērsieniem. Par priekšdienām rūpējies, noslēdzot stabilus līgumus, nevis ceļot viegli gaistošas sapņu pilis.



VĒRSIS

Šodien būsi apveltīts ar lielisku intuīciju naudas lietās un īpašu veiklību darījumos. Tev būs grūti palikt malā un neiejaukties, ja redzēsi, ka tiek pieņemti aplami lēmumi vai nepareizi risinājumi.



DVĪŅI

Var pavērties jaunas sadarbības iespējas. Tikai nepieliec punktu sarunām par ātru – vienošanās, ko tik viegli izdosies panākt, vēlāk var tikt pārskatīta. Turi acis vaļā!



VĒZIS

Lai arī tava dzīves pozīcija būs stabila, tomēr attiecībā uz darbu var būt ne mazums pretrunu. Tuva cilvēka padoms palīdzēs apiet klupšanas akmeņus un nenonākt ļaužu valodās.



LAUVA

Stabilitātes pamats šodien būs zināšanas, tās ļaus atrast pareizo izeju no sarežģīta lietišķo problēmu labirinta. Tava rosība labvēlīgi ietekmēs apkārtējos.



JAUNAVA

Ja jūti, ka tērē enerģiju sīkumos, pārskati savus plānus un atsakies no aktivitātēm, kam ir zems lietderības koeficients. Nepakļaujies citu ietekmei, domā par to, kas ir izdevīgi tev pašam.



SVARI

Šodiena var palikt tev atmiņā kā romantisku attiecību sākums. Neapmulsti, ja uzklausīsi neparastu atzīšanos vai dzirdēsi par sevi daudz cildinošu vārdu.



SKORPIONS

Draugi šodien labprāt tevi uzklausīs. Vienīgi ar kolēģiem neesi pārāk atklāts, jūsu attiecībās var iezagties viegla aizdomīguma ēna.



STRĒLNIEKS

Viegli atradīsi kopīgu valodu ar jauniem paziņām un bez lielām grūtībām tiksi galā pat ar vairākiem darbiem vienlaikus. Ja būsi neatlaidīgs, tavi nodomi īstenosies.



MEŽĀZIS

Ārējais miers var neatspoguļot to, kā jūties patiesībā. Tuvinieki intuitīvi nojautīs tavu dvēseles stāvokli un mācēs apiet diskutējamus jautājumus.



ŪDENSVĪRS

Kompromisu un kopējas valodas meklēšana, interešu krustošanās un savstarpēja izpalīdzēšana – tās būs šodienas aktualitātes. Ar tālas nākotnes plānošanu gan neaizraujies.



ZIVIS

Strauji, negaidīti notikumi var tevi izprovocēt uz rīcību, kas nenāks par labu tavai reputācijai. Vari atklāt sevī rakstura iezīmes, par kurām biji pārliecināts, ka tās tev nepiemīt.

