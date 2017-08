Iepazīstoties ar aptaujas rezultātiem, Lasmane secina, ka sieviešu neapmierinātība ar vīriešiem seksā patiesībā liecina par daiļā dzimuma nespēju noforumulēt, ko viņas sagaida no vīrieša tuvības laikā. Pēc ekspertes domām, sieviete bieži vien gaidot no vīrieša, ka viņš viņai “uz zelta paplātes pasniegs visas pasaules baudas”.

Flirts.lv aptaujā uz jautājumu “Kā jūs novērtētu Latvijas vīriešus seksā?” tikai 37% sieviešu no iepazīšanās portāla atbildēja “Lieliski”, 34% atzina, ka mūsu valsts vīrieši ir bez izdomas, 17% uzskata, ka viņi ir pārāk samaitāti, savukārt 12% - ka pārāk konservatīvi.

“Mīļās sievietes, vispirms noformulējiet pašas sev, ko gribat un gaidāt no vīriešiem, tad izvēlieties tos, kas atbilst jūsu prasībām,” iesaka Rita Lasmane. “Un, ja viņš ir jūsu uzmanības, proti, mīlestības vērts, tad viņu var arī izglītot jūsu seksuālajās vajadzībās. Dariet to maigi un neviens vīrietis par to neapvainosies. Viss ir jūsu rokās.”

Iepazīšanās portāla Flirts.lv pārstāvis Kaspars Antess atzīst, ka nespēja būt atklātiem seksa jautājumos ir viens no lielākajiem šķēršļiem veiksmīgu pāra attiecību veidošanā. “Visticamāk, daudzas sievietes, kas šajā aptaujā atzina neapmierinātību ar vīriešiem seksā, to nepasaka aci pret aci saviem seksa partneriem, līdz ar to tālākais iepazīšanās process vai nu apstājas vai kļūst apgrūtinošs,” secina Antess.

Veiktā aptauja arī atklāja, ka vairākumam sieviešu (52%) seksā patīk maigi un saudzīgi vīrieši, katrai trešajai respondentei svarīga ir īpaši ilga priekšspēle, savukārt 42% pieteiktu vien ar 10 minūtēm.

Flirts.lv aptaujā vēlējās mudināt sievietes aizdomāties par savu seksa baudas kvalitāti, bet vīriešiem kaut nedaudz pačukstēt priekšā, ko vēlas sievietes. Aptauja ir veikta šā gada augusta sākumā. Tajā piedalījās vairāk kā 200 Latvijas sieviešu, kas ir reģistrējušās vismaz vienā iepazīšanās portālā.