43 Foto Mazā Čārlija vecāku sāpīgā cīņa par mirstošā dēliņa dzīvību +39

Konija Jeitsa britu medijiem šorīt sacīja, ka eksperimentālie medikamenti varētu izglābt viņa dzīvību. Viņa uzsver, ka pieci ārsti no dažādām pasaules valstīm tic - ir 10% iespējamība uzlabot viņa stāvokli.

Puisīša māte uzsver: "Čārlijs necieš. Viss, ko mēs vēlamies, ir divi līdz trīs mēneši, lai saprastu vai tas [eksperimentālā terapija] strādā. Pastāv cerība, ka viņš būs pilnīgi normāls puisītis, bet mēs nezinām, jo mēs nevaram zināt, ja neesam izmēģinājuši."

11 mēnešus vecais Čārlijs Gards. (Foto: AP)

Jeitsa un viņas vīrs Kriss Gards šodien tiekas ar slimnīcas vadību, cerot, ka izdosies pārlikt dzīvību uzturošo ierīču atslēgšanas datumu.

Viņi ārstiem prezentēs zinātnisko pētījumu apkopojumus, kas liecinot, ka cerība vēl ir.

"Pašnāvība un eitanāzija mūsu valstīs nav legāla. Tad kā Čārlija dzīves izbeigšana var būt legāla, ja vēl ir iespēja [viņu glābt]. Tas ir viņa interesēs, saņemt iespēju dzīvot," saka māte.

"Mēs neesam slikti vecāki, mēs visu laiku esam viņam klāt, mēs esam pilnībā veltījuši sevi viņam, un viņš necieš sāpes. Es apsolu visiem, ka nesēdētu tur un nenoraudzītos sava dēla ciešanās, es to nespētu!" - saka Jeitsa.

Cīņā par Čārlija dzīvību iesaistījušies daudzi ietekmīgi cilvēki. Izskanējis, ka Romas pāvests pat grasās piešķirt viņam Vatikāna pilsonību, lai varētu viņu pārvietot uz Itāliju, kur tiktu veikta ārstēšana.

Par ko ir stāsts?

Mazais Čārlijs šajā pasaulē ieradās jau sasirdzis. Ārsti viņam konstatēja retu ģenētisku saslimšanu, kura, kā saka mediķi, pasaulē konstatēta tikai 16 cilvēkiem.

Šīs slimības dēļ notiek muskuļu atrofija un rodas smadzeņu bojājumi, tāpēc Čārlija orgāniem gluži vienkārši nepietiek jaudas normāli funkcionēt. Kā izrādās, abi bērna vecāki bija šī gēna nēsātāji.

Ārsti saka, ka zēns nedzird, neredz, nevar kustēties, raudāt vai norīt, bet smadzeņu bojājumi jau ir neatgriezeniski. Ārsti domā, ka zīdainim jādod iespēja cienīgi nomirt, taču vecāki un viņu atbalstītāji cīnās par iespēju Čārliju sūtīt uz ASV, kur viņš varētu iziet eksperimentālās ārstēšanas kursu.

Tai pašā laikā amerikāņu mediķi uzsver, ka līdz šim šī ārstēšanas metode pielietota vien tiem saslimušajiem, kuru stadija nebija tik smaga.

Čārlija vecāki Konija Jeitsa un Kriss Gards vairākus mēnešus cīnās par to, lai dēls varētu doties uz ASV. Viņiem izdevies savākt teju 1,5 miljona eiro ziedojumus, kas pilnībā nosedz transportēšanas un ārstēšanas izdevumus, tomēr viņiem to neļauj darīt.

Ciešot neveiksmi britu tiesā, vecāki ar prasību vērsās Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT), taču arī tur viņu vēlme netika atbalstīta - ECT piekrita Lielbritānijas Augstākās tiesas lēmumam un atteica Čārlija vecākiem īstenot viņa vēlmi transportēt bērnu pāri okeānam.

Tiesa uzsvēra - "Great Ormond Street" slimnīcas mediķi uzskata, ka bērnu glābt nav iespējams un norāda, ka turpmākā ārstēšana tikai paildzinās mazā cilvēciņa ciešanas.

Vecākiem arī atteikta iespēja izņemt Čārliju no slimnīcas, lai viņš var nomirt savās mājās, savā gultiņā.

Tiek plānots, ka Čārlijs piektdien, 7. jūlijā, tiks atslēgts no dzīvību uzturošajām ierīcēm. To bija iecerēts darīt jau senāk, tomēr klīnikas vadība gāja pretī vecākiem un piekrita dot viņiem vairāk laika, lai atvadītos no dēliņa.