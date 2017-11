Tavs horoskops šodienai. Sestdiena, 4. novembris

AUNS

Naudiskas intereses izvirzīsies priekšplānā un arī diktēs tavas darbības. Labākos rezultātus gūsi mijiedarbībā ar citiem - bet līdzvērtīgiem! - sabiedrotajiem. Darbošanās vienatnē lielu labumu nedos, īpaši materiālā plānā. Uzticies cilvēkiem, kuri jau sen pārbaudīti.

VĒRSIS

Kārto attiecības un meklē atpakaļceļu pie cilvēkiem, kam nodarīji pāri. Partnerattiecības visu novembri būs svarīgs jautājums, šodiena ir lieliska, lai labestības fonā tiktu pie, ja tā var teikt, indulgences. Lielo atklāsmju brīdis gan būs svētdien, un tas tev sagādās daudz vielas pārdomām.

DVĪŅI

Romantisks noskaņojums? Tā varētu būt. Savu pīķa brīdi tas gan sasniegs rītdien, bet šodien visas iespējas baudpilnajam momentam gatavoties. Lieliska skaistumkopšanas diena; tāpat baudu sniegs mūzikas klausīšanās un vispār tāda kā sevis glāstīšana ilgās pēc tā, kas tūlīt, tūlīt notiks. Un notiks, tici!

VĒZIS

Visa Vēžu būtība kliegs pēc mīlestības, glāsta, kāda laba vārda. To arī dabūsi, ja vien pats Vēzis paies solīti pretī citiem. Tev jāsaprot savu kompleksu pamati un jāsāk darbs pie tiem, pirms spēj atvērties ieinteresētam cilvēkam, kas varbūt jau sen meklē ceļu pie tevis.

LAUVA

Mājas lietas un ģimenes jautājumi šodien spēlēs lielāko lomu. No tevis atkarīgs psiholoģiskais klimats, tāpēc īpaši piedomā par to, kā izpaudies pret citiem. Rakstura negludumi var sagādāt nepatīkamus mirkļus cilvēkiem, kuriem tu nemaz negribi darīt pāri.

JAUNAVA

Šodien līdz priekšpusdienai aktīva komunikācija ar kolēģiem, priekšniekiem, padotajiem. Sarunas veiksies labi, ja atcerēsies par laba humora nozīmi. Lietas risināsies, plāni raisīsies un kopumā vakarpusē varēsi aiziet gulēt ar labi padarīta darba sajūtu. Privātas attiecības šodien otrajā plānā.

SVARI

Ja esi saņēmis piedāvājumu nopelnīt naudu jomā, kura līdz šim šķitusi riskanta, šī ir diena, kad riskam var ļauties. Zvaigznes sastājušās tā, ka ir visai liela iespēja, ka - sanāks, izdosies. Tomēr atceries, ka tas neattiecas uz negodīgiem darījumiem, kas ietekmē svešu cilvēku labklājību.

SKORPIONS

Diena, kad lieliski var izdoties pirkt/pārdot darījumi. Sevišķi tas attiecas uz lietām un mantām, ne pakalpojumiem. Ja vēlies ko veiksmīgi notirgot, šis ir īstais brīdis ievietot internetā sludinājumu, un rezultāts pārspēs cerēto. Kopumā finansu darījumiem perfekti piemērota diena.

STRĒLNIEKS

Strēlniekiem turpinās sevis izpētes un izzināšanas "ceļojums" paša iekšpasaulē, dvēselē. Ja tas kļūst par smagu, šodien drīksti saturīgi atlaist grožus. Piemēram, aizmirstot par pienākumiem un ļaujoties hobijam. Vai iemalkojot kādu atbrīvojošu dzērienu un ļaujoties vieglām "small talk" sarunām ar paziņām.

MEŽĀZIS

Mežāžiem šodien un vispār visu pirmo novembra nedēļu pa galvu maisīsies lieli dzīves plāni. Daļa no tiem saistīta ar tuvākajiem draugiem. Šodien var notikt kāds negaidīts brīnums, uz kuru jau sen vairs necerēji, taču sirdī ļoti gribēji. Skaties un brīnies, un ļaujies notikumu plūsmai!

ŪDENSVĪRS

Mierīga diena, mierīgs laiks, mierīgs Ūdensvīrs. Šodien maz kas var tevi izsist no sliedēm un izraut no dvēseliski meditatīvā stāvokļa. Taču tas var būt pa spēkam kādam kaitinošam radiniekam. No kaitinošām personām šodien vienkārši IZVAIRIES.

ZIVIS

Viena no dienām, kad iespējams pieslēgt loģiku visam tam, kas notiek Zivtiņu dvēselē. Iespējas sakārtot galvu, tikt pie kāda nozīmīga slēdziena, kam arī būs jēga vēlāk. Jau pēc pāris dienām diemžēl draud atgriešanās atpakaļ "es neko te nesaprotu, kas te vispār notiek?" stadijā.