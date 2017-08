Tavs horoskops šodienai. Piektdiena, 18. augusts

AUNS

Ja vēlies kaut ko vērst par labu, neuzkāps uz tā paša grābekļa. Ar solījumiem apkārt nemētājies, sevišķi, ja neesi drošs, ka spēsi tos izpildīt.



VĒRSIS

Viegli pielāgosies jauniem, neierastiem apstākļiem. Iespējams, pats būsi pārsteigts, ka spēj iedzīvoties citādā vidē. Radi un draugi tevi atbalstīs.



DVĪŅI

Darbā pierādīsi sevi kā spējīgu un zinošu profesionāli, attiecībās – kā saprotošu un ieinteresētu draugu. Dari jebko, kas šķiet interesants un perspektīvs.



VĒZIS

Nedomā par rutīnu. Pārvari nepatiku un izdari, kas darāms. Atstāsi par sevi lielisku iespaidu, lai kur ietu un ko darītu. Tuvāko dienu notikumi tevi var savest kopā ar interesantiem cilvēkiem.



LAUVA

Apmainieties domām un idejām, neko neslēp un neizliecies, tad cilvēki tev uzticēsies un atzīs tevi par autoritāti. Tikai nepārslogo sevi – ne fiziski, ne garīgi.



JAUNAVA

Savas domas un izjūtas uztici tikai tiem cilvēkiem, kas var palīdzēt. Katrā situācijā mēģini atrast kaut ko noderīgu, pamācošu. Nezaudē optimismu arī tad, kad ne viss rit tik gludi, kā iecerēts.



SVARI

Pārliecība par savas rīcības nekļūdīgumu ļaus ātri atrisināt personīgās problēmas un vēl palīdzēt citiem. Iespējami veiksmīgi finansiāli darījumi. Esi enerģisks, nesēdi rokas klēpī salicis – tiecies paveikt vairāk.



SKORPIONS

Intelekts un intuīcija būs līdzsvarā. Izmanto to, lai nostiprinātu savas pozīcijas darbā, iegūtu lielāku atbalstu un autoritāti kolektīvā. Pārskati savus godkārīgos mērķus un motivāciju.



STRĒLNIEKS

Rūpīgi izvērtē gan līgumus, gan citus dokumentus, ko paraksti. Paaugstinājumu amatā uzreiz nepieņem. Vispirms noskaidro darba apstākļus – var gadīties, ka vilinošais piedāvājums sevī slēpj daudzus klupšanas akmeņus.



MEŽĀZIS

Radoša pieeja biznesam pavērs plašākas iespējas uzlabot materiālo labklājību. Tavu izvēli var ietekmēt autoritatīva cilvēka viedoklis. Brīžiem tev šķitīs, ka vari kalnus gāzt, reizēm ilgosies pēc miera un klusuma.



ŪDENSVĪRS

Nesaskaņas ar draugiem uzskatāmi parādīs tava rakstura vājās puses – vai nu mainies, vai samierinies ar tām! Ja jūti, ka tev tiek piedāvāta iespēja laboties, izmanto to.



ZIVIS

Tevi sajūsminās draugu vai kolēģu domas lidojums. Erudītu, daudzpusīgu cilvēku sabiedrībā iegūsi vērtīgas atziņas. Nebaidies no vērienīgām iecerēm. Ideju tev nudien netrūks.

