Džūlija Robertsa pirmo reizi izmēģina spēkus TV seriālā

Psiholoģiskā seriāla autors ir Sems Esmails un Robertsa tajā spēlē galveno varoni Heidiju, kura strādā kādā slepenā valsts iestādē. Pati Robertsa gan sevi neuzskata tikai par kino aktrisi “Esmu aktrise un piedalos projektos, kas mani patiešām aizrauj.” Tāpat Robertsa žurnālistiem noliedz savu nepatiku pret televīziju, atklājot, ka seriālos nekad iepriekš nav piedalījusies, jo nav saņēmusi pietiekami interesantus piedāvājumus. 50 gadus jaunā un kā allaž šarmantā aktrise neslēpj, ka darbs pie lomas bijis ļoti intensīvs un filmēšanas laikā viņa pat krietni zaudējusi svaru. Šo laiku viņa salīdzina ar īstu kardio treniņu, kad nākas būt nemitīgā kustībā, atrasties pārbraucienos no vienas filmēšanas vietas uz otru, kā arī vairākas reizes pārfilmēt vienu un to pašu ainu. Taču viņa neslēpj, ka šis, mistiski psiholoģiskais seriāla žanrs, viņai ir ļoti tuvs un filmēšanas procesu izbaudījusi no sirds. Televīzija sievietēm “STV Pirmā!” šonedēļ piedāvā vēl kādu aizraujošu filmu ar Džūliju Robertsu galvenajā lomā – “Lerijs Krauns”. Skaties to sestdien, 27. oktobrī plkst. 21:00, “STV Pirmā!”

Citi šobrīd lasa Basketbolista Kuzminska bijusī mīļotā par neuzticību un izlikšanu no mājām: "Mindauga mīlestība beidzās jau pirms kāzām" Smagā avārijā miris bijušais "Rēzeknes namsaimnieka" vadītājs Spičs un viņa sieva FOTO: cilvēku simti pēdējā gaitā pavada Valteru Frīdenbergu