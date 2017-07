Talantīgās māsas Darja un Agata Meļņikovas: "Piefiksē savus sapņus un tiecies uz tiem!"

Māsas Agata (no kreisās) un Darja Meļņikovas. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

kim? Laikmetīgās mākslas centra astoņgade tiek atzīmēta ar vairākām jaunām izstādēm un viena no intrigām ir jauno, talantīgo māsu Darjas un Agatas Meļņikovas otrais kopdarbs. Līdzīgas pēc ārienes, tuvas domāšanā, viņas runā, viena otru papildinot, jau spēj tik daudz un grib paveikt vēl vairāk.

Māksliniece Darja Meļņikova pirms diviem gadiem kļuva par pirmo Laikmetīgās mākslas centra kim? Rezidences balvas ieguvēju, gūstot iespēju divus mēnešus pavadīt Berlīnes Laikmetīgās mākslas institūtā Kunst Werke. “Meļņikovas darbi šķiet noslēpumaini, drosmīgi pēc formas un ne tik viegli vārdos aprakstāmi,” tolaik lēmumu pamatoja starptautiskā žūrija. Darjas četrus gadus jaunākā māsa Agata Meļņikova pēc izglītības ir muzikoloģe, piestrādā par mūzikas teorijas skolotāju, bet nesen ir aizsākusi savu personīgo, konceptuālo muzikālo projektu Sign Libra (dzirdams arī šeit: www.soundcloud.com/signlibra), ar kuru pagājušajā gadā Monreālā pirmoreiz pārstāvēja Latviju pasaules ceļojošajā meistarklašu un vorkšopu platformā Red Bull Music Academy. Jau kādu laiku Agata esot sapņojusi izpausties arī laikmetīgajā mākslā, un pērn oktobrī māsas izrādīja savu pirmo kopīgo izstādi Debesu stumbri galerijā 427.

Jaunajā izstādē mākslinieces turpina ģimenes tēmu, koncentrējoties uz savām – divu māsu attiecībām.

Patiesībā šīs kopdarbības saknes meklējamas bērnībā, kad māsas gāja Jāņa Anmaņa mākslinieciskās fantāzijas akadēmijā, katru gadu piedalījās arī tās vasaras nometnēs. “Mēs tiešām esam tandēms. Strādājam kopā, jo gribam, lai darbs būtu kā vienots organisms un izskatītos kā viena cilvēka izstāde,” saka Darja. Agata dodot pirmos impulsus, un tad māsas sāk urbties cauri visam, nodarbojas ar pētniecību. “Mums negribas kaut ko pierādīt vai uzspiest savu viedokli...” – “Mūsu izstādes ir pētījumi, sevis izzināšana. Mūs interesē pats process. Protams, arī rezultāts ir svarīgs.”

Laikmetīgās mākslas centra "kim?" Rezidences balvas ieguvēja māksliniece Darja Meļņikova balvas paziņošanas pasākumā Latvijas Mākslas akadēmijas Jaunajā korpusā. (Foto: LETA)

Izstādē Debesu stumbri Meļņikovas runāja par savu ģimeni, katrs darbs bija veltīts konkrētajam ģimenes loceklim, kļūstot par personisku. Daudzi pēc tam teikuši, ka jūtams, no kurienes tāda precizitāte, – juvelieru meitas! Juvelieri tiešām ir abi – gan mamma, gan tētis. Māte strādā ar dzintaru, bet tēvs taisa gan dārgakmeņiem rotātās ekskluzīvās, gan seno skandināvu un baltu etniskās rotas. “Tētis mums daudz palīdz no tehniskās puses. Šoreiz gan liekam viņam mieru, viņš gatavojas Brīvdabas muzeja gadatirgum.”

Jaunajā izstādē mākslinieces turpina ģimenes tēmu, koncentrējoties uz savām – divu māsu attiecībām. “Mūs interesē jēdziens raports – kontakta dibināšana, balstoties uz savstarpējo uzticēšanos un saprašanu. Gribam parādīt savu tieksmi pēc līdzsvara. Ja arī reizēm ir nesaprašanās, jātiecas uz harmoniju,” tā Agata. Bet Darja plūstoši turpina: “Gadās tā, ka sākam runāt – un vienlaikus paužam vienu un to pašu domu. Arī izstādes darbi runās par divām pusēm, kas ir ļoti līdzīgas, tomēr ar savām niansēm un atšķirībām.” Bērnībā māsas esot arī kāvušās: “Skaidrs, ka, dzīvojot vienā istabā, dažreiz uzkāp otrai uz nerva. Tagad mums ir daudz tuvākas attiecības. Nav vairs ko dalīt.” – “Bija jau arī jāpieaug.” – “Jānobriest kompromisiem. Māsa taču ir tuvākais cilvēks.”

Ko tālāk? Māsām ir pilnas galvas ar idejām, iecerēm un sapņiem. “Mums daudz kas notiek, ne tikai darbs un izstādes, visādi projekti... Mums patīk viskautkur iesaistīties, sevi nodarbināt.” Darja ikdienā strādā arhitekta Austra Mailīša birojā, iesaistoties projektos ar savu māksliniecisko vīziju un pieredzi. Ik pa laikam viņa palīdz kādam draugam ar vizuāliem risinājumiem. “Iesaistīšanās vēl man neapgūtā lietā vai projektā ir izaicinājums – varu vai nevaru? Mēģinu to pārbaudīt.” Arī Agatu interesē paskatīties uz sevi no dažādām pusēm, saprast, ko viņa var kā cilvēks – ko tiešām izdodas paveikt ne tikai profesionālajā jomā. Sapņu esot tik daudz, ka Agata tiem atvēlējusi īpašu pierakstu burtnīcu. “Tas nav primitīvi. Katrs var uzrakstīt projektu Kultūrkapitāla fondam, tātad var uzrakstīt arī savas dzīves projektu. Tas taču ir daudz svarīgāk! Piefiksē savus sapņus un tiecies uz tiem. Turklāt interesantākais tos sasniegt, neejot vieglākos ceļus. Ja zini, cik esi ieguldījis, vairāk arī pats novērtē rezultātu.”

Tikko notikusi Darjas izstāde Maskavā, nelielā andergraunda galerijā, drīz būs Rupert rezidence Viļņā, rudenī arī citi projekti Latvijā un ārpus tās. Agata atzīst, ka sajūtas ir līdzīgi trauksmainas – spēlējot savu mūziku vai izstādot darbus vietējās publikas priekšā, jo tā ir kā sava veida ģimene, tātad viskritiskāka.“To vajag audzināšanas nolūkos, lai neapstātos,” piebilst Darja.

“Viss notiek. Grēks sūdzēties!” “Dažkārt gan griboties paņemt pauzīti. Ceļot.” “Vai arī vienkārši pamosties, aiziet garšīgi paēst un saprast, ka šodien nekas nav jādara.” “Pastaigāties. Piemēram, kājām no centra caur Pleskodāli aiziet uz Ulmaņa gatves Depo. Jauki.”