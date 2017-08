Tavs horoskops šodienai. Otrdiena, 15. augusts

AUNS

Šodien tavs uzdevums - būt jaukam. Ņem vērā - jo labāk cilvēki izturēsies pret tevi, jo augstāks būs tavs pašvērtējums un būs vieglāk pieņemt izšķirīgus lēmumus, pierādīt sevi plašākai sabiedrībai.



VĒRSIS

Dienu sāc ar apņēmību ieviest pozitīvas pārmaiņas attiecībās ar cilvēkiem. Noderēs plašs informācijas klāsts un pēkšņas idejas. Ja nepieciešams kādu pārliecināt, dari to neuzbāzīgi.



DVĪŅI

Šī būs tava diena. Labāk veiksies privātajā dzīvē, sabiedriskās aktivitātes atstāj otrajā plānā. Ja saglabāsi emocionālo līdzsvaru, gaisotne mājās būs vēl patīkamāka.



VĒZIS

Lai samazinātu spriedzi, meklē zelta vidusceļu, kas ļautu aizstāvēt personīgās intereses, nesabojājot attiecības ar apkārtējiem. Tad būs vairāk sirsnības un harmonijas.



LAUVA

Esi nepiekāpīgs. Jebkuri pārvarētie šķēršļi pārliecinās, ka nav neatrisināmu situāciju. Grūtības norūdīs raksturu, būs vieglāk uzklausīt kritiku un atzīt savas kļūdas.



JAUNAVA

Šodien kļūsi emocionālāks. Iespējams, arī pretējais dzimums pamanīs tevī jūtu stīgas ievibrējamies stiprāk. Pieskati savas mantas, uzmanies no blēžiem.



SVARI

Nelolo ilūzijas, ka izdosies uzlabot materiālo situāciju. Solījumi varbūt būs dāsni, taču cerības neattaisnosies. Kritiski izturies pret idejām, par kurām tiek runāts ar lielu sajūsmu.



SKORPIONS

Šodien iespējamas naudas problēmas. Nav ieteicams pirkt rotaslietas, dārgus mākslas un interjera priekšmetus. Veiksmīga būs domu apmaiņa, darbs ar informāciju.



STRĒLNIEKS

Ikdienas darbos pēkšņi iezagsies kāda kļūme, un viss būs jāsāk no sākuma. Mēģinot izstrādāt kādu sarežģītu un viltīgu plānu, ir risks, ka pats tajā vari sapīties.



MEŽĀZIS

Grūtības norūdīs raksturu, būs vieglāk uzklausīt kritiku un atzīt savas kļūdas. Aktuālāki kļūs dzīves jēgas meklējumi. Neesi pārgalvīgs fiziskajās aktivitātēs.



ŪDENSVĪRS

Sabiedrībā izturies draudzīgi, esi atvērts jauniem kontaktiem, un tu ātri iekļausies jebkurā kompānijā. Sirdī brīvajiem zīmes pārstāvjiem ir visas iespējas sākt jaunas attiecības.



ZIVIS

Ja dari darbu, kas tevi apmierina, un tu jūties pietiekami pārliecināts par sevi, nekādas negācijas tevi neietekmēs. Citādi iespējamas nesaskaņas, konflikti, sāksi domāt par darba maiņu.

Citi šobrīd lasa Tie visi bija skandāli: 9 leģendāras akcijas uz kailuma bāzes 5 jēdzīgi veidi, kā izmantot nopļauto zāli Picērijā Parīzē iebraukusi automašīna, mirusi maza meitene un vairāki cilvēki ievainoti