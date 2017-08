Tavs horoskops šodienai. Trešdiena, 30. augusts

AUNS

Atceries draugus un labvēļus, viņu palīdzība tev noderēs, jo jautājumu būs daudz, un pašam ne uz visiem izdosies rast atbildes. Veiksmīgas būs tikšanās neformālos apstākļos.



VĒRSIS

Mieru neliks prātojumi par dzīves jēgu, būtību un citiem filozofiskiem jautājumiem. Sajūtas kardināli mainīsies – no optimisma līdz pesimismam.



DVĪŅI

Nebūs viegli samierināties ar dažām pēkšņi zudušām cerībām. Sākumā notiekošais neliksies nekas īpašs, tomēr, dienām ejot, sapratīsi, ka tas tevi ietekmē vairāk, nekā varēji iedomāties.



VĒZIS

Attiecībās šī būs samērā nemierīga un saspringta diena. Taču atklātība un sirsnība nojauks robežas, kas veidojušās šaubu, neizpratnes un neuzklausītu viedokļu dēļ.



LAUVA

Lai cik laikus un apzinīgi ķersies pie iecerētā īstenošanas, no kļūdām un neapmierinātības neizbēgsi. Neveiksmju brīžos būs grūti iegrožot emocijas, un varbūt arī nemaz nevajag.



JAUNAVA

Esi savaldīgs, neļauj vaļu dusmām un aizvainojumam. Intelektuāli atpūtini sevi, lieki nesatraucies. Attiecībās ar mīļoto esi vienkāršs un sirsnīgs.



SVARI

Sev nepieciešamo informāciju smelies no dažādiem avotiem, vērtē, salīdzini, kam ticēt, kam ne. Padomā par lietām, ko esi ignorējis mīlestībā un, iespējams, attiecībās kopumā.



SKORPIONS

Šodien esi uzmanīgs pērkot un pārdodot. Iesaistoties riskantos darījumos, neskaidrību būs vairāk nekā naudas, sarūgtinās negodīgums, pārsteigs nekaunība.



STRĒLNIEKS

Cilvēciskās vājības un vēlme sevi palutināt prasīs savu. Doma par naudas taupīšanu, protams, ir apsveicama, diemžēl tuvākajā laikā šo ieceri īstenot neizdosies.



MEŽĀZIS

Bez kautrēšanās izmanto negaidītus situāciju pavērsienus savā labā – jo pašpārliecinātāks būsi, jo sekmīgāk izdosies atrisināt ar karjeru, biznesu un sabiedrisko stāvokli saistītus jautājumus.



ŪDENSVĪRS

Šodien zibenīgi pieņemti lēmumi var pārsteigt ne tikai pašu, bet arī tos, kas pieraduši tevi redzēt lēnprātīgu un apdomīgu. Iespējami aplami aprēķini, materiāli zaudējumi.



ZIVIS

Šodien viss ir tevis paša rokās. Negaidi, kamēr tevi uzrunā citi, izrādi iniciatīvu un pirmais sper soli ceļā uz savu sapņu piepildījumu.

