Tavs horoskops šodienai. Svētdiena, 6. augusts

AUNS

Nemeklē sevī slimību simptomus, uzlabo omu, sarīkojot mazus svētkus bez iemesla. Kopā ar draugiem apspried gaidāmos notikumus, dibini jaunus sakarus.



VĒRSIS

Neraizējies, ja šodien enerģija nedaudz noplok un noskaņojums kļūst apcerīgāks. Tu tiksi galā ar iecerēto, būs tikai nedaudz jāpiepūlas.



DVĪŅI

Domā par sevi, enerģiski aizstāvi personiskās intereses, taču nekļūsti patmīlīgs, nepārspīlē ar savām vēlmēm. Plānojot atpūtu, nepieņem sasteigtus lēmumu un rīkojies gudri.



VĒZIS

Ja šodien pārņem iekšējs nemiers, atrodi cilvēku, kam uzticēt savas slēptākās domas. Arī sen kārotu lietu iegāde vairos apmierinātību ar dzīvi. Varbūt pirmajā mirklī tas neliksies nekas īpašs, taču ar laiku to sapratīsi.



LAUVA

Rīkojies patstāvīgi, mazāk kaut ko gaidi no citiem. Tas, vai gūsi panākumus, būs atkarīgs no tevis paša. Daļu brīvā laika velti sabiedriskām aktivitātēm, apmeklē pasākumus.



JAUNAVA

Tev pašam šķitīs, ka dari visu, lai nolīdzinātu domstarpības, taču lielu atsaucību neiegūsi. Varbūt tāpēc, ka būsi pārāk augstās domās par sevi. Risini situāciju lietišķi, bet nezaudē humora izjūtu.



SVARI

Pirms veic izmaiņas mājas interjerā, pajautā, ko par to domā tuvinieki. Viņu ieteikumi var izrādīties ne vien praktiski, bet arī gaumīgi.



SKORPIONS

Kāda notikuma iespaidā krasi mainīsies tavs skatījums uz dzīvi un savu vietu tajā. Uztver visu mierīgi – viss notiek uz labu. Gandarījumu sagādās iespēja kaut ko izdarīt citu labā.



STRĒLNIEKS

Mājās iespējami negaidīti pārdzīvojumi tuvinieku dēļ. Ja sekosi tikai sajūtām, būs grūti atrast sirdsmieru. Lai harmonizētu situāciju, pieslēdz prātu.



MEŽĀZIS

Ja jūti, ka šodien zaudē kontroli pār situāciju, izturies pret to kā iespēju mazliet atiet no ģimenes problēmām un pabūt kopā ar draugiem. Ar tehniku šodien būsi uz "jūs" - labāk šīs lietas uzticēt profesionāļiem.



ŪDENSVĪRS

Atradīsi atbildes uz ezoteriskiem jautājumiem, izkopsi garīgo pasauli, paraudzīsies uz ikdienišķo no filozofiska skata punkta. Ļaujies mīlestības skurbumam, izpaudies radoši!



ZIVIS

Risinot ģimenes problēmas, neļaujies sentimentam, seko loģikai, esi konsekvents savās prasībās un pastāvi uz to, ka katram pašam jāatbild par savu rīcību. Iedvesmo ar pozitīvu paraugu.

