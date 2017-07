22. jūlijā Ņujorkas štatā ASV gaisa spēku lidotāja Emīlija Līana precējās ar Kara flotes seržantu Džošua Ņūvilu. Un kāzās ar mūžīgās mīlestības solījumiem apmainījās ne vien jaunlaulātie. Līgava deva solījumu arī Džošua četrus gadus vecajam dēlam Geidžam.

“Vēlos, lai tu būtu vesels un censtos būt pēc iespējas labāks cilvēks,” pašas uzrakstīto runu topošajam padēlam lasīja Emīlija, un pēc šiem vārdiem aizkustinātais puisēns ar savām mazajām rociņām apskāva viņu un sāka raudāt.

Tēvam viņu mierinot un arī pašai cenšoties valdīt asaras, Emīlija lasīja tālāk: “Ceru, ka tu sapratīsi, ka esi ļoti īpašs puika. Tu esi ļoti gudrs, skaists un ar labu sirdi. Tu palīdzēji man kļūt par tādu sievieti, kāda es esmu šodien. Un kaut arī es neesmu tev dāvājusi dzīvību, bet dzīve man nenoliedzami ir uzdāvinājusi tevi.”



Aizkustinošo mirkli, kas saraudinājis cilvēkus visā pasaulē, var noskatīties šeit:

Kā vēlāk portālam “People” stāstīja pati Emīlija, viņa patiešām nav domājusi, ka Geidžs šādi reaģēs. “Centos ķiķināt, taču, ja, nebūtu to darījusi, raudātu kā mazs bērns un vispār nespētu vairs neko pateikt,” sacīja jaunizceptā misis Ņūvila.

Džošua un viņa sieva Emīlija. (Foto: Facebook)

Emīlija atklāj: jau uzreiz pēc tam, kad Džošua viņu bildināja un viņi sākuši plānot kāzas, viņa jau sākusi domāt, kā tajās iesaistīt Geidžu. Jaunā sieviete nodomājusi, ka vislabāk būtu uzrakstīt īpaši viņam veltītu zvērestu, un uzreiz to pastāstīja arī topošajam vīram. Džošua šī šķitusi lieliska doma, taču viņš teicis, ka nevēlas iepriekš to lasīt, un pirmoreiz to noklausīsies tikai kāzās, kopā ar dēlu.

Jaunlaulātie arī atklāja, ka parasti Geidžs nav tik emocionāls kā bija kāzu ceremonijas laikā. Puika ir liels “Zvaigžņu karu” cienītājs (uz kāzu balli viņš ieradās, uzlicis Dārta Veidera masku un zālē ienāca, skanot mūzikai no “Zvaigžņu kariem”) un dievina filmas par supervaroņiem.

Emīlija un Džošua saderinājās 2016. gada jūlijā pēc apmēram trīs gadu draudzības. Kad viņi sāka satikties, Geidžs vēl bija zīdainis, taču Emīlija uzreiz viņu iemīlējusi kā pašas bērnu.

