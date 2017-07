Miris smagi slimais britu puisītis Čārlijs Gards 

To, ka bērniņš devies mūžībā, apstiprināja vecāku Konijas Jeitsas un Krisa Garda pārstāvis.

Čārlijs no slimnīcas tika pārvests uz aprūpes namu. Īsi pēc ierašanās tur viņš devās mūžībā. Vecāki arī lūdza vairāk laika, lai atvadītos no bērniņa, taču tika nolemts nevilcināties.

"Mēs tikai gribam mieru ar savu dēlu - prom no slimnīcas, advokātiem, tiesām un medijiem. Tikai laiku kopā ar Čārliju prom no visa, lai vismīlošākajā veidā atvadītos no viņa," iepriekš sacīja māte Konija Jeitsa, kuras vēlme laist dēliņu mūžībā mājās tika noraidīta.

"Esmu šokēta, ka pēc visa, kam mēs izgājām cauri, mums nedod mazliet vairāk laika," viņa ceturtdien sacīja.

Mazulis sirga ar retu ģenētisku slimību - mitohondriālās DNS vājināšanās sindromu -, kas izraisīja progresējošu muskuļu vājumu, radījusi kaitējumu smadzenēm, turklāt zēns nespēja elpot bez mākslīgās elpināšanas aparāta.

Čārlija vecāki Konija Jeitsa un Kriss Gards vairākus mēnešus cīnījās, lai dēls varētu doties uz ASV. Viņiem izdevās savākt teju 1,5 miljona eiro ziedojumus, kas pilnībā nosedza transportēšanas un ārstēšanas izdevumus, tomēr tiesa to neļāva darīt. Laikam ritot, nāca sāpīgs secinājums, ka vairs puisītim palīdzēt nevar un vislabākajās bērna interesēs ir ļaut viņam iet, tāpēc vecāki nolēma pārtraukt juridisku cīņu par iespēju viņu vest uz ārzemēm.

Čārlija lieta guva ievērību visā pasaulē, tai uzmanību pievērsa pat Romas pāvests Francisks un ASV prezidents Donalds Tramps, paužot atbalstu zēna vecākiem cīņā par bērna veselību.



