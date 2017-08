1. „Labi!”

Šis ir vārds, kuru sieviete lieto, lai paziņotu, ka strīds beidzies: taisnība ir viņas pusē, un vīrietim labāk nekavējoties apklust.



2. „Piecas minūtes.”

Ja sieviete ģērbjas, viņai būs vajadzīga vēl pusstunda. Tiešajā nozīmē šī frāze tiek lietota un saprasta tikai tad, ja šīs piecas minūtes attiecas uz vīrieti.



3. „Nekas.”

Nu, tas jau ir klusums pirms vētras. Būtu jāstaigā uz pirkstgaliem un jābūt klusākam par peli. Strīds, kurš sācies ar lakonisko „Nekas”, visbiežāk beidzas ar stindzinoši ledaino „Labi.”



4. „Uz priekšu!”

Šis ir vēl viens maldinošs izteiciens, kas patiesībā nozīmē izaicinājumu, nevis atļauju.



5. Skaļa nopūta

Ļoti nopietns „secinājums”. Skaļa, izteiksmīga nopūta bieži vien nozīmē, ka vīrietis izturas kā pēdējais ēzelis, savukārt sieviete pa to laiku vēl apsver, kāpēc vīrietis ar viņu joprojām strīdas „nekā” dēļ (skat. 3. punktu).



6. „Viss kārtībā.”

Šis ir viens no bīstamākajiem teikumiem. Visbiežāk tas nozīmē, ka viņa saspringti domā, kā un kur vīrs samaksās par pieļauto kļūdu.



7. „Paldies!”

Parasti tas nozīmē pateicību, pēc kuras noteikti ir jāpasaka „lūdzu” vai „vienmēr laipni”, taču, ja sieviete saka „LIELS paldies”, tas, visticamāk, ir sarkasms. Šajā gadījumā nevajadzētu atbildēt „Lūdzu, lūdzu, ņem par labu”, jo varat saņemt atbildi „Ai, nu ko tur...”



8. „Ai, nu ko tur...”

Tas ir pieklājīgs veids, kā sieviete pasūta puisi trīs mājas tālāk.



9. „Nevajag uztraukties, es pati”

Vēl viens bīstams teikums, kas nozīmē, ka pēc trešā lūguma kaut ko izdarīt sieviete ir nolēmusi to paveikt pati. Vēlāk tas, iespējams, nāks par sliktu vīram. Iztapīgs „Vai kaut kas nav kārtībā?”, visticamāk, sievieti saniknos un novedīs pie punkta Nr. 3.

