Tavs horoskops šodienai. Sestdiena, 19. augusts

AUNS

Šodien var būt sajūta, ka pietrūkt iedvesmas un jaunu iespaidu, kas palīdzētu pārvarēt grūtības. Nepārdzīvo par to, ko izmainīt nav tavos spēkos. Pievērsies saviem mīļajiem - viņi uzmundrinās, kā aizvien.



VĒRSIS

Jebkuru jautājumu risini radoši. Ar savām oriģinālajām idejām iesaisties izklaides pasākumu organizēšanā. Atpūties radoši, ar piedzīvojumiem un intriģējošām situācijām.



DVĪŅI

Attiecības ar draugiem un tuviniekiem šodien neveidosies vienkārši. Vēlamo panāksi, tikai pateicoties spējai pieņemt kompromisa lēmumus. Un pats galvenais - visu ar smaidu!



VĒZIS

Ja vēlies gūt materiālu labumu, dari to, ko proti vislabāk. Droša rīcība atmaksāsies. Enerģijas tev netrūks, taču tā jāievirza pareizajās sliedēs.



LAUVA

Lai arī nekad neesi sūdzējies par uzmanības trūkumu, šodien tās tiešām var būt par daudz. Dažu cilvēku rīcība raisīs asociācijas ar paša uzvedību.



JAUNAVA

Gatavojies vērienīgiem notikumiem – tie tuvojas. Savas domas un izjūtas uztici cilvēkiem, kas var palīdzēt, nevis vaimanā līdzi. Katrā situācijā mēģini atrast ko noderīgu, pamācošu.



SVARI

Vairāk par visu šodien kaitinās naudas trūkums, tomēr tas tevi neatturēs no neapdomīgiem tēriņiem, jo tā vien gribēsies sevi palutināt. Tādos brīžos nenoniecini pieredzes bagātu cilvēku viedokli.



SKORPIONS

Nesteidzies visur ieviest kārtību un taisnīgumu. Novērtē savas labās īpašības reāli. Ja pārvērtēsi sevi, tiksi uzskatīts par lielībnieku. Naudas lietās izmanto zinoša konsultanta palīdzību.



STRĒLNIEKS

Rūpīgi izvērtē gan līgumus, gan citus dokumentus, kurus paraksti. Pārbaudi visu, kas šķiet aizdomīgs vai nevieš uzticību. Saņemot paaugstinājumu amatā, ar atbildi nesteidzies. Vispirms noskaidro darba apstākļus un izvirzītās prasības un tikai tad pieņem galīgo lēmumu. Jo nosvērtāka būs tava rīcība, jo lielākas būs iespējas nekļūdīties un izdarīt pareizo izvēli.



MEŽĀZIS

Izvēlies savu pūliņu cienīgu mērķi, sīkumus liec mierā. Cēlas idejas vārdā ir vērts papūlēties. Izvērtējot visus par un pret, izdarīsi izvēli par labu veselīgam dzīvesveidam.



ŪDENSVĪRS

Konfliktsituācijās saglabā vēsu prātu un domā pozitīvi. Ja jūti līdzi citu priekiem vai bēdām, dari to tā, lai emocijas netraucē pašu un nekļūst par apgrūtinājumu citiem.



ZIVIS

Pievērs uzmanību cilvēkiem, kas ienāk tavu paziņu lokā, kāds no viņiem ar laiku var kļūt par labu draugu. Taču nekļūsti lētticīgs, uzklausot citu cilvēku veiksmes stāstus, proti atsijāt graudus no pelavām.

