Tavs horoskops šodienai. Pirmdiena, 2. aprīlis

AUNS

Dari to, ko no tevis vismazāk gaida. Šodien tas būs labākais veids, kā piesaistīt uzmanību, iegūt jaunus paziņas, bet konkurentiem likt nedaudz pierauties. Mājās apvaldi dedzību, neiedomājies diktēt savus noteikumus vai kontrolēt citu rīcību. Attiecībām par labu tas nenāks.



VĒRSIS

Uzdrošinies lauzt stereotipus, piekrīti kādam izaicinājumam, nebaidies riskēt. Pretējā gadījumā sadzīviskas rūpes novērsīs domas no izklaides un izpriecām. Darbojies čakli, taču nepārvērtē ne savus spēkus, ne tehnikas iespējas. Jauno darba nedēļu sāc ar kādu skaistu apņemšanos.



DVĪŅI

Tiekoties ar draugiem un plānojot nākotni, palaid domas brīvākā lidojumā. Tikai nepazaudē realitātes izjūtu, neaizraujies ar utopiskām idejām. Neuzticies aizdomīgi vilinošiem priekšlikumiem, neatbalsti negodīgu rīcību, pat ja tā ir tev izdevīga.



VĒZIS

Pagājusī smagā darba nedēļa tik ātri neļaus attapties - joprojām būs sajūta, ka iekšā ir, bet ārā nenāk. Ja nebūsi attaisnojis uz tevi liktās cerības, iespējamas nesaskaņas ar tuviniekiem. Nepūlies sevi aizstāvēt, tas var beigties ar strīdu. Labāk padomā par sevi un investē savā veselībā.



LAUVA

Ielaid pavasari savā dzīvē - īstā diena aizslaucīt ziemas putekļus, sakopt māju un apkārtni. Neuzņemies visas rūpes uz sevi, liec pie darba arī ģimeni, īpaši bērnus. Problēmas iespējamas ar tehniku, elektroniku. Neļaujies satraukumam, saudzē nervu sistēmu, atrodi iemeslu priekam.



JAUNAVA

Vērtīgu impulsu turpmākām aktivitātēm dos tikšanās ar senu draugu vai skolasbiedru. Toties cilvēki, kas allaž zinājuši, kad un kā tev palīdzēt, pēkšņi kļūs tik aizņemti, ka velti gaidīt viņu atsaucību. Iepērkoties vai veicot maksājumus, nesteidzies, nemaini paradumus.



SVARI

Prieku sagādās rūpes par mājām, tuviniekiem. Pat rutīnas darbi būs vieglāk padarāmi, ja veiksi tos ar patiku. Neiesaisties diskusijās ar cilvēkiem, kuru viedoklis atšķiras no tavējā, savu tu nepanāksi, tikai sabojāsi attiecības. Centies lieki netērēt ne naudu, ne enerģiju. Pat ja jūties drošs par saviem ienākumiem, neiegādājies jaunas lietas, ja vecās vēl kalpo pietiekami labi.



SKORPIONS

Iespējamas jaukas tikšanās, iepazīšanās. Kopīgi piedzīvojumi saliedēs. Sargies no pārpūles, nenervozē, īpaši par to, ko izmainīt nav tavos spēkos. Nekritizē, nepārmet citiem atšķirīgu dzīvesveidu. Jaucoties citu dzīvē, savas problēmas neatrisināsi. Atrodi relaksējošu, prātu nomierinošu nodarbošanos, pārlasi mīļāko grāmatu vai noskaties iedvesmojošu filmu.



STRĒLNIEKS

Viegli veidosies brīvas, draudzīgas attiecības, kuras neuzliek nekādus pienākumus vai saistības. Izklaide, atpūta, nepiespiestas sarunas, un – nekādu solījumu! Tikai nekļūsti pārgalvīgs, neizdabā savām vēlmēm. Neiedomājies sevi bagātāku, nekā tas ir patiesībā. Naudu tērē sadzīvē noderīgu priekšmetu iegādei. Esi izvēlīgs, bet ne kaprīzs.



MEŽĀZIS

Ja gribi gūt plašākas publikas atzinību vai īstenot kādu aizraujošu ideju, esi gatavs mazliet papūlēties. Attīsti savas spējas, meklē gudrus, atjautīgus risinājumus. Nepievērs uzmanību pēkšņiem tuvinieku iebildumiem. Pašapziņa un ticība saviem spēkiem palīdzēs īstenot iecerēto. Taču neesi arī pārlieku optimistisks, tas var pamudināt uz nevajadzīgu risku.



ŪDENSVĪRS

Kļūsi neizlēmīgāks, būs grūtāk palikt uzticīgam saviem principiem, nepakļauties apkārtējo ietekmei. Tavā rīcībā var nonākt fakti, kas būs pretrunā ar informāciju, uz kuru līdz šim balstījies. Ģimene, radinieki būs tavs balsts un palīdzēs veiksmīgi atrisināt problēmas.



ZIVIS

Spēcīgākas kļūs jūtas pret mīļoto cilvēku. Brīžiem gan sasolīsi vairāk, nekā spēsi izpildīt, jo tik ļoti gribēsi izdabāt otram, ka aizmirsīsi padomāt par sevi. Iespējams, ka šodien īpaši asi izjutīsi savas neapdomības sekas, jo secināsi, ka personiskajiem plāniem tev laika neatliek. Mācies no savām kļūmēm.

