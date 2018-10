Intars Rešetins šovā “Sapnis par Eiropu” atklās, kā ārvalstīs dzīvo aktrise Lelde Vikmane un citi veiksmīgi latvieši

Rešetins pielaiko 50 tūkstošus eiro vērtus apavus, mācās īru dejas un iemēģina luksusa Ferrari

Ja iepriekšējā šova sezonā Intars Rešetins devās uz Ameriku, kas nenoliedzami asociējas ar lielo iespēju zemi un pārsteidz ar spožu, latviešu mentalitātei neierastu dzīves veidu, tad šovs “Sapnis par Eiropu” krāšņu kontrastu ziņā būs vēl bagātāks. Teju vai katra no šova sērijām ir filmēta citā Eiropas valstī, kuru nereti vienu no otras šķir pat tūkstošiem kilometru. Skatītājus pārsteigs ne tikai vide un elpu aizraujošie dabas skati, bet arī atšķirīgie dalībnieku dzīvesstāsti, piedzīvojumu kāre un izaicinājumi, kas ļāvuši “izsisties” un savu dzīvi veidot ārpus Latvijas robežām. Interesanti, ka tāpat kā iepriekšējā sezonā, arī šoreiz katra no personībām, pie kuras viesosies Intars Rešetins, atklās privātās dzīves aizkulises un hobijus, ļaus ielūkoties ikdienas gaitās un mājoklī, kā arī izaicinās uz trakām izdarībām. Tā, piemēram, ceļojuma laikā Intars turēs rokās vairāk nekā 10 tūkstošos eiro vērtus sacīkšu baložus, pielaikos 50 tūkstošus eiro vērtus apavus un aplūkos Karalienes Elizabetes rokassomiņu, kuras cena ir teju 20 tūkstoši eiro. Viņš iekļūs ekskluzīvā privātajā lidmašīnā, ar kuru lidojusi Kardašjanu ģimene, reperis Jay Z un citas slavenības, mācīsies īru dejas Dublinas populārākajā krogā, bet Milānā novērtēs jaudīgo luksus spēkratu Ferrari privāto kolekciju un satiks kungu, kurš personīgi pazinis pašu Enco Ferrari. “Ja runājam par ceļojuma laikā sastaptajiem cilvēkiem, nedomāju, ka ir milzīga atšķirība starp Amerikā un Eiropā dzīvojošajiem latviešiem. Viss ir pašu rokās. Ne velti mēs bieži lietojam teicienu – katrs pats savas laimes kalējs. Iespējas ir visur, taču vajadzīga mērķtiecība un milzīgs gribasspēks tās realizēt. Lielākajai daļai manis apciemoto raidījuma varoņu tas arī izdodas, viņi izdzīvo savu sapni vai ir tuvu, tuvu tam sapnim, kuru vēlas piepildīt. Bet visvairāk mani priecē fakts, ka, neskatoties uz to, ka viņi šobrīd nedzīvo Latvijā, tās nozīme un vieta viņu sirdīs ir neizmērojama.” par ceļojumu un tā laikā sastaptajām personībām saka Intars Rešetins.

Kā Parīzē dzīvo aktrise Lelde Vikmane un kas dziedātājai Adelly ir kopīgs ar ekstravaganto Lady Gaga?

Aktrise Lelde Vikmane, pie kuras Parīzē Intars Rešetins viesosies šova "Sapnis par Eiropu" pirmajā sērijā, jau kopš 2013. gada par savām mājām sauc Franciju. Viņa TV skatītājiem ļaus ielūkoties savā ikdienā un atklās romantisko iepazīšanās stāstu ar laulāto draugu – francūzi Ēriku de Drezī. Tāpat Lelde Intaru cienās ar austerēm, kā arī aizvedīs piedzīvojumu pilnā pastaigā uz rakstnieka Moljēra kapa vietu kādā Parīzes kapsētā. Toskānā Intaru gaidīs vīnzine Elīza Pinta Kauce, kura pastāstīs, kā kļuvusi par pasaules līmeņa someljē un mudinās nogaršot ogas, kas novāktas iespaidīgajās vīnogulāju plantācijās. Kādā no nākamajām šova sērijām Intars dosies uz Cīrihi, kur dzīvo aģentūras "Miss and Mr Latvia"' īpašniece Jūlija Djadenko – Muglere. Viņa ļaus ielūkoties skaistumkonkursu rīkošanas aizkulisēs un izaicinās Intaru uz tādām ekstrēmām izdarībām kā žirafes bučošana un lēkšana brīvajā kritienā no egles virsotnes. Šika un pieprasīta Milānas skaistumkopšanas salona īpašnieks Aivars Geida dalīsies zināšanās, kā uzsākt savu biznesu ārvalstīs un iegriezīs īstu VIP ballīti vienā no Itālijas galvaspilsētas populārākajiem klubiem. Milānā Rešetinu gaidīs tikšanās arī ar modeli Elīnu Straumi, kura ne tikai iepazīstinās ar savu līgavaini, Playboy fotogrāfu Pietro Lucerni, bet arī ļaus aktierim iejusties modeļa lomā un sēsties pie stūres vienam no pasaules vieglākajiem un, jāatzīst, arī dārgākajiem velosipēdiem. Itālijas galvaspilsētā Intars satiks arī stilisti, modes pazinēju un dzīves baudītāju Aiju Rudoviču, kura, tērpusies 500 eiro vērtos džinsos un bruņojusies ar 28 tūkstošus eiro vērtu rokassomiņu, mācīs, kā atšķirt krokodilādas un aligatoru ādas darinājumus. Bet talantīgā dziedātāja Adelly, kura par mājām sauc Londonu, Intaram atklās, kā iepazinusies ar pasaulē tik populāro ekstravaganto mūziķi Lady Gaga un ļaus izbaudīt ekskluzīvas privātās lidmašīnas šarmu. Savukārt modele Eva Ward, kas Dublinā dzīvo jau vairāk nekā 10 gadus, aizvedīs Intaru uz vienu no pasaules spokainākajām vietām un izdancinās viņu populārākajā īru krogā.