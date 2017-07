Tavs horoskops šodienai. Otrdiena, 1. augusts

AUNS

Esi izlēmīgs, bet ne pavēlniecisks, neiekarsti strīdos, skaiti līdz desmit, mācies samierināties ar uzskatu dažādību. Droši iesaisties visur, kur iespējams sevi pilnveidot.



VĒRSIS

Nepieļauj, ka enerģijas apsīkums ietekmē tavus plānus. Ja nepieciešams, maini apstākļus, paradumus – žēlojot sevi, grūtības nepārvarēsi!



DVĪŅI

Priekšroku dod maziem projektiem, kur nav vajadzīgi lieli ieguldījumi un kurus var pabeigt īsā laikā. Dzīvot būs vieglāk, ja, neņemot vērā straujo dzīves ritmu, ievērosi devīzi – lēnāk, toties drošāk!



VĒZIS

Ja ne viss izdodas, kā iecerēts, pārskati darbu secību. Varbūt tu kaut ko dari aplam. Neradi sev papildu problēmas, emocionāli pārdzīvojot katru notikumu, arī to, kas uz tevi tieši neattiecas.



LAUVA

Brīžos, kad izdodas apturēt savu ikdienas skrējienu, mēģini saprast – kam tev tas viss? Nepiekrīti aizdot naudu un saimnieko tā, lai arī pašam nevajadzētu ne no viena aizņemties.



JAUNAVA

Nav īstais laiks lepoties ar sasniegumiem. Atturies no dārgu preču iegādes un darījumiem, kas saistīti ar lielākiem vai mazākiem finanšu ieguldījumiem.



SVARI

Ja esi vadošā amatā, nekļūsti pārlieku prasīgs vai uzstājīgs pret saviem darbiniekiem. Daudz labākus rezultātus panāksi ar konstruktīvu diskusiju un pareizu motivāciju.



SKORPIONS

Šodien ieteicams neskriet milzu soļiem, bet gan nedaudz iepauzēt, pārdomāt paveikto, apkopot rezultātus. Tas palīdzēs saprast, vai esi uz pareizā ceļa un viss notiek, kā tev gribētos.



STRĒLNIEKS

Uzsākot kādas ieceres īstenošanu, iespējama kļūdīšanās, taču neļauj uztraukumam ņemt virsroku, domā, kā novērst iespējamās sekas. Sargies no intrigām, skandāliem, apmāna.



MEŽĀZIS

Konstruktīvu kritiku neuztver kā mēģinājumu aizskart tavu pašlepnumu. Cieni citu viedokli, noskaņojies uz draudzīgām sarunām.



ŪDENSVĪRS

Ja tev nepatīk kāds partnera lēmums, nepūlies to mainīt. Labu gribēdams, vari situāciju tikai sarežģīt. Mēģini izprast apkārtējo uzvedības motīvus, nevis nosodīt.



ZIVIS

Ja saņem aizrādījumu par kādu neizpildītu solījumu, parādi savu labo gribu un, lai arī ar nokavēšanos, taču solīto izpildi. Esi taisnīgs un godīgs, citādi vari iekulties finansiālās problēmās.

