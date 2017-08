Šī, iespējams, ir hercogienei Ketrīnai vislabāk piestāvošā krāsa

Jūrniecības muzeja apmeklējumam Hamburgā hercogiene Ketrīna bija izvēlējusies ceriņkrāsas krāsas tērpu ar garajām piedurknēm, kam bija viņas iecienītais A siluets. Šo dizaineres Emīlijas Vikstedas (Emilia Wickstead) tērpu Ketrīna papildinājusi ar miesas krāsas laiviņām, ko darinājis zīmols „Gianvito Rossi”, bet rokās nesa ķirzakas ādas „clutch” somiņu, ko radījusi firma „Anya Hindmarch”.

Arī princese Diāna bija iecienījusi violeto krāsu. (Foto: News Ltd/Newspix/REX/ Vida Press)

Savukārt, princis Viljams bija izvēlējies kaklasaiti, kas pieskaņota sievas tērpam un rokassomiņas krāsai.

Ceriņkrāsu bija iecienījusi arī hercogienes Ketrīnas vīramāte princese Diāna.

Violeto toni jau kopš seniem laikiem saista ar britu aristokrātiju. Savulaik tā bija viena no karaliskās ģimenes simboliem. Karalienes Elizabetes I valdīšanas laikā – no 1558. gada līdz 1603. gadam – Viņas Majestāte pat bija izdevusi likumu, kas aizliedz valkāt šo krāsu tiem, kas nav no karaliskās dzimtas. Tajos laikos šāds likums neradīja daudz problēmu, jo zemākas kārtas ļaudīm nebija rocības, lai iegādātos dārgo violeto krāsvielu, ar ko krāsot audumu.

Hercogienes Ketrīnas garderobē ir ļoti maz violetas krāsas tērpu. Iepriekšējo reizi viņa šāda toņa kleitā redzēta vien 2011. gadā Kanādas vizītes laikā. (Foto: Canadian Press/REX/ Vida Press)