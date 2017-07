Tavs horoskops šodienai. Ceturtdiena, 27. jūlijs

AUNS

Uzmanies ar runāšanu, aprunāšanu. Nejauši un negribot vari atklāt kādu tev uzticētu noslēpumu citiem, un tās būs beigas jaukai, labai, draudzīgai savienībai. Pievakari velti saviem pašiem vistuvākajiem, jo tieši pie mīļajiem cilvēkiem gūsi sirdsmieru.

VĒRSIS

Nesaki neko, ja tev neprasa. Darbā aizņemtie var saskarties ar pārmetumiem par novārtā pamesto ģimenes dzīvi. Laiks pirms pusnakts būs lielisks, lai atjaunotu saskaņu ar mīļoto cilvēku: labs sekss, daudz uzmanības, glāstoši vārdi un rokas darīs brīnumus.

DVĪŅI

Laiks uzcirsties uz maksimālo un doties sevi parādīt tautās! Izcila diena, lai pievērstu sev vēlamā cilvēka uzmanību! Dvīņi šodien mirdzēs un zaigos asprātībā un šarmā. Var pat neuzmanīties no lieka alkohola patēriņa... Šī ir Dvīņu diena.

VĒZIS

Pa līdzenu ceļu braukt ir vieglāk nekā mesties nezināmos akačos. Var nākties atcelt kādu iepriekš stingri nolemtu jautājumu un kardināli mainīt plānus šajā lietā. Miers pāri visam, un savaldība ir šīs dienas atslēgas vārds.

LAUVA

Ir vērts pūlēties, ja galā redzi izdevīgumu. Šodien Lauvām jābūt sevišķi viltīgām, lai izdabūtu savu labumu. Naudas mahinācijas ir riskantas. Visvairāk priekā šodien gūsi no gados jauniem cilvēkiem, kuri uz tevi skatās kā uz viszinošu guru.

JAUNAVA

Sekošana pūlim un bara instinktam jau pēc definīcijas nav Jaunavas "joma", tomēr šodien tāds risks pastāv. Viegla paļaušanās prastām intrigām, noticēšana muļķīgām baumām var sagādāt problēmas tālāk. Turi staltu muguru un cietu savu pārliecību par morāles un ētikas normām.

SVARI

Laba diena tiem Svariem, kuri plāno ģimenes pieaugumu vai laulību (arī laulību līguma slēgšanu merkantilu aspektu ietekmē). Jebkas, kas saistīts ar privātu attiecību risināšanu jaunā fāzē, būs veiksmīgs projekts.

SKORPIONS

Ja prātā ieviesusies nepārliecinātība par sevi un savām spējām, uz āru to neizrādi, - tikai tev pašam šis ir vājuma brīdis. Saglabā savu statusu, rīkojies izmanīgi un kareivīgi un neļaujies liekām emocijām. Darbā pastāv iespēja pakāpties pa karjeras kāpnēm.

STRĒLNIEKS

Vēlme atpūsties un atiet prom no visa. Vislabāk - vienatnē. Ja tas šobrīd nav iespējams, strādā pie tā, lai tālākais režīms veidotos par labu tavām egoistiskajām vēlmēm. Pelnīts ir pelnīts!

MEŽĀZIS

Nestreb karstu, pirms nav zināmi visi problēmas aspekti. Iespējams, tu strīdus situāciju redzi tikai no vienas puses, kamēr eksistē vēl vairākas citas patiesības. Šī nav piemērota diena, lai ieviestu skaidrību senos kašķos vai noskaidrotu attiecības ar citiem cilvēkiem.

ŪDENSVĪRS

Ūdensvīram jābūt gatavam negaidītam uzbrukumam no negaidītas puses. Kāds dzīves aspekts vai gluži vai kūleni apmest, un tev jābūt gatavam visu pārlaist cienīgā mierā.

ZIVIS

Atbalstu gūsi no cilvēkiem, no kuriem iepriekš pat necerēji to gūt. Attiecībā uz savu projektu realizēšanu šī var būt briljanti spožākā diena pēdējā gada griezumā. Dari, tiecies uz panākumiem, un tev izdosies!