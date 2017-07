Igaunijas tiesa Gazarjanam un Mihailovai atņēmuši arī vecāku tiesības – pagaidām nosakot termiņu līdz 2017. gada oktobrim. Visu šo laiku Izabella atradīsies īpašā sociālajā iestādē. Vecāki un viņu advokāte Violeta Volkova uzskata, ka notikušajam ir “politisks zemteksts”: jo ģimene plānojusi no Igaunijas aizvest bērnu uz Krieviju, vēstī meduza.io.

“Meduza” atklāj šī stāsta detaļas:

Ģimene Igaunijā dzīvo jau sen, taču valsts pilsonību nav ieguvusi, tikai uzturēšanās atļauju. Gazarjans “Meduzai” stāsta, ka kopā ar savu māti ieradies Tallinā 1978. gadā. Pēc PSRS sabrukuma viņš izvēlējās Krievijas pilsonību, taču palika dzīvot Tallinā.

Pēc mātes nāves 2005. gadā Gazarjans kādā no pareizticīgo forumiem internetā iepazinies ar 31 gadu veco Annu Mihailovu. Viņi sarakstījušies vairāk neka gadu, un tad Mihailova no Maskavas pārcēlās pie Gazarjana uz Tallinu. Abi apprecējās, un 2008. gadā viņiem piedzima meita Izabella. Igaunijas pilsonību ne Gazarjans, ne Mihailova nav ieguvuši, un arī igauņu valodā viņi nerunā.

Izabellas vecāki dzīvoja nabadzīgi – veselības problēmu dēļ. Gan Mihailovai, gan Gazarjanam ir 2. grupas invaliditāte, un tas neļauj viņiem strādāt, vēstī Meduza.io. Turklāt 65 gadus vecais Gazarjans jau ir pensijā.

Gazarjans “Meduzai” atklāj, ka viņu ģimenes ienākumi mēnesī (pensijas un vecāku pabalsts, ko Igaunijas valsts maksā Izabellai) ir apmēram 450 eiro. No tiem 130 eiro ģimene maksā par komunālajiem pakalpojumiem. “Ģimene dzīvoja tiešām nabadzīgi,” advokātes Violetas Volkovas teikto atstāsta Meduza.io.



Bāriņtiesa jau vairākus gadus lūgusi ģimeni, lai izremontē savu dzīvesvietu. Gazarjans, Mihailova un mazā Izabella mitinās trīsistabu dzīvoklī. Māja ir būvēta 20. gadsimta 60. gados, un remonta tur nav bijis jau ļoti sen.

Violeta Volkova neslēpj, ka jau vairākus pēdējos gadus ģimene ir bijusi bāriņtiesas uzmanības lokā. Pie viņiem regulāri notikušas pārbaudes, un katru reizi aizrādīts uz remonta nepieciešamību un tabakas smaku, kura tā arī nav pazudusi.

“Jā, tur tapetes nav mainītas jau daudzus gadus. Arī mēbeles ir ļoti vecas. Bet par cigaretēm runājot – jā, nu tā smaka dzīvoklī acīmredzot šķiet diezgan specifiska, ja esi nepīpētājs. Bet tad jau bērni jāatņem visām ģimenēm, kur vecāki smēķē,” saka advokāte.

Pats Gazarjans “Meduzai” stāsta, ka abi ar sievu smēķē tikai virtuvē vai savā istabā, bet pa visu dzīvokli šis aromāts izplatās ventilācijas dēļ. “Bet smaka taču nekaitē bērna veselībai. Bīstami ir tikai dūmi,” viņš saka.

Nekomerciālā organizācija “Igaunijas vecāki” (tā iestājas pret valsts iejaukšanos ģimenes lietās) situāciju dzīvoklī raksturoja kā “šausmīgu”.



Organizācijas aktīviste Anastasija Raja to aprakstījusi šādi: “Mājās valda šausmīga netīrība, viss pievilcies ar cigaretēm, neizsakāma smirdoņa. Te nav runa par nabadzību, bet gan acīmredzot slinkumu, reālu nevēlēšanos vai neprasmi rūpēties par vidi, kurā tu dzīvo. Meitenei nav savas gultas, viņa guļ uz grīdas, uz matrača.”

Tomēr Raja piebilda, ka viņas pārstāvētā organizācija neatbalsta meitenes izņemšanu no ģimenes. Kaut arī dzīvoklī bija šādi apstākļi, ģimene tomēr “vajadzīgajā līmenī” esot rūpējusies par Izabellu un viņas attīstību.

Gazarjans stāsta, ka dzīvokli izremontēt ģimenei nav bijis pa spēkam. Pēc viņa vērtētā, šādi darbi maksā apmēram 4-4,5 tūkstošus eiro.

Pēc pirmajiem draudiem, ka bērnu varētu atņemt, ģimene nolēma atgriezties Krievijā. 29. jūnijā Gazarjanu un Mihailovu kārtējo reizi apciemoja sociālie darbinieki. Viņi dzīvoklī ieraudzīja celtniecības atkritumus un vecus logu rāmjus. Mājā, kurā ģimene mitinās, tiek remontēta fasāde, un strādnieki vecos logus ir nomainījuši pret jauniem. Pēc celtniecības darbiem palikušos atkritumus Anatolijs nav spējis, pēc viņa teiktā – veselības problēmu dēļ. Arī paši celtnieki atteikušies šos gružus aizvest – acīmredzot tas nav bijis viņu uzdevums.

Ieraugot, ka situācija ir šāda, sociālie darbinieki paziņojuši, ka bērns nevar dzīvot antisanitāros apstākļos, un Izabellu savā aprūpē ņems bāriņtiesa. Ģimenei iedots laiks līdz augusta sākumam, lai sakārtotu dzīvokli.

Pēc sociālā dienesta apmeklējuma Gazarjans un Mihailova nolēma, ka vedīs Izabellu uz Krieviju – pie vectēva uz vasarnīcu. Par saviem plāniem vest bērnu prom no Igaunijas vecāki paziņojuši arī bāriņtiesai, Gazarjans uzsver sarunā ar “Meduzu”.

11. jūlijā meitene no ģimenes tika aizvesta. Tajā dienā dzīvoklī ieradās divi sociālie darbinieki, un kopā ar viņiem – arī policijas pārstāvji.

Viņi pavēstīja, ka ir pieņemts lēmums Izabellu izņemt no ģimenes un nosūtīt viņu uz īslaicīgās izmitināšanas iestādi, kas paredzēta tieši bērniem. Drīz pēc tam, kad meitene vecākiem tika atņemta, viņi uzreiz vērsās pie advokātes Volkovas un informēja arī Krievijas vēstniecību Igaunijā.



Igaunijas Sociālo lietu ministrija no komentāriem ir atteikusies, jo valsts likumdošana neatļauj izplatīt informāciju par nepilngadīgajiem. Ministrijas vicekanclers Raits Kūze uzsver, ka Igaunijā bērni no ģimenēm tiek izņemti tikai tad, ja eksistē nopietni draudi viņu dzīvībai un labklājībai. Kūze uzskata, ka tā bijis arī krievu ģimenes gadījumā.



Savukārt vecāki uzskata, ka bērns ģimenei atņemts tāpēc, ka nolemts viņu vest uz Krieviju. “Sociālie darbinieki bērnu vienkārši paņēma kā ķīlnieku. Tāpat kā teroristi. Tas ir ierēdņu terors,” uzstāj Gazarjans.

Advokāte Volkova uzskata, ka lēmumu atņemt bērnu ir ietekmējušas Igaunijas un Krievijas “sarežģītās politiskās attiecības”. “Visai šai lietai ir politisks zemteksts. Cita izskaidrojuma nav,” viņa saka.

Volkova Meduza.io neslēpj, ka Krievijas vēstniecība Igaunijā jau ir pieprasījusi Igaunijas pusei dokumentus par bērna izņemšanu, taču “tā vēl nav atbildējusi”. Un tas vēl nav viss. Ar šīs problēmas risināšanu ir apsolījusi nodarboties Anna Kuzņecova, kas ir Krievijas Federācijas prezidenta pilnvarotā persona bērnu tiesību jautājumos.

14. jūlijā Tallinas tiesa ir uz laiku ierobežojusi Gazarjana un Mihailovas vecāku tiesības – līdz 2017. gada oktobra vidum. Tikmēr Izabella uzturēsies sociālajā iestādē. Vecākiem ir atļauts ar viņu tikties vienreiz divās dienās, un apciemojuma laiks ir 15 minūtes.