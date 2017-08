Tavs horoskops šodienai. Trešdiena, 16. augusts

AUNS

Enerģijas un radošu ideju netrūks, atliks tikai atrast piemērotu brīdi, kad tās īstenot. Palielināsies tava autoritāte un ietekme darbā. Atsaucoties uz paveikto, vari sākt sarunas par algas pielikumu.



VĒRSIS

Dzims pārdroši plāni, pastiprināsies vēlme pēc jauniem iespaidiem un riska. Nespēsi vien sagaidīt, kad šos plānus īstenot. Uzticies nojautai, īpaši brīžos, kad jāizlemj ar māju un ģimeni saistīti jautājumi.



DVĪŅI

Svarīgākie notikumi, iespējams, skars ģimeni un tuviniekus. Palīdzi viņiem īstenot iecerēto, uzmundrini. Liela loma kopīgu plānu īstenošanā būs spējai vienoties, piekāpties, arī uzstāt.



VĒZIS

Lai piesaistītu uzmanību, noderēs vārdu spēles un patiesas emocijas. Pie tevis var atgriezties tas, kas reiz bija mīļš un tuvs vai iedvesmoja drosmīgai rīcībai.



LAUVA

Dzīve kļūs aizraujošāka, notikumiem bagātīgāka, tava reakcija uz notiekošo – impulsīvāka, emocionālāka. Ja būsi mērķtiecīgs, tiksi pie kārotā.



JAUNAVA

Viegli padosies komunicēšana, var sākties kāda mīlas dēka, jauns romāns. Neieslīgsti atmiņās par reiz bijušo un neapgrūtināsi arī citus ar gremdēšanos pagātnē.



SVARI

Attiecībās ar apkārtējiem nevairies no patiesības, bet gan no izlikšanās. Naudu tērē tā, lai pēc tam nevajadzētu nožēlot izšķērdību. Kaulējies, tirgojies, aizstāvi savas intereses.



SKORPIONS

Tev izdosies atstāt gudra cilvēka iespaidu. Izmanto to, lai nostiprinātu savas pozīcijas darbā, sabiedrībā, panāktu lielāku atbalstu un autoritāti kolektīvā.



STRĒLNIEKS

Domā pats un pats arī pieņem lēmumus, jo citu ietekmē vari kļūt izklaidīgs, sapņains. Ilūzija, ka tavas problēmas atrisinās kāds cits, neveicinās konstruktīvu pieeju.



MEŽĀZIS

Nejaušība var savest kopā ar bijušajiem kolēģiem, paziņām. Seni kontakti noderēs arī pašreizējā situācijā. Pozitīvas emocijas sniegs publiska uzstāšanās.



ŪDENSVĪRS

Darbā nejauc privātās lietas ar profesionālajām, apzinīgi pildi savus pienākumus un uzturi labas attiecības ar kolēģiem. Vakarpusē atslēdzies no visām rūpēm un nododies sev tīkamām nodarbēm.



ZIVIS

Veiksmīgi sakritīs apstākļi, un tu uzlabosi savu finansiālo stāvokli. Tas gan nenozīmē, ka nauda kritīs no gaisa. Būs daudz jāstrādā un jāpierāda, ka esi cienīgs ieņemt savu vietu.

Citi šobrīd lasa Jo vairāk, jo labāk? Atklāti par tetovējumiem un saikni ar tavu veselību Neuzticība, kas nekad netiks piedota. Briti nespēj aizmirst, ko Čārlzs un Kamilla nodarīja Diānai Ivars Puga pirms dēla piedzimšanas sapratis: ir svarīgi noformēt attiecības ar mīļoto sievieti