Kāzu rīkošanā, gaidot mazuli. Kleita, vieta, palīgi un citas nianses

Ja tā notiek, tad var nākties ieviest korekcijas jau esošā plānā vai arī to veidot, ņemot vērā grūtniecības faktu.

Kāzu ceremonijas vieta

Ja pāris vēl nav paspējis izlemt, kurā vietā notiks kāzu ceremonija, tad grūtniecības esamība liks šo jautājumu pārdomāt īpaši atbildīgi. Ja kāzas notiks laikā, kad grūtniecība ir pirmajā trimestrī, jārēķinās, ka topošo māmiņu var mocīt nelabums, un viņa var justies pastiprināti miegaina. Savukārt grūtniecības trešajā trimestrī sievietes vēders var būt jau tik liels, ka var būt grūti ilgstoši nosēdēt, piemēram, pārbraucienos no vienas vietas uz otru. Tādēļ, ja iespējams, labāk izvēlēties vietu, kas ir viegli un ātri sasniedzama. Vislabāk dienu plānot tā, lai starp laulības ceremoniju un mielasta galdu paietu iespējami mazāks laiks.

Lielas vai mazas svinības?

Bieži vien topošā māmiņa labi sajūt, vai viņa būs spējīga grūtniecības laikā izturēt lielu pasākumu ar daudzu viesu klātbūtni, dančiem un jautrām izdarībām. Taču varbūt, domājot par gaidāmā mazuļa labsajūtu, ir vērts lemt par labu mazāka mēroga pasākumam. Jo kāzas taču nenozīmē tikai šo vienu dienu. Kāzas nozīmē lielu gatavošanos pirms tam – rūpes par vietas iekārtošanu, kleitas meklējumi, dāvaniņu sagatavošana, tikšanās ar kāzu rīkošanā iesaistītajām personām. Tās ir tikai dažas no lietām, ar ko saskaras pāris kāzu rīkošanas procesā. Labā ziņa, ka mūsdienās ir dažādas iespējas, kas var atvieglot kāzu rīkošanu, piemēram, noderīgu lietotņu izmantošana. Viena no populārākajām kāzu plānošanas lietotnēm ir Our Wedding Planner. Ar tās palīdzību ir ērti sekot budžeta tēriņiem, paveiktajiem darbiem, uzlikt atgādinājumus par to, kas jāpaspēj izdarīt, paņemt, nokārtot, lai īstenotu izveidoto kāzu scenāriju.

Palīgu piesaiste

Ļoti bieži jaunais pāris lielāko daļu darbu kāzu organizēšanā veic saviem spēkiem. Taču grūtniecības laiks ir īstais brīdis, kad sarunāt palīgus, lai topošajai māmiņai atliktu gana daudz laika, lai atpūstos un parūpētos gan par savu veselību, gan gaidāmā bērniņa labsajūtu. Arī tad, ja pirmajā brīdī šķiet, ka neviens tik labi visu neizdarīs, vajag ļauties palīdzīgām rokām un labām sirdīm. Māsa noteikti var izgatavot brīnišķīgas galda kartes, mamma – vienoties ar saimniecēm par ēdienkarti. Savukārt vedēji noteikti paši tiks galā ar maršruta plānošanu un atrakciju organizēšanu. Arī šeit palīgā var nākt kāda lietotne, piemēram, Mint vai Wedding Budget. Te var izveidot savu kāzu budžetu, ierakstīt plānotos izdevumus un blakus ailītē reālos. Programmas brīdinās, kad sāksiet pārsniegt plānotos tēriņus, kā arī atgādinās par apmaksājamiem rēķiniem. Un, protams, iespējams aplikācijām pievienot arī citus kāzu organizēšanas palīgus, piemēram, vedējus.

Īpaša foto sesija

Ja ir jāizvēlas kādas īpašas aktivitātes kāzu dienai, tad laiku fotosesijai žēlot nevajadzētu. Bildes noteikti sanāks ļoti skaistas – jo līgava un līgavainis būs skaisti sapucējušies, sieviete, visticamāk, būs izmantojusi friziera un vizāžista pakalpojumus. Tāpat ir vērts laikus sarūpēt kādu ar mazuli saistītu atribūtiku, lai pēc gadiem var parādīt – cik jauki, ka arī tu, mazulīt, biji mūsu kāzās.

Lai pēc kāzu ceremonijas nav jāapzina viesi, kuri arī ir fotografējuši un fotografējušies, varat vienoties, ka bildes un notikumus, ko viņi publicēs no jūsu kāzām savos sociālo tīklu profilos, viņi atzīmēs ar vienotu haštagu jeb mirkļbirku. Norādiet to ielūgumā, uzrakstiet to uz kāda plakāta viesiem redzamā vietā un aiciniet sociālajā tīklā Instagram vai Facebook visus uzņemtos attēlus atzīmēt ar šo mirkļbirku. Vieglākai bilžu un fotogrāfiju apmaiņai telefonā var instalēt lietotni WedPics.

Kleitas izvēle

Ikvienai sievietei, kura gatavojas kāzām, kleitas izvēle ir grūts uzdevums. Tas vēl sarežģītāks ir topošajai māmiņai. Jāņem vērā, ka kleitu vajadzētu izvēlēties ne ātrāk kā divas vai trīs nedēļas pirms lielās dienas. Tas tādēļ, ka ir grūti prognozēt, cik liels vēders būs paspējis izaugt līdz kāzu dienai. Arī tad, ja kāzas notiek laikā, kad puncis vēl nav redzams, noteikti jāatsakās no ciešas kleitas, korsetēm, stingrām jostām. Arī krūšu zonai vēlams būt brīvai, lai topošā māmiņa justos ērti visas dienas garumā. Kurpes labāk izvēlēties ērtas, ar zemu papēdi. Drošības pēc vēlams paņemt līdzi kādu jau labi ievalkātu apavu pāri, ko nepieciešamības gadījumā nomainīt. Arī apakšveļu būtu labi izvēlēties speciālo – grūtniecēm domāto.

Lai skaista mīlestības svinēšana!

