Diāna kopā ar savu draugu Dodi Al Fajedu gāja bojā autokatastrofā Francijas galvaspilsētā 1997. gada augustā. Viņu auto, kuram sekoja preses fotogrāfi, Parīzes centrā tunelī ietriecās betona sienā. Princim Viljamam tad bija 15, bet viņa brālim Harijam – 12 gadi.

Automašīnu vadīja francūzis Anrī Pols, kurš, kā vēlāk noskaidrojās, pie stūres bija sēdies dzērumā. Arī viņš gāja bojā katastrofā.

Abi jaunie prinči tolaik bija apmetušies karalienes rezidencē Skotijā, un Viljams pirms tam bija novēlējis mātei “patīkami pavadīt laiku”.

“Mēs ar Hariju ļoti steidzāmies atvadīties, pateikt “uz redzēšanos”. Protams, ja es tobrīd būtu zinājis, kas notiks, es nebūtu bijis tik vienaldzīgs,” televīzijai ITV teica Viljams. “Taču tā telefona saruna man ir ļoti spēcīgi iespiedusies atmiņā,” viņš neslēpj.

Vida Press

Lielbritānijas prinči pirms dažiem mēnešiem paziņoja, ka vāc līdzekļus savas pāragri mūžībā aizgājušās mammas piemineklim. Tas būs veltīts Velsas princeses nāves 20. gadadienas atcerei. Skultpūra tiks novietota sabiedrībai pieejamā vietā pie Kensingtonas pils, kurā dzīvoja princese. Šajā pilī patlaban dzīvo princis Viljams ar savu ģimeni.

Pirmdien Lielbritānijā notiks pirmizrāde arī dokumentālajai filmai “Mūsu māte Diāna: viņas dzīve un mantojums” (Diana, Our mother: her Life and Legacy).