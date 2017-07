Taču tie, kuri Jāni Širinu pazīst tuvāk, zina, ka šim Mežvidu pagasta vīram ir ne tikai zelta rokas un laucinieka krampis, bet arī spēja just to smalko stiegrojumu, kas mūsdienu realitāti savieno ar aizlaikiem, tāpēc viņu dēvē gan par rīkstnieku, gan zintnieku. Precīzāk laikam būtu sacīt – vieds cilvēks, kurš iemācījies dzīvi tvert kā balvu, par ko visu mūžu vērts brīnīties un priecāties.

Par Jāni zināms – ja sauksi palīgā, neatteiks. Redzi braucot garām ar traktoru, vari droši uzaurēt: “Tu man esi vajadzīgs kā vīrietis.”

Sarunāt tikšanos ar Jāni Širinu bija sarežģīti – viņš vairākkārt atkārtoja, ka nevēlas publicitāti. Arī aizdabūšana līdz sarunai nebija viegla – sieva Janīna virtuvē cep kotletes un tērzē ar ciemiņiem, bet vīrs tikmēr pagalmā ņemas ap remontēšanai atnestu zāles pļāvēju. Jānis nemēdzot atteikt, ja kāds lūdz palīdzību. Kad kopā ar namatēvu istabā iebrāžas arī salabotā pļāvēja īpašniece Zoja, dažās minūtēs tiek ieviesta skaidrība par jautājumiem, kuri vēl nemaz nav uzdoti.

Gandrīz vai vienīgā vieta, kur Janīna nav sastopama ar fotoaparātu rokās, ir virtuve. (Foto: Rojs Maizītis)

Pasaule ir daudz smalkāka nekā izskatās

“Tikai tāpēc, ka man tādi kaimiņi, joprojām dzīvoju. Vēsture gara, bet bija moments, kad man nācās atstāt ierastās sienas. Vīrs, zaraza, patrieca. Ziemas vidū. Un ar visu govi. Siena nav, kūts nav – kur nu, Ventuļa, liksimies? Par Jāni zināms – ja sauksi palīgā, neatteiks. Redzi braucot garām ar traktoru, vari droši uzaurēt: “Tu man esi vajadzīgs kā vīrietis… ar traktoru.” Vienmēr piebremzē – sienu nopļaut, dārzu sakultivēt. Tajā trakajā brīdī Jānis ar Janīnu atvēlēja savu kūti arī manai govij, ar sienu padalījās. Pavasarī iedeva gabaliņu zemes. Joprojām savstarpēji izpalīdzamies – gan kūtī, gan dārzā. Janīna vada mazpulkus, varu viņu palaist darīšanās ārpus mājas. Tādu cilvēku kā Širini ir ļoti maz. Kuri pasaka un izdara. Kuriem var uzticēties, uz kuriem var paļauties.”

Zojai ir sakāmais arī par Jāņa saistību ar āderēm un veselības stiprināšanu. “Kamēr vēl biju vecajā dzīvē, vienreiz Jānis ienāca un piesauca kaut kādu zelta dzīslu. Ieteicās, ka vajagot pārvietot gultu. Man tādas runas kā pīlei ūdens. Par zeltu es vēl saprastu, bet kas tās par dzīslām manā hatā?

Kad iegāju tagadējā būdā, aukstumā nācās klabināt zobus. Reiz Jānis atkal sāka staigāt pa istabu, šur tur apstādamies. Ko vazājies, maķ tvoju zanogu, prasu, bet viņš atbild: “Te vajadzētu pastrādāt. Derētu ielaist istabā uguns āderi un arī ar tevi pašu pastrādāt.” Nu tad strādā, tikai māju nenosvilini! Paņēmis rokās pendeli – es to saucu par hoģilu –, staigā atkal. Pa istabu, apkārt man. Tik ilgi, kamēr telpā ledainums pazūd, man muguru pat sāk karsēt.

Zojai piemīt talants no katras situācijas dabūt cauri īstu viena aktiera teātri. (Foto: Rojs Maizītis)

Pateicoties Jānim, toziem nenokļuvu psihenē un nenolaidos pavisam zemu, jo saistībā ar tām pārmaiņām viss organisms bija sācis dancot. Piedevām vēl tā sasaldējos, ka mama, ne gorjuj. Viendien, knapi uz kājām turēdamās, klunkuroju uz autobusu. Velkos garām Jāņa mājai, bet viņš uzsauc: “Ienāc un pastāvi brītiņu tajā vietā, kur es patlaban atrodos!” Saku, nav laika, nokavēšu vēl Ludzu. Bet viņš aicina – tikai uz mirklīti. Apstājos, kur norādīts, – turpat viņa pagalma vidū. Dīvaina sajūta – it kā no augšas liels smagums spiestos virsū un tad caur kājām ietu prom. Kā viļņus jutu, kā siltumu, kā skudriņas. Brēcu, vai viņš mani pavisam piebeigt grib, bet Jānis mierina, ka tā vajag.

Puskrēslā braucām no Gulbenes. Jūtu – tūlīt kaut kas būs. Lieku uz bremzēm. Jā – alniene ar mazo. Māte nolēkšoja mašīnai gar pašu priekšu, mazais cirtās atpakaļ. Avārija nenotika. Visu izšķīra tas, ka pa uguns āderi informācija pārvietojas ātrāk.

Aizbraucu klepodama un puņķaina, atgriezos vesela kā gurķītis. Tikai puse dienas bija vajadzīga, lai zaraza atstātos. No tā brīža sākās mana pacelšanās saulītē. Mums netālu ir tāda vieta Noviki. Jānis saka – ļoti enerģētiska. Tur saulgriežos ugunskurus kurina. Reiz viņi ar Jaņu – Jāņa sievu Janīnu – arī mani, tādu šļopnutuju, kas nekad nav saulgriežus svinējusi, līdzi paņēma. Staigā! Skaties! Iejūties! Pēc mirkļa ieraugu – Jaņa stāv vienā vietā kā iemieta. Pieeju tuvāk – Jaņa, kas ar tevi? Klusē. Acis ciet, viegli šūpojas. Kopā bijām, dzerts taču netika. Blenžu kā dura, klusi uzsaucu: “Jaņ, Jaņ!” Nedzird. Te Jānis parādās, saka, lai netraucēju – viņa meditē. Ko, ko viņa dara? Kā Jaņa prom, es uzreiz – hop! – tajā pašā vietā un, acis aizžmiegusi, stāvu. Gribu, lai arī mani meditē. Taču neko nejūtu.

Ar meditēšanu man toreiz nesanāca, tomēr kopš tiem saulgriežiem Jānis ar Jaņu sāka man pamazām rādīt, ka pasaule ir daudz smalkāka nekā izskatās. Tagad viņš mani sauc par savu izmēģinājumu trusīti. Man nav vairs pie ārstiem jāstaigā. Ja kas, uz svētvietu prom un pastāvu uz veselības punkta. Ejot pa mežu vai pļavu, arī es varu iesaukties: “Te ir uguns ādere!” To spēju sajust nekļūdīgi – pēkšņi smarža uzvilnī vai neparastas skaņas ausīs iesitas. Paej tikai pāris soļu nost, un vairs nav.”

Svētvieta pagalma vidū

Kad Zoja ir prom, cenšos tikt skaidrībā, kas tās par zelta dzīslām un veselības punktiem, ko pieminēja ekspresīvā kaimiņiene. Jānis galvu vien nogroza: “Zoja ir interesants cilvēks. Šerpa, traki patīk komandēt, taču sirds laba un prāts vērīgs. Iespējams, karmiski atstrādā iepriekšējo dzīvi, tāpēc tik raibi klājas. Bet toreiz, kad viņa svārstījās uz robežas starp divām pasaulēm, man bija ļauts viņai palīdzēt izvēlēties palikšanu šajā. Sakārtoju Zojai mājas vietu – istabā nācās izveidot uguns āderi. Tad salāgoju viņas enerģētiku ar jaunajiem apstākļiem. Ja cilvēkā pārāk daudz impulsīvas agresivitātes, tā plēš pušu, ja nekas netiek mainīts. Bet tikpat svarīgi ir neradīt enerģētiski ideālu vidi, kamēr cilvēks tādai vēl nav gatavs. Šajās lietās nekas nenotiek pret paša gribu. Citam var visus pasaules labumus dzīt iekšā kā ar āmuru, tik un tā būs garām. Zoja ir atvērta, pieņem. Vismaz cenšas. Tāpēc arī tajā reizē viņai pietika svētvietā pastāvēt uz veselības punkta, lai organisms sāktu kārtoties. Sīkāk šo notikumu nemaz neatceros – padaru un aizmirstu.”

“Starojuma veidu nosaku pēc sajūtām, bet apstiprinu un precizēju ar svārstiņa, rāmīša vai cita indikatora palīdzību,” skaidro Jānis.

Jānis neuzskata sevi ne par zintnieku, ne kā citādi apzīmējamu gudrinieku. “Ja man ko prasa, atbildu to, ko tajā brīdī zinu, varu un spēju. Par veselību, par āderēm, par enerģētiski neparastām vietām. Taču tas vairāk balstās uz to čuju, kas pašā. Sajust. Svārsts, rāmītis, rīkste vai cits palīglīdzeklis ir tikai indikators, kas šo atskārtu noraida, apstiprina vai precizē.” Viņš stāsta, ka āderes ir ļoti daudzveidīgas, turklāt šī pasaule ir tik neizpētīta, ka precīzus formulējumus labāk neizmantot. Pat tādi šķietami ierasti apzīmējumi kā ūdens āderes un uguns āderes norāda tikai uz lielākas vai mazākas domubiedru grupas akceptētu pieņēmumu. Dažreiz rīkstnieki pat cits citu nesaprot, jo katrs nāk ar savu terminoloģiju, kaut gan runāts tiek par vienu un to pašu.

Jānis pievienojas tiem, kuri ar ūdens āderēm saprot ūdens dzīslas, kas iet pa zemi, veidojot savus ceļus un gultnes, plūstot sastopas ar avotiem, krustojas. Var gadīties, ka tecējums tiek pārtraukts, jo zeme visu laiku staigā, radot plaisas un lūzumus. No šīm dzīslām augšā nāk starojums, kas var iedarboties kā rentgens. Īslaicīga saskaršanās nekaitē, bet ilgāka grauj veselību. Pārējās enerģiju plūsmas, ko nerada ūdens dzīslu starojums, nosacīti var pieskaitīt uguns āderēm. Tām parasti pieskaita gan Indras, kas ir Zemes enerģētiskā tīklojuma līnijas, gan vietas uz Zemes, kas pārvieto enerģiju no viena punkta uz otru. Arī impulsus, ko raida aizgājušu cilvēku dvēseles, kas dažādu apstākļu dēļ iesprūdušas Zemes enerģijās, tāpēc netiek līdz Dieva noliktajiem augstumiem.

“Starojuma veidu nosaku pēc sajūtām, bet apstiprinu un precizēju ar svārstiņa, rāmīša vai cita indikatora palīdzību,” skaidro Jānis. “Tālāko nosaka darbošanās mērķis. Dīķa rakšanai jāmeklē vieta, kur ir ne tikai ūdens ādere, bet arī avotiņš, kas to baros un papildinās. Rīkojoties uz dullo, var gadīties, ka nokrišņiem bagātā gadā sākumā valgmes pietiek no virszemes ūdeņiem, bet vēlāk dīķis izsīkst. Pēc citādiem kritērijiem jāizvēlas vieta malkas šķūnītim. Uz ūdens āderes malka ilgi nežūst, savukārt uguns ādere nodrošina, ka pat lietainā laikā uz klaja lauka atstātā grēdā pagales ir sausas. Tās pasargā no mitruma koka mājas sienas, tās vēlamas atpūtai paredzētās telpas vietā vai tajā sektorā dzīvesvietas tuvumā, kur atrodas mājas svētvieta. Apsekojot vecās viensētas, var pārliecināties, ka mūsu senči konkrētai vajadzībai liktas uguns āderes plaši izmantojuši.”

Varu palūgt palīgā enerģētisko vietu spēku, ja jāpalūdz dieviņam svētība kādai iecerei darbos vai nodomos. Tas ir ieguvums,” domīgi vērtē Jānis. (Foto: Rojs Maizītis)

Lielais enerģētisko līniju tīklojums ap Zemi pastāv kopš aizlaikiem, taču mazākās uguns āderes var būt gan dabiskas, gan cilvēku veidotas. To gudri ļaudis darījuši gan pirms gadu tūkstošiem, gan iepriekšējo paaudžu laikā. Un turpina arī mūsdienās – gan praktiskām vajadzībām, gan garīgai nepieciešamībai, kas īpaši izpaužas svētvietās. Ne tikai visiem zināmajās – arī pie daudzām mājām, kurās mīt viedi saimnieki, joprojām var uziet īpaši veidotas enerģētiskas sistēmas jeb svētvietas, kas paredzētas sevis uzlādēšanai un sakārtošanai. Vakarā ar koncentrētu domu brītiņu pastāvi, tad aizej gulēt, bet no rīta jau mosties ar zināšanu, kā problēma risināma.

Jānis to stāsta tik pārliecinoši, ka man gribas noskaidrot, kā iespējams izveidot uguns āderi. “Ar domformu. Pārliecībā, ka kosmiskie, Visuma vai citādi nosaucamie spēki nodomu akceptēs un palīdzēs īstenot. Sīkāk izstāstīt neprotu. Apmēram kā mūsdienu šoferis – ne katrs zina, kā autiņš līdz pēdējai skrūvītei vai elektroniskajai ierīcei darbojas, bet sēstas iekšā, piešķiļ un brauc. Dažās situācijās vajadzīgās zināšanas kāds ielej kā ar karotīti, citreiz tās atnāk intuitīvi – pat nesaproti, no kurienes zini. Bet ir reizes, kas ļauj mācīties no savām kļūdām,” Jānis netur sveci zem pūra. “Pirms daudziem gadiem nolēmu izveidot pie savas mājas svētvietu. Zinot, kā tajā jāizvieto noteiktām vajadzībām atbilstoši sektori ar spēka punktu vidū, izvēlējos vizuāli patīkamāko vietu. Viss kārtībā, darbojas! Taču pēc trim dienām svētvietas enerģētika bija zudusi. Tātad nebija ielikta pareizajā vietā. Nu jau biju gudrāks – prasīju, kur to drīkst veidot. Man parādīja. Un visdīvainākajā vietā – tieši pagalma vidus noblietētākajā daļā, kur staigā cilvēki un brauc tehnika. Tā ir tā vieta, ko pieminēja Zoja, stāstot par stāvēšanu uz veselības punkta. Nezinu, kā saukt spēkus, kas dod šādai rīcībai svētību, bet tādi ir. Viņi uzpasē nodomus. Pēc principa, ka pērtiķim nevajag dot kaujas granātu. Šo to laikam arī pašķiro, lai zemīte nesāktu uz otru pusi griezties.”

Pasaule, kur dzīvais kopā ar nedzīvo

Jāņa Širina vēstījums ir tik saprotams, ka pirksti tā vien knieš pašai izmēģināt. Tomēr drošības labad tincinu, kā saprast, teiksim, svārstiņa vai rāmīša rādījumus. “Vispirms pašam ar savu instrumentu jāvienojas, kā tiks rādītas atbildes. Piemēram, apļojums uz vienu pusi – uguns ādere, uz pretējo – ūdens ādere. Vai citādi, jo katram ir sava enerģiju karte. Un katra paša ziņā ir vienošanās par jā vai nē atbildi, par ūdens plūsmu virzienu vai dziļumu, par starojuma intensitāti zemes lūzuma vietās vai virs avotiņiem. Pirms katra jaunā mērījuma iepriekšējo informāciju vajag nodzēst – nobraucīt svārsta aukliņu vai rāmīti ar roku un it kā aizmest prom.”

Lai kā gribētos tam ticēt, tomēr nešķiet, ka katram ir dots dzīvoties pa āderēm kā pa meža taciņām. Jānis neslēpj, ka viņš ir tā ieprogrammēts – dabas cilvēks: “Āderu būšanu intuitīvi izjutu, pirms vēl dzirdēju to pieminam. Cik atceros, vienmēr izkārtoju, lai gulta nav uz ūdens dzīslas. Pašsajūtas vadīts. Mežā biju ievērojis, ka pa dzīvnieku stigām iet ir patīkamāk nekā pa iebrauktiem malkas vedēju ceļiem. Toreiz vēl nezināju, ka tās ir uguns āderes – īsākas vai garākas aptuveni pusmetru platas līnijas, pa kurām informācija un smaržas pārvietojas ātrāk. Kā meža zvēram, tā cilvēkam uz tādām atrasties drošāk, iet vieglāk.”

Kad kailām kājām aizejam līdz akmenim un arī es domās esmu vērsusies pie kāda ļoti mīļa aizgājēja, notiek neticamais – realitāte uz mirkli aizplīvurojas, un mēs atkal esam kopā. Nekādas sarunāšanās, tikai pāri līst pārpasaulīgs mīļums.

Kolhozu laikā Jānis strādājis par traktoristu. Vīri kādudien ierunājušies par akas rakšanu – zinātājam piemērotāko vietu esot iespējams noteikt ar klūdziņu, tikai ne katram tā klausot. Viens šo spēju arī demonstrējis – klūdziņa viņa rokās sagriezusies tā, ka miza palikusi plaukstās. Jānis mēģinājis arī pats – tā tikai mazliet pakustējusies.

“Pamazām par tādām tēmām sāka runāt vairāk,” atceras Jānis. “Sevišķi atsaucīga šādai informācijai izrādījās mana sieva. Pēc izglītības agronome, Janīna krietni pirms manis atvērās informācijai par Visuma norišu ietekmi uz augiem un cilvēkiem, uztvēra un novērtēja ezoterikas nozīmi, pat apguva meditācijas pamatus. Viņa joprojām ir neglābjami zaļā – darbojas ar mazpulkiem un savus uzskatus praktizē arī mājās. Nekādas zemes indēšanas un ķīmiķošanas! Salātos pumpuriņi un pieneņu lapas. Dīķī ūdensrozes, sakņu dārzā arī puķu vagas. Reiz viņa bija uzzinājusi par pasākumu, kur paredzēta savulaik populārās tēju audzētājas Rozālijas Mežatučas uzstāšanās. Janīna aizrāva uz lekciju arī mani. Tur runāja arī Jānis Neibergs jeb Totis un Dzintars Riņķis. Abi stāstīja par āderēm un ļāva klausītājiem pamēģināt darbošanos ar rāmīti vai svārstiņu. Pamati bija likti, un turpmākais jau aizgāja kā palu straumē. Āderu starojuma izzināšana man joprojām veras ar katru dienu interesantāka. Mazāk ar ūdens un uguns starojuma vietu noteikšanu praktiskai vajadzībai, vairāk kā neizzināta noslēpumu pasaule, kur dzīvais kopā ar nedzīvo, loģiskais ar iracionālo, tagadne ar aizlaikiem.”

Pie iracionālās pasaules pieder arī iestrēgušās dvēseles, sava veida enerģija, kas var traucēt dzīvos, radot beziemesla trauksmi un nemieru. Jānis zina, kā to atbrīvot un palaist aiziešanai. “To izstāstīt nav iespējams. It kā lūgšana, taču nevis pēc šablona, bet tāda, kāda sanāk tieši man saistībā ar konkrēto situāciju. Bet vispirms lūdzot atļauju informatīvajam laukam, vai es maz drīkstu to darīt un vai šai dvēselei tas vajadzīgs. Reiz pie manis vērsās cilvēki, kuri bija uzcēluši jaunu māju, bet nespēja tajā dzīvot – kaut kas traucēja. Gribēja pārdot, taču nevarēja. Izrādījās, ka kara laikā tajā vietā bija gājuši bojā trīs cilvēki – saraustīti gabalos. Kad šo vietu sakārtoju un nāves enerģijas nospiedumu dzēsu, viss atrisinājās. Cilvēkos rima iekšējais nemiers, māju pārdeva.”

Kaut mazliet pavirzīt sānis to, kas notika 2011. gada 11. februārī – datumā, kas skaitļu formātā no abiem galiem lasāms vienādi – manos spēkos nebija. Tajā dienā avārijā gāja bojā mūsu dēls.

Vai šādas zināšanas arī pašu spēj pasargāt no visādiem dzīves cirtieniem? Jānis uzskata, ka biežāka saskarsme ar enerģētiski stiprām vietām un meklējoša prāta domubiedriem šajā pasaulē ļauj justies labāk un stabilāk. Varbūt tiešām tur, augšā, kāds akceptē, ka esi savējais. Un saved kopā ar savējiem. Pārējiem varbūt pietiek ar apzināšanos, ka āderes ir un to starojums pastāv, tāpēc uz ūdens āderēm gultu labāk nelikt un elektrotehniku nedarbināt.

“Spējot niansēti sajust uguns āderes, es tagad varu piebremzēt, ja kāds meža dzīvnieks izlēmis pārskriet ceļu tieši manas mašīnas priekšā. Vēl nesen puskrēslā braucām no Gulbenes. Jūtu – tūlīt kaut kas būs. Lieku uz bremzēm. Jā – alniene ar mazo. Māte nolēkšoja mašīnai gar pašu priekšu, mazais cirtās atpakaļ. Avārija nenotika. Visu izšķīra tas, ka pa uguns āderi informācija pārvietojas ātrāk. Zinot, kurās vietās uz kādiem enerģētiskajiem punktiem jānostājas, ja sākusi klibot veselība, varu ietekmēt organismu uz sakārtošanos. Varu palūgt palīgā enerģētisko vietu spēku, ja jāpalūdz dieviņam svētība kādai iecerei darbos vai nodomos. Tas ir ieguvums,” domīgi vērtē Jānis. “Taču lielajiem notikumiem, kas jebkuram no mums šim mūžam paredzēti, jāiet cauri tik un tā. Kaut mazliet pavirzīt sānis to, kas notika 2011. gada 11. februārī – datumā, kas skaitļu formātā no abiem galiem lasāms vienādi – manos spēkos nebija. Tajā dienā avārijā gāja bojā mūsu dēls. Vienīgais, ko varēju darīt – izkliedēt traģēdijas vietā palikušo nāves enerģijas nospiedumu. Un priecāties, ka mums tika dota iespēja ar savu bērnu atkal satikties vēl šīs dzīves laikā. Zinātniski tas nav apstiprināms, un dvēselei birku nepieliksi, taču es zinu, ka mūsu mazdēliņā viņš ir atgriezies.”

Pauguru spēks un enerģija

Jānis aicināja iepazīties ar rīkstniecību dabā. Dodamies uz Palsiniekiem, Janīnas vecāku māju, kas ietupusies milzīgu, pauguriem pieplakušu lauku vidū. Pēc sievas vecāku nāves viensētu tagad kopā ar Širinu pāri apsaimnieko radinieks Juris. “Šī apkārtne ir enerģētiski savdabīga, jo te atrodas seni enerģētiskie veidojumi, kas, iespējams, atgādina baltu dzīvības zīmi,” skaidro Jānis. Vairākiem pauguriem esot savs centrs, ko aptver daudzi enerģētiski apļi. Visi centri ir savstarpēji savienoti ar enerģijas līnijām.

Kā pārbaudīt šādu pieņēmumu svaru? Jānis saka – mācoties ieklausīties savās ķermeniskajās izjūtās, šajās vietās atrodoties un vienlaikus sekojot līdzi palīginstrumentu rādījumiem. Mērījumus ik pa laikam atkārtojot un salīdzinot ar iepriekš veiktajiem. Arī regulāri savācoties kopā vairākiem tādiem dīvaiņiem, lai atsevišķi veiktu apkārtnes enerģētisko testēšanu un datus pēc tam salīdzinātu. Viedais vīrs atzīst – vāroties tikai savā sulā, pastāv risks pieķerties arī tādiem spriedumiem un secinājumiem, kas radušies vienīgi paša galvā. Ko šāda ieinteresētība dod? Jānis uzskata – apjausmu, cik daudz vēl jārok, lai tiktu pie zināšanām, ko senči bija apguvuši un prata izmantot sev un savai zemei par svētību. Ja viņi to varējuši, vai tad mēs sliktāki vai dumjāki?

Vērojot Mājas jeb Sētas kalnu, uzzinu, ka, noejot līdz tā centram un tur ar koncentrētu domu brīdi uzkavējoties, vieglāk kārtojamas ar mājas un sētas rūpēm saistītas problēmas. Attiecību salīmeņošanu ar ģimeni un dzimtu veicinot blakus esošā nedaudz mazākā beznosaukuma kalniņa enerģētika. Mazliet paregulēt laika apstākļus, izlūdzoties dieviņam šajā ziņā pretimnākšanu, ļaujot mazliet tālākais kalniņš. Par ļoti spēcīgu Jānis uzskata Modura kalnu, kura spēks – veicināt atšķirīgu uzskatu pārstāvju saprašanos. Viņš prāto, ka kalna nosaukuma skaniskā sakritība ar modē nākušo moderatora jēdzienu varbūt nemaz nav nejaušība.

Mani visvairāk ieinteresē Tilta kalns – tajā esot notverama iespēja ieiet pagātnē un parunāties ar taisaulē aizgājušajiem. Ja nostājoties pie kalna viņējā malā gulošā akmens un ļaujoties tā suģestijai, pat parādoties šurpaicināta tuvinieka tēls. Domformā izteikts jautājums, domformā sniegta atbilde. “Kad brīdi pēc Janīnas tēva nāves dienas vidū pakavējos pie Tilta kalna akmens, man parādījās viņa fantoms. Parunājāmies. Dzīves laikā īsti labi sapratušies nebijām, bet nu viņš lūdza piedošanu par to, ka ne vienmēr izturējies tik labi, kā patiesībā vēlējies. Abi ar Janīnu to pārrunājām un sapratām, ka viņa dvēsele varbūt vēl bija iesprūdusi starp pasaulēm un šāda saruna tai kļuva par atspēriena pakāpienu tikšanai prom.”

Kad kailām kājām aizejam līdz tam akmenim un arī es domās esmu vērsusies pie kāda ļoti mīļa aizgājēja, notiek neticamais – realitāte uz mirkli aizplīvurojas, un mēs atkal esam kopā. Nekādas sarunāšanās, tikai pāri līst pārpasaulīgs mīļums... “Varbūt nemaz nevajag censties tikt skaidrībā, tieši kurš elektrības kilovats no kura hesa pie tevis atnācis, ja procesa rezultāts ir acīm redzams – telpā ir gaišs,” emocionālo saviļņojumu vēlāk cenšas kliedēt mans pavadonis.

Izstaigājam vēl vairākus vārdā nosauktus un nenosauktus kalnus un paugurus, pievēršot uzmanību gan svārstiņa kustību maiņai, gan ķermeniskajām reakcijām. Viena kalna enerģisko apļu centrā mani it kā šūpo, citā rodas asociācijas ar milzu viļņiem, kas bango pret smadzenēm, vēl kādā gar acīm slīd dažādas vizualizācijas. “Cik esmu papētījis, pēdējoreiz šī enerģētiskā sistēma tika darbināta pirms 280 gadiem. Ar konkrētu domu un uzdevumu ieliktā informācija ir saglabājusies un strādā joprojām. Pasludināt to par visiem apgūstamu patiesību nebūtu prātīgi, bet ignorēt pārliecību, ka draudzība ar senču pieradinātajiem spēkiem ir iespējama, arī nevajadzētu,” spriež vienkāršais zemnieks no Mežvidiem, ar rāmīti rokās un svārstiņu kabatā kājām pārstaigājot savu zemi.

Iedziedas telefons. Zvana Viktorija, kaimiņiene – vai Jānis nevarot apskatīt vietu, ko meistari iezīmējuši malkas šķūnīša celšanai un akas rakšanai? Lai braucot vien šovakar, tas nekas, ka vēls. Viņa gulēt neiešot, sagaidīšot. Kas jādara, jādara… Jānis noplāta rokas par zīmi, ka mana āderu mācībstunda galā.