Tavs horoskops šodienai. Ceturtdiena, 17. augusts

AUNS

Padomā par izklaides iespējām. Darbā papildu slodzi neuzņemies. Pietiks ar to, ka, gribēdams izcelties, piedalīsies visur, kur vien būs iespēja sevi parādīt.



VĒRSIS

Ja kādas idejas īstenošana jāatliek uz vēlāku laiku, nepārdzīvo, nemokies sirdsapziņas pārmetumos. Tuvākās dienas nav piemērotas, lai kaut ko kardināli mainītu.



DVĪŅI

Ja optimismam nav pamata, tad tā arī pasaki. Nelidinies mākoņos, nebaro ar ilūzijām ne sevi, ne citus. Lai kur tu ietu un ko tu darītu, centies atstāt par sevi labu iespaidu.



VĒZIS

Seko draugu un paziņu iniciatīvai, tā radīsies jaunas intereses, kas var pāraugt kopīgos plānos. Esi zinātkārs, meklē jaunu informāciju, sīkāk papēti tēmas, kas saistītas ar tavām nākotnes iecerēm.



LAUVA

Šobrīd svarīgi saglabāt vēsu prātu jebkurā situācijā. Vairāk laika atvēli sev mīļiem cilvēkam, lai nerodas sajūta, ka esi zaudējis interesi. Tas lielā mērā būs atkarīgs no tavas attieksmes un uzvedības.



JAUNAVA

Ja rodas nesaprašanās, izsaki pretenzijas jaukā, nevis agresīvā tonī. Nerīkojies pārlieku egoistiski un pašpārliecināti, nenostājies pozīcijā, ka visi citi ir nemākuļi un nejēgas.



SVARI

Pārpratumus izraisīs klusēšana un nozīmīgu jautājumu nesaskaņošana. Zem guloša akmens ūdens netek – nenoslēdzies sevī, uzticies cilvēkiem, un visiem būs labāk.



SKORPIONS

Nepārspīlē ar nopietnību, tas varbūt palīdzēs izskatīties respektablam, taču ar laiku vari kļūt garlaicīgs un apnicīgs. Mazāk dižojies ar agrākajiem panākumiem, vairāk pierādi sevi reālos darbos.



STRĒLNIEKS

Padosies analītiski uzdevumi, viegli iekļausies jebkurā komandā, vari pat uzņemties tās vadību. Ir labas iespējas gūt panākumus, atrodoties ārpus valsts robežām.



MEŽĀZIS

Tālu uz priekšu dzīvi neplāno, tomēr rīkojies. Pieņem to, ko dzīve tev sniedz. Bez kļūdām neiztiksi, taču tās vairos tavu spītu, lai neko neatstātu pusdarītu.



ŪDENSVĪRS

Esi dāsns, aizlienē kaut ko no sava labuma arī citiem. Nesūrojies par dzīvi, jo patiesībā tev pieder lielas vērtības, tikai tās jāmāk saskatīt un pareizi izmantot.



ZIVIS

Erudītu, daudzpusīgu cilvēku sabiedrībā iegūsi vērtīgas atziņas. Nebaidies no vērienīgām iecerēm. Izvēle, kurp doties, būs tavā ziņā. Noskaņojums būs mainīgs, prātosi par attiecībām.

Citi šobrīd lasa Ivars Puga pirms dēla piedzimšanas sapratis: ir svarīgi noformēt attiecības ar mīļoto sievieti Aborts redzams tēva, nevis mātes plaukstā. Jeb - ko stāsta mūsu roku līnijas Meitene brīnumaini izdzīvo pēc mēneša maldīšanās mežā