"Mani ķircina par to, ka satiekos ar vecāku sievieti," Alvins smejoties atklāj "The New York Times". "Taču vecuma starpība mani nekad nav uztraukusi, un es negrasījos laist viņu garām."

Alvins un Ģertrūde tikās astoņus gadus, pirms viņa lūdza viņa roku.

Justin Gilliland



"Es lūdzu viņam mani precēt," Ģertrūde nosmej. "Es biju nogurusi dzīties viņam pakaļ."

"Cilvēki jautā, kas mums liek justies jauniem," saka Alvins. "Protams, daļēji tie ir medicīnas sasniegumi, bet lielākā daļa ir tāda, ka mēs dzīvojam dzīvi bez raizēm; mēs neļaujam mūs satraukt nekam, ko paši nespējam ietekmēt."

