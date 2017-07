Par abu romantiskajām attiecībām tika runāts jau ilgu laiku - kopš 2010. gada, kad Jorgs vēl trenēja Latvijas sieviešu basketbola izlasi, bet Elīna bija šīs komandas viena no līderēm. Dažas spēlētājas bija neizpratnē par šādām īpašām attiecībām un pat nekautrējās par to runāt publiski, tomēr tagad pēc aptuveni septiņu gadu romances viņi iestūrējuši laulības ostā.

Elīna Babkina (pa labi) un Jorgs Dikeulaks (blakus) kopā ar kāzu viesiem. (Foto: Facebook.com)

Kāzas notika Limni pilsētā pie krāšņā Vouliagmeni ezera, kurš populārs ar saviem dabīgajiem SPA kurortiem. Precības notika grieķu stilā ar dejām un izbraucienu ar laivu pa ezeru mēnesgaismā, bet Elīna bija tērpusies žilbinošā kleitā. Viesu vidū bija arī kādreizējā viena no sieviešu izlases līderēm Zane Teilāne un šā brīža valstsvienības kandidāte Zenta Meļņika.

Elīnas žilbinošā kleita. (Foto: Facebook.com)

Elīna Babkina un Jorgs Dikeulaks kopā būs arī nākamajā sezonā, kad pēc dažu gadu pauzes abi atkal pārstāvēs vienu klubu - Polkovices CCC no Polijas, kura piedalīsies Eiropas spēcīgākā klubu turnīra Eirolīgas kvalifikācijā. Iepriekš abi kopā strādājuši ar tādās vienībās kā Stambulas "Fenerbahce" no Turcijas, Gdiņas "Lotos" no Polijas, Satumares "CSM Targovište" no Rumānijas un Orenburgas "Nadezhda" no Krievijas.

Jaunā pāra pirmā deja. (Foto: Facebook.com)

Babkina šovasar kopā ar Latvijas sieviešu basketbola izlasi Eiropas čempionātā izcīnīja sesto vietu, palīdzot pirmo reizi vēsturē kvalificēties Pasaules kausam, kas nākamgad norisināsies Spānijā. Pašai Elīnai gan kontinenta meistarsacīkstes paliks atmiņā ar divējādām izjūtām, jo pēc divām individuāli spožām spēlēm, pēc kurām saspēles vadītāja bija rezultatīvākā visā čempionātā, bet pēc tam cirkšņa savainojums liedza palīdzēt valstsvienībai tik daudz un tik labi, kā pašai to gribētos.

Portāls Kasjauns.lv sveic jauno pāri ar iestūrēšanu laulības ostā un novēl laimīgu kopdzīvi.