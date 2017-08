Grāmatizdevēja un apgāda „Zvaigzne ABC” vadītāja Vija Kilbloka savā „Facebook” profilā ierakstījusi:

„Rakstu, lai brīdinātu par bīstamu krāpnieci, kas uzplijas garāmgājējām Esplanādes un viesnīcas „Latvija” rajonā, stāstot, ka viņa ir Zilākalna Martas meita. Izklausās smieklīgi, bet, kad mana cietusī draudzene to stāstīja, tas vairs nebija jautri. Tātad - ceļā uz medicīnas centru „ARS” parkā pie pareizticīgo katedrāles draudzeni, saukšu viņu par Ainu, uzrunājusi neliela auguma melnīgsnēja sieviete, čirkainiem matiem, tērpusies nedaudz austrumnieciski (gari zila tilla svārki, ap galvu un pleciem balta šalle) un teikusi, ka tas esot tik liktenīgi Ainu satikt pie baznīcas. Viņa gan steidzoties, bet tas krusts Ainas sejā, liekot viņai nepaiet vienaldzīgi garām, Ainas dēls esot nāves nolūkots. Rezultātā notikusi apvārdošana uz parka soliņa, spļaušana pār plecu, lāsta noņemšana. Tad prasīta nauda. Nezinu, kā tas notiek un kā to var panākt, bet draudzene tiešām izņēmusi maku.

Tālāk notikusi kaulēšanās. Ar piecdesmit eiro nav bijis gana, jo lāsts taču esot noņemts no trim ģimenēm. Krāpniece ieguvusi visu skaidro naudu, kas bija Ainas maciņā - 180 eiro, un spiedusi uz to, ka jāiet uz bankomātu iztukšot bankas kartes. Zilākalna Martas : „meita” bijusi dusmīga, ka Aina melojot, jo viņa redzot, ka kartes nav tukšas! Prasījusi, kas Ainai ir Jānis. Skaidrs, ka katram no mums ģimenē vai tuvos draugos ir kāds Jānis! Runātas vēl visādas muļķības, kuru rezultātā Aina sākusi atjēgties un atprasīt atdoto naudu. Tad Martas meita izbeigusi izspiešanas seansu, stingri piekodinot nevienam neko nestāstīt.



Mani līdz izmisuma niknumam tracina cilvēku ļaušanās pesteļotājkrāpniekiem/cēm. Ar šiem ļaužiem nedrīkst sākt sarunas! Draudzene saka, ka viņa it kā ir sapratusi notiekošo, bet tas apgalvojums, ka viņas dēls mirs, ir licis viņai iesaistīties sarunā. Iedomājieties, viņa pat pajautājusi, kurš no dēliem (mirs), un saņēmusi atbildi, ka jaunākais! Arī Ainas meita grūtniece pirms nu jau krietna laika esot šādi apstrādāta un pat gājusi uz bankomātu, jo Zilākalna Martas „meita” teikusi, ka viņas gaidāmais bērns... Nu, vārdu sakot, tas pats stāsts. Nelietīgi līdz riebumam.

Manuprāt, cilvēki būtu jābrīdina par iespējamu emocionālu uzbrukumu un aplaupīšanu Rīgas centrā”.

Te jāteic, ka jau labu laiku internetā izplatās ziņas un komentāri, ka Rīgas centrā uzdarbojas krāpniece, kura uzdodas par Zilākalna Martu. Viņa apstādina cilvēkus un apgalvo, ka viņu sejās „redzot krustus”. Sieviete piedāvā lāstu noņemt, un pateicībā par to pieprasa, lai klients iztukšo savu maciņu. Visbiežāk zīlniece sastopama Brīvības un Lāčplēša ielas rajonos. Savus potenciālos upurus viņa bieži vien uzrunā, lūdzot pastāstīt, kā nokļūt līdz medicīnas centram „ARS”.

Arī pēc kārtējā Kilblokas stāsta par savu draudzeni Aija sociālie tīkli burtiski uzvārījās no stāstiem par mistisko Zilākalna Martu: