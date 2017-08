Ivars Puga pirms dēla piedzimšanas sapratis: ir svarīgi noformēt attiecības ar mīļoto sievieti

Aktieris Ivars Puga neslēpj, ka vēl pirms dažiem mēnešiem viņam laulības institūcija nešķita svarīga – viņš tāpat jutās laimīgs un dzīvoja piepildītu dzīvi ar dzīvesbiedri Ditu Ulmani un dēlu Bernhardu. Taču pavisam neilgi pirms dēla piedzimšanas Ivars saprata – viņam ir svarīgi attiecības ar mīļoto sievieti noformēt oficiāli. Spontānā, emocionāli uzplaiksnījusī pārliecība, ka jāprecas, rezultējusies ar kāzām.

Laulības liecinieki kopā 52 gadus

„Vienreiz lielas kāzas ir bijušas, tāpēc šoreiz nealkām pēc greznas svinēšanas. Reģistrējām laulību Dzimtsarakstu nodaļā tepat Rīgā,” teic Ivars Puga, kas par lieciniekiem aicināja kļūt savu kolēģi un senu draugu Uldi Dumpi ar kundzi Dainu, kuri ar savu 52 gadu kopābūšanas stāžu ir cienījams un uzticību raisošs pāris.

Apprecoties Dita pārgājusi vīra uzvārdā, kļūstot par Ditu Pugu. Jautāts, vai pēc kāzām ir mainījušās attiecības ar dēla mammu, Ivars pārliecinoši saka: „Šobrīd pārliecinos, ka viss ir kārtībā, un ticu, ka notiks tā, kā tam jānotiek. Pats brīnos, jo manis izdomātais bija atšķirīgs no tā, kādu tagad realitāti piedzīvoju. Ir neticama stabilitātes izjūta, piederīgums – tā, ka būtu „pie vietas”. Forši! Tīri intuitīvi jutu, ka bērns pieprasa, lai mēs kļūtu par vienotu ģimeni – ar vienu uzvārdu. Pēc apprecēšanās jūtamies vēl tuvāki viens otram,” stāsta aktieris.

Desmit dienas perfektas vasaras

Medusmēneša ceļojumā Ivars un Dita nedosies. „Tas mums ir tepat mājās, mūsu medusmēnesim ir četri mēneši,” par dēlu Bernhardu teic Ivars. „Man arī iepriekš īpaši nav paticis braukt uz ārzemēm, jo atgriežoties vienmēr nākas atgūties no atpūtas. Tur vienmēr ir dinamika, skrējiens no vienas vietas uz citu. Secinu, ka vislabāk atpūšos tieši savos laukos – mierā, klusumā. Vasara bija ļoti īsa, tomēr mēs to ļoti jauki nosvinējām. Desmit dienas ar ģimeni pavadījām Mazirbē, kur mums ir lauku māja. Mums veicās, jo tieši tur un tieši tajās dienās tikām lutināti ar zilām debesīm un sauli, kas ļāva iesauļoties un peldēties.” Atgriežoties Rīgā, rīdzinieki brīnījušies, kādās siltajās zemēs aktieris pabijis, ka tik brūns iedegums. „Atbildēju, ka nekur tālu nebija jābrauc un ka vasaru esmu noķēris tepat Latvijā,” priecājas Puga.

Audzina mazuli, nevis garāžā ar večiem dzer alu

Aktieris atzīst, ka šī viņam nenoliedzami ir pilnīgi citāda vasara nekā iepriekšējās. „Ir citas prioritātes, citāds noskaņojums. Bet emocionāli lielākais gandarījums, protams, ir mazais. Principā man savos gados būtu piestāvējis tupēt uz mūrīša vai makšķerēt, vai garāžā sēdēt ar večiem, alu dzerot, bet izrādās, ka ir iespējams arī cits scenārijs. Un tas ir daudzreiz labāks par iepriekšminēto. Laukos katru dienu jūrā dzīvojos ar puiku. Nu jau Bernhards ir liels čalis. Puisis tētim uz rokām izbaudīja jūru – gan peldējās, gan sita ar kājām pa ūdeni. Krastā dzīvojāmies pa segu, jo mazais smiltis, protams, bāza mutē. Bet es par to stipri nesatraucos – nekā bīstama jau smiltiņās nav. Arī vistas ēd smiltis un akmentiņus,” smej Ivars.

Viņš uzreiz atzīst, ka atvaļinājuma laikā paguvis priecēt arī tautu, nedēļas nogalēs braukājot pa Latviju un koncertējot ar muzikālo apvienību "Greizais ratiņš". „Tas ir vienīgais laiks, kad neesmu kopā ar savējiem. Bet nu sākas teātra sezona. Tā vienmēr ir patīkama, jo atnāk ar jaunām gaidām, jaunu sākumu,” pacilātā noskaņojumā ir Latvijas Nacionālā teātra aktieris.